Черчесов назвал Дивеева лучшим молодым игроком РПЛ 2020 года

На прошлой неделе были определены номинанты ежегодной премии «Первая пятёрка», вручаемой лучшему молодому игроку (до 21 года) российской Премьер-Лиги. Ими стали Данил Глебов («Ростов»), Артём Голубев («Уфа»), Игорь Дивеев, Константин Марадишвили (оба — ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Станислав Магкеев («Локомотив»), Павел Маслов, Наиль Умяров (оба — «Спартак») и Даниил Уткин («Краснодар»).
В голосовании по определению лучшего футболиста участвуют представители РФС, РПЛ, клубов, сборной России, эксперты и журналисты.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поставил на первую строчку Игоря Дивеева, на 2-е место — Романа Евгеньева. Места с 3-го по 5-е заняли Данил Глебов, Наиль Умяров и Станислав Магкеев.
Напомним, Дивеев целиком отыграл первый тайм матча Лиги Наций против Сербии (0:5). При нём сборная России пропустила 4 мяча. Стоит отметить, что в начале матча центральный защитник, как выяснилось позднее, получил серьёзную травму — перелом носа со смещением и небольшое сотрясение мозга.
Черчесов кинул кость Гинеру и Ко)
Прогнулся перед Гинером и Ко
От души и сердца.
Черчесов кинул кость Гинеру и Ко)
Прогнулся перед Гинером и Ко
От души и сердца.