Черчесов назвал Дивеева лучшим молодым игроком РПЛ 2020 года

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05 декабря 2020, 01:23

На прошлой неделе были определены номинанты ежегодной премии «Первая пятёрка», вручаемой лучшему молодому игроку (до 21 года) российской Премьер-Лиги. Ими стали («Ростов»), («Уфа»), , (оба — ЦСКА ), («Динамо»), («Локомотив»), , (оба — «Спартак») и («Краснодар»).

В голосовании по определению лучшего футболиста участвуют представители РФС , РПЛ , клубов, сборной России, эксперты и журналисты.

Главный тренер сборной России поставил на первую строчку Игоря Дивеева, на 2-е место — Романа Евгеньева. Места с 3-го по 5-е заняли Данил Глебов, Наиль Умяров и Станислав Магкеев.

Напомним, Дивеев целиком отыграл первый тайм матча Лиги Наций против Сербии (0:5). При нём сборная России пропустила 4 мяча. Стоит отметить, что в начале матча центральный защитник, как выяснилось позднее, получил серьёзную травму — перелом носа со смещением и небольшое сотрясение мозга.