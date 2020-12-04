Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов оценил выступление «армейцев» в Лиге Европы.
Сейчас ЦСКА в Лиге Европы играет действительно неудачно. Но только Ганчаренко может понять, почему так случилось. Со стороны видно, что они старались, наносили много ударов, но в атаке нет вдумчивости, как главный тренер и говорил. Им не хватает реализации и четких, отлаженных командных действий как у европейских команд, которые знают, что делать.
Все же, наверное, главная проблема ЦСКА сейчас — это опорная зона. У «армейцев» в этой зоне медленные футболисты. И Обляков, и Ахметов — они не быстрые игроки. Когда с ними плотно играют, они постоянно теряют мячи. Пока что эти футболисты не соответствуют уровню еврокубков. В России они смотрятся хорошо, потому там что нет такого напряжения и давления на них. А здесь нужны быстрые футболисты, которые будут резко вытаскивать мяч в атаку. Это очень важно. Тогда и Влашич будет больше и лучше играть.
Всем здоровья.
Всем здоровья.