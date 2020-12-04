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Быстров — о «Краснодаре»: «Пришло время, когда мы радуемся вылету из ЛЧ»

04 декабря 2020, 19:33
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 0Логотип футбольный клуб РеннРеннМатч завершен

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров поделился мнением о победе «Краснодара» над «Ренном» (1:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Пришло время, когда мы радуемся вылету нашей команды из крупного турнира. Это тот случай, когда «Краснодар» прыгнул выше головы. Мы знаем, что у них были ограничения на покупку. Они не могли купить сильных футболистов за 40 миллионов евро, как делают другие команды. Но взяв бесплатного Берга, он приносит им пользу, как ни крути. Хоть команде и нужны более качественные футболисты, чтобы бороться в Лиге чемпионов, а не вылетать в Лигу Европы.

Зато «Краснодару» представится возможность выиграть этот турнир. Для роста, для прогресса, для того, что делается для команды — это здорово.

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Все комментарии
112910415
112910415
05 декабря в 10:57
выиграть турнир ?
как говорится, ничто не предвещает
ykcyc77
ykcyc77
04 декабря в 23:03
Выиграть турнир??? Не смешите мои тапочки!! Ренн еле-еле обыграли.
ЮЗИК
ЮЗИК
04 декабря в 22:54
Просто это потолок, выше уже не прыгнешь
-Хостинский-
-Хостинский-
04 декабря в 22:28
Володька переобулся по поводу Берга )
На самом деле Берг долго набирал форму, теперь он приносит пользу
За адекватность
За адекватность
04 декабря в 22:16
Честно говоря не припомню времен когда выход из группы данного турнира был обыденностью, являлся чем-то самим по себе разумеющимся и успел поднадоесть. Просто на фоне выступления наших клубов в последних двух ЕК сезонах ( этот сезон включительно) приходится радоваться хоть чему-то. Хотя и выход "Краснодара" в 1\16 ЛЕ с третьего места в группе ЛЧ довольной слабенький повод для радости и утешения на фоне полнейшей безнадеги в целом. Как всегда личное мнение.
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
04 декабря в 21:16
Жжет Володька!)
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
04 декабря в 21:15
А кто такой Быстров ? Победитель чего ?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
04 декабря в 21:06
Только я услышал в его речи сарказм и издёвку?!
Антон Халилов
Антон Халилов
04 декабря в 20:38
Это Володька Быстров:"Что Вы там кю" Лига Чемпионов фигня!!;РПЛ это уровень!
mihaluch
mihaluch
04 декабря в 20:32
Краснодар забил на чемпионат ради ЛЕ.
Евгений Быстров
Евгений Быстров
04 декабря в 20:24
Однофамилец,не шути так.1/16 бы пройти с такой игрой.
Faustello
Faustello
04 декабря в 20:19
Володька тренирует матч тэвэшеые стеночки и забегания)))
Союзник противников
Союзник противников
04 декабря в 20:00
Последней фразой Володька низвёл себя до уровня Артёмки. А "за неимением гербовой пишут на простой".
Killofwrath
Killofwrath
04 декабря в 19:57
Выиграть турнир?
Шутник Быстров)
Предел 1/8
shlomo
shlomo
04 декабря в 19:48
И это еще можно назвать поперло....
Октябрь 1917
Октябрь 1917
04 декабря в 19:47
"Краснодару" нужен тренер.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
04 декабря в 19:45
Темные времена пришли...
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ viv (раскрыть)
04 декабря в 19:43
Это самое удивительное , просто несказанно повезло.
25процентный клоун
25процентный клоун
04 декабря в 19:42
Пустомелит Володька
David Young
David Young
04 декабря в 19:38
Новая реальность российского футбола, впрочем она не такая уж и новая, скорее уже более привычная.
ДАША Д
ДАША Д
04 декабря в 19:37
Печально всё это. Жуть.
viv
viv
04 декабря в 19:35
4 очка хватило для выхода в ЛЕ. Чему же тут гордиться?
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