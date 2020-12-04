Сборная России описала 2020 год одним словом

Пресс-служба сборной России ответила на сообщение официального аккаунта твиттера о том, как можно описать 2020 год одним словом.
Сербия.
Serbia 🔫— Сборная России (@TeamRussia) December 4, 2020
Сборная России разгромно уступила сборной Сербии в матче Лиги Наций (0:5), заняв второе место в группе 3 лиги B.
Стасик 3.14 тарасик.
Стасик 3.14 тарасик.
И молодёжной сборной Сербии спасибо за то что благодаря их победе над Польшей молодёжная сборная России вышла на чемпионат европы
И молодёжной сборной Сербии спасибо за то что благодаря их победе над Польшей молодёжная сборная России вышла на чемпионат европы