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Тарханов: «Главная проблема ЦСКА сейчас — это опорная зона»

04 декабря 2020, 20:10

Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов оценил выступление «армейцев» в Лиге Европы.

Сейчас ЦСКА в Лиге Европы играет действительно неудачно. Но только Ганчаренко может понять, почему так случилось. Со стороны видно, что они старались, наносили много ударов, но в атаке нет вдумчивости, как главный тренер и говорил. Им не хватает реализации и четких, отлаженных командных действий как у европейских команд, которые знают, что делать.

Все же, наверное, главная проблема ЦСКА сейчас — это опорная зона. У «армейцев» в этой зоне медленные футболисты. И Обляков, и Ахметов — они не быстрые игроки. Когда с ними плотно играют, они постоянно теряют мячи. Пока что эти футболисты не соответствуют уровню еврокубков. В России они смотрятся хорошо, потому там что нет такого напряжения и давления на них. А здесь нужны быстрые футболисты, которые будут резко вытаскивать мяч в атаку. Это очень важно. Тогда и Влашич будет больше и лучше играть.

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Все комментарии
мангo
мангo ответ serh62 (раскрыть)
04 декабря в 22:19, ред.
Хммм все 4 года оказывается у Ганчаренки виноват Стасик..Такой отмазки еще не было ) ахахах . главное что результаты с каждым годом все хуже и с Лудогорцем и с Ференцеварошем. А в этом году вообще слабейшая группа, ни тебе англичан (Арсенал Лестер), ни тебе немцев (Байер Хоффенхайм ), ни тебе итальяцев Милан , Рома , Наполи, ни тебе испанцев Вильяреал , Реал Соевдад и ни тебе французов Ницца, Ллиль а все равно виноват Стасик)) КОгда из ведущего клуба делают колхозных люботелей тоже виноват стасик. Нравится что клуб проигрывает и позорится , обожайте дальше своего колхозного гуру.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
04 декабря в 22:07
Ганчаренка : " Опорная зона ? Неее, не слышал."
neukomm
neukomm
04 декабря в 22:07, ред.
Так, ребятки, давайте поговорим об опорной зоне. Как заметил многоуважаемый А. Тарханов - "У «армейцев» в этой зоне медленные футболисты. И Обляков, и Ахметов - они не быстрые игроки". Но давайте вспомним ЦСКА 2005х годов. Рахимич с Алдониным опорники? Да, бесспорно. Они быстрые игроки? Нет, отнюдь. Хорошо, вспомним о Вернблуме. Понятно, к чему я клоню? - скорость это вообще не главная хар-ка опорника. Видение поля, выбор позиции, игра верхом, отбор, физ. сила. Зачем Ганчаренко ставит Ахметова и Облякова опорниками? Да хз. Может с тактикой разобраться не может. Что мешает играть в 3 защитника, чтобы немного разгрузить опорную зону? Да хз.
Единственное что могу резюмировать - Обляков, играя не на своей позиции так и будет лажать в матчах против относительно сыгранных команд. ОБЛЯКОВ НЕ ОПОРНИК
serh62
serh62
04 декабря в 21:13, ред.
буквально несколько недель назад. а если точне то до матча нашей сборной, кто только не пел ОДЫ и старался выдать как можно больше лести игрокам и тренерам ЦСКА. еще тогда подумал что как много у нас перевертышей. что среди пишущей братии, бывших никому не нужных тренеров и особенно болельщиков нашего клуба ЦСКА...а самым мудрым в этой истории, опять оказался президент Гинер... он прекрасно понимает что не причем в неудачах тренеры и игроки. все происходит от несостоятельности нашего футбола в целом. жаль наши клубы, которые участвуют в еврокубках, играют можно сказать на издохе, но всем на это наплевать, нужно обязательно полить грязью тренеров и игроков, смакуя и стараясь превзойти друг друга .но никто не задался вопросом, а нужно ли проводить было 19 туров до перерыва в угоду брату стасику....???
Союзник противников
Союзник противников
04 декабря в 21:08
Главная проблема-главный тренер,не видящий в игре команды никаких проблем,кроме реализации неких многочисленных моментов,о которых он говорит каждую игру.А мы видим,как неповоротливая команда без разнообразной тактики перепасовывает мяч между собой(когда нет сопротивления),уплотняет оборону соперника,позволяя ему перестроиться,а потом бесплодно пытается обстреливать ворота соперника,постоянно находя мячом его.И это именуется "голевыми моментами".Это ТТД,агроном!
Leha-ha50
Leha-ha50
04 декабря в 20:56
Всем давно понятно , что Обляков в опорной зоне - это инородное тело. Отбор, пас, дриблинг все на уровне ниже среднего. Непонятна любовь Ганчаренко к нему??? Ведь он играет два года почти без замен и только вчера был заменен после первого тайма. Парень явно не тянет, много привозит, обрезает команду регулярно. Так , что с опорной зоной надо что то делать. Вот только Ганчаренко упертый до невозможности и не хочет замечать , что опорная зона - это одна из причин нестабильности. Пора бы Ваню посадить на лавку , для подумать и Федю тоже, чтоб скучно не было.
Всем здоровья.
sv_1969
sv_1969
04 декабря в 20:26
А может и Картошкин проблема)))
cska vperiod
cska vperiod
04 декабря в 20:17
.... и несчастные криволапые нападающие.
David Young
David Young
04 декабря в 20:16
Главная, но не единственная, это точно.
shlomo
shlomo
04 декабря в 20:14
И не только....есть целый ворох...
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