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Ливанов: «Тренерский штаб Семака оказался в ловушке без глубины состава»

04 декабря 2020, 23:55

Российский скаут-менеджер Кирилл Ливанов поделился мнением о результатах «Зенита» в нынешнем сезоне.

Общественность пытается сделать Семака виновником проблем «Зенита», но дело не в тренере. Корень проблемы глубже. Летом этого года вступил в силу новый лимит на легионеров, пришлось перестраиваться и расставаться с большим количеством игроков, но компенсировать потери спортивный отдел клуба по ряду причин не смог.

Спортивный директор Хавьер Рибалта в недавнем интервью рассказал об ограничениях, которые усложняют его работу на рынке. И здесь на первый план выходит профессионализм менеджера по комплектованию команды, насколько он чувствует, какой пазл в этой мозаике необходим. В итоге в это непростое коронавирусное время тренерский штаб Семака оказался в ловушке без глубины состава. С необстрелянной молодёжью, которая просто не готова к игре на высоком уровне.

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Все комментарии
112910415
112910415
05 декабря в 09:00
срочно всех везде купить !
cska vperiod
cska vperiod
05 декабря в 05:20
Ливанов выступает адвокатом Богданыча.
youtomee
youtomee
05 декабря в 02:47
ну да, глубина состава и луна в козероге - это две главных причины, остальные ни при чем
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
05 декабря в 01:38
Сам себя загнал Богданыч в ловушку в том числе. Святая вера в 74ра, однобокая игра, подарки от судебного корпуса сделали свое дело.
Аксинья
Аксинья
05 декабря в 01:27
Короче говоря виноват клубный плотник - надо было скамейку намного длиннее делать))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
05 декабря в 00:54
Корень проблем глубоко зарыт под неумением адаптироваться и нежеланием учиться и играть в современный футбол. Зато отговорки у нас все заготовлены и лежат на поверхности.
Cat01
Cat01
05 декабря в 00:51
А кто в этом виноват???
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
05 декабря в 00:45
Ну сколько же можно обдираловкой других клубов заниматься ? И всё им мало !
Leha-ha50
Leha-ha50
05 декабря в 00:43
Захотел бы , то давно из этой ловушки выбрался бы, но не хочет....ловушка то золотая!!!
mihaluch
mihaluch
05 декабря в 00:34
Начинают выдумывать все виноваты только не мы.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
05 декабря в 00:11
Опять лимит виноват,а не Семак!
Loko57
Loko57
05 декабря в 00:04
Ну только на Зенит давит "коронавирусное время", у всех остальных все путем.
ЮЗИК
ЮЗИК
04 декабря в 23:57
Уж им грех жаловаться
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