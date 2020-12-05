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Черчесов назвал Дивеева лучшим молодым игроком РПЛ 2020 года

05 декабря 2020, 01:23

На прошлой неделе были определены номинанты ежегодной премии «Первая пятёрка», вручаемой лучшему молодому игроку (до 21 года) российской Премьер-Лиги. Ими стали Данил Глебов («Ростов»), Артём Голубев («Уфа»), Игорь Дивеев, Константин Марадишвили (оба — ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Станислав Магкеев («Локомотив»), Павел Маслов, Наиль Умяров (оба — «Спартак») и Даниил Уткин («Краснодар»).

В голосовании по определению лучшего футболиста участвуют представители РФС, РПЛ, клубов, сборной России, эксперты и журналисты.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поставил на первую строчку Игоря Дивеева, на 2-е место — Романа Евгеньева. Места с 3-го по 5-е заняли Данил Глебов, Наиль Умяров и Станислав Магкеев.

Напомним, Дивеев целиком отыграл первый тайм матча Лиги Наций против Сербии (0:5). При нём сборная России пропустила 4 мяча. Стоит отметить, что в начале матча центральный защитник, как выяснилось позднее, получил серьёзную травму — перелом носа со смещением и небольшое сотрясение мозга.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ислам0926 (раскрыть)
05 декабря в 12:14
Сильнее всех в РПЛ глаза горят у юного Ещенко. Он , выходя на поле (не часто) готов не только порвать всех, но и ноги оторвать. Взгляд совершенно безумный. Не зря говорят, что он на Ленина внешне похож.
Союзник противников
Союзник противников
05 декабря в 10:42
Лучший из худших.У нас все хорошие,пока не подпишут первый долгосрочный взрослый контракт.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ Caniggia (раскрыть)
05 декабря в 10:32
Не списывай со счетов Володю Габулова, он тоже может возобновить карьеру и тогда Стасик сделает его номером один 😂(шутка )
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
05 декабря в 10:28
Это и так всем очевидно, тоже мне открыл америку.
112910415
112910415
05 декабря в 10:12
реверанс исполнил
GrimlocK
GrimlocK
05 декабря в 08:46
в том матче отвратительно играли все
ДСА
ДСА
05 декабря в 05:55
Мнение Черчесова уже не авторитетное.
cska vperiod
cska vperiod
05 декабря в 05:15
Такие действия пастуха не спасут.
Caniggia
Caniggia
05 декабря в 04:34
Типа, извинился перед ЦСКА за Чалова, публично подлизнув, дабы успокоить общественность. Но мы то знаем, что для упрямого самодура, лучшим молодым игроком по прежнему является юноша Жирков.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov ответ sv_1969 (раскрыть)
05 декабря в 04:00
подмахнул Гинеру)
Ислам0926
Ислам0926
05 декабря в 03:44
Глебов одназначно лучшии ,просто посмотрите как у него горят глаза и с каким настроем играет готов порвать всех
ermak6848
ermak6848
05 декабря в 02:15
Время покажет...
mihaluch
mihaluch
05 декабря в 01:46
Черчесову как тренеру сборной видней.
sv_1969
sv_1969
05 декабря в 01:41
Это на чабана не похоже
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
05 декабря в 01:29
Три варианта, если можно так сказать).
Черчесов кинул кость Гинеру и Ко)
Прогнулся перед Гинером и Ко
От души и сердца.
beefs
beefs
05 декабря в 01:26
ничего компашка подобралась...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
05 декабря в 01:25
Я тоже так считаю!
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