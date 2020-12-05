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Р. Билялетдинов: «Пока что „Локомотив“ — не экспресс, а пассажирский поезд»

05 декабря 2020, 02:08
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Экс-наставник «Локомотива» Ринат Билялетдинов признался, что не впечатлён игрой «железнодорожников» в матчах против «Баварии» и «Атлетико» в Лиге чемпионов. Московский клуб с минимальной разницей в счёте уступил «Баварии» (1:2), и два раза сыграл вничью с испанской командой (1:1, 0:0).

Я и от матчей с «Баварией» и «Атлетико» не был в восторге. Да, «Бавария» какое-то время отбивалась от «Локомотива», но всё равно игру контролировала. И забила победный гол ровно тогда, когда нужно. И только своей небрежностью позволила до этого сравнять счёт. Но это не системность. «Бавария» играла вполноги. Как и «Атлетико», в играх с которыми у «Локомотива» почти не было моментов кроме пенальти в московском матче, ставшего подарком судьбы.

В общем, можно похвалить игру в обороне, благодаря которой отбились в Москве и Мадриде. Но восторгов не испытываю. Контригры не было в Лиге чемпионов у команды. Правда, это проблема всех наших клубов в еврокубках. Можно всё списать на пандемию, но я бы глубже посмотрел на проблемы — и на тренировочный процесс, и на селекцию. На мой взгляд, тот же «Рубин» сделал лучшие приобретения, чем «Локомотив». Может быть, «Локо» медленно набирает ход и ещё прибавит, но пока это не экспресс, а пассажирский поезд.

Билялетдинов также назвал «Рубин» фаворитом предстоящей встречи с «Локомотивом» в 17-м туре РПЛ.

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Все комментарии
blitz
blitz ответ viv (раскрыть)
05 декабря в 12:33
И только Байкал - 38 пытается подкалывать другие команды с четвёртых мест, забывая что Локомотив третий год сам на четвертом месте.
viv
viv
05 декабря в 12:20
Опять пассажирский поезд отправили в депо
1. Бавария 13
2. Атлетико 6
3. Ред Бул. 4
4. Локо. 3
112910415
112910415
05 декабря в 11:14
и пока ход не набирает
Союзник противников
Союзник противников
05 декабря в 10:18
Смешные у нас "бывшие специалисты"! Нынешний "Локо" может пытаться играть на результат(с той,или иной степенью успешности),а они всё рассуждают о перспективах с позиции равенства,или силы,когда нет ни того,ни другого.И нет мужества признать,что новый тренер выжимает из "Локо" больше,чем максимум,ибо все до сих пор живут в координатах величия творчески живого и здорового Сёмина.Легенда пусть остаётся легендой,и слава богу,что не успела она досидеться до посмешища и свиста фанатов в спину...
ildar_3871
ildar_3871
05 декабря в 09:40, ред.
Надо белье в поездах выдавать дороже , и побежит поезд )
cska1948
cska1948
05 декабря в 08:55
"...пока это не экспресс, а пассажирский поезд."
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А чего вы хотели после того как выперли из Локо его ЛОКОМОТИВ, Ю.П.Сёмина и продали Х.Кверкелия и А.Миранчука! На кого рассчитывали?
Федор Паршунин
Федор Паршунин
05 декабря в 06:59
Практически все наши клубы выступили даже скорее в роли пассажиров и статистов на фоне других европейских команд.
Caniggia
Caniggia
05 декабря в 05:37
Лакмусовой бумажкой для Локо оказался Зальцбург. Он то и показал его реальный уровень. Ничьи с Атлетико - это недооценка и недонастрой испанцев, запредельная самоотдача в защите, а так же удача и ВАР, которые были за Локо.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ КЭТиК (раскрыть)
05 декабря в 02:16
Но хорошая дрезина.
КЭТиК
КЭТиК
05 декабря в 02:13
Это дрезина на ручной тяге.
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