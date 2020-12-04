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Сборная России описала 2020 год одним словом

04 декабря 2020, 19:47

Пресс-служба сборной России ответила на сообщение официального аккаунта твиттера о том, как можно описать 2020 год одним словом.

Сербия.

Сборная России разгромно уступила сборной Сербии в матче Лиги Наций (0:5), заняв второе место в группе 3 лиги B.

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Все комментарии
kinderpingui
kinderpingui
05 декабря в 17:58
Можно двумя:
Стасик 3.14 тарасик.
pomor45
pomor45
05 декабря в 13:55
Наши ногомячисты не заслуживают тех контрактов, которые имеют, но и вы, любители футбола на халяву, большего и не заслуживаете. Чего стоите, то и имеете.
neukomm
neukomm
05 декабря в 11:43
Кончили!
112910415
112910415
05 декабря в 11:01
много есть слов, можно и это
13 RUS
13 RUS
05 декабря в 09:09
Опять Стас отвечал судя по ответу
mortid
mortid
05 декабря в 07:18
Такими темпами скоро сборную России будут описывать все куому не лень, прямо на голову. А мы молча с усов стряхивать будем и дальше гнуть свою бестолковщину.
Александр Кузнецов 5
Александр Кузнецов 5
05 декабря в 06:17
Ща Стас SMM-щика в душ потащит.
Nick Ch
Nick Ch
05 декабря в 00:23
Обдзюбились
офигенный
офигенный
04 декабря в 23:18
надо было ответить - "Афигеть!"
St David
St David
04 декабря в 23:02
Россия Сербия ГАА**
CSKA2012
CSKA2012 ответ За адекватность (раскрыть)
04 декабря в 22:43
«То, что мертво, умереть не может», это тоже подойдет для девиза сборной и клубов.
CSKA2012
CSKA2012
04 декабря в 22:41
А я думал "*ОПА" будет слово и тут наши ожидания, это наши проблемы.
За адекватность
За адекватность
04 декабря в 22:32
Могли бы покреативнее ответить. Зашли бы на соккер. Тут отрывком из фильма "Пираты Карибского моря", словами если не ошибаюсь киногероя с именем Дейви Джонс пользователи прекрасно охарактеризовали и выступление сборной и выступления клубов в ЕК.
Leha-ha50
Leha-ha50
04 декабря в 22:01
На дне.....
An Jo
An Jo
04 декабря в 21:59
Сербия отымела сборную России. И не только она.
ЮЗИК
ЮЗИК
04 декабря в 21:46
Эпоха Дзюбы и Черчеса в сборной , в самом разгаре
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ cska1948 (раскрыть)
04 декабря в 21:42
Безумный отыгрыш с 5 : 1 в первом матче и лишь поражение во втором против безвольных 5:0 в новое время. Мог бы и к стенке поставить.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ zzz- (раскрыть)
04 декабря в 21:27, ред.
Соглашусь с этим
cska1948
cska1948 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
04 декабря в 21:08
Фёдор, не надо сгущать краски! Даже за проигрыш своему противнику на Олимпиаде в 1952 году Сталин ни кого в Сибирь не отправил.
Kosmos58
Kosmos58 ответ cska vperiod (раскрыть)
04 декабря в 21:02
УССАЧКА!!!
Санчо Панса
Санчо Панса
04 декабря в 21:01
Больше ничего не могли подобрать?( Да, такого фиаско с нашими уже давно не было!
marvel777
marvel777
04 декабря в 20:57
Дниииище ! и про еврокубки тоже
nikoladolgov
nikoladolgov
04 декабря в 20:54
Одним словом можно назвать футбол в России - Мутковщина !
shlomo
shlomo
04 декабря в 20:52
Пииииииии...иначе будет бан....
протон1
протон1
04 декабря в 20:48
позорное опущение
Caniggia
Caniggia
04 декабря в 20:47
Убожество или проще .опа!
ДСА
ДСА
04 декабря в 20:42
Может надо писать: 8?
Трезвый повар
Трезвый повар
04 декабря в 20:40, ред.
Хочу выразить благодарность сборной Сербии за то что показали истинный уровень нашей сборной
И молодёжной сборной Сербии спасибо за то что благодаря их победе над Польшей молодёжная сборная России вышла на чемпионат европы
zzz-
zzz- ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
04 декабря в 20:36
если так то там только опИсанием не обойтись)
95-shishani-95
95-shishani-95
04 декабря в 20:25
И пистолетом
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