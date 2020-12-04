Быстров — о «Краснодаре»: «Пришло время, когда мы радуемся вылету из ЛЧ»

Бывший полузащитник сборной России поделился мнением о победе «Краснодара» над «Ренном» (1:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Пришло время, когда мы радуемся вылету нашей команды из крупного турнира. Это тот случай, когда «Краснодар» прыгнул выше головы. Мы знаем, что у них были ограничения на покупку. Они не могли купить сильных футболистов за 40 миллионов евро, как делают другие команды. Но взяв бесплатного Берга, он приносит им пользу, как ни крути. Хоть команде и нужны более качественные футболисты, чтобы бороться в Лиге чемпионов, а не вылетать в Лигу Европы.

Зато «Краснодару» представится возможность выиграть этот турнир. Для роста, для прогресса, для того, что делается для команды — это здорово.