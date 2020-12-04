Бывший тренер ЦСКА оценил выступление «армейцев» в Лиге Европы.

Сейчас ЦСКА в Лиге Европы играет действительно неудачно. Но только Ганчаренко может понять, почему так случилось. Со стороны видно, что они старались, наносили много ударов, но в атаке нет вдумчивости, как главный тренер и говорил. Им не хватает реализации и четких, отлаженных командных действий как у европейских команд, которые знают, что делать.