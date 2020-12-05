Р. Билялетдинов: «Пока что „Локомотив“ — не экспресс, а пассажирский поезд»

Экс-наставник «Локомотива» признался, что не впечатлён игрой «железнодорожников» в матчах против «Баварии» и «Атлетико» в Лиге чемпионов. Московский клуб с минимальной разницей в счёте уступил «Баварии» (1:2), и два раза сыграл вничью с испанской командой (1:1, 0:0).

Я и от матчей с «Баварией» и «Атлетико» не был в восторге. Да, «Бавария» какое-то время отбивалась от «Локомотива», но всё равно игру контролировала. И забила победный гол ровно тогда, когда нужно. И только своей небрежностью позволила до этого сравнять счёт. Но это не системность. «Бавария» играла вполноги. Как и «Атлетико», в играх с которыми у «Локомотива» почти не было моментов кроме пенальти в московском матче, ставшего подарком судьбы.

В общем, можно похвалить игру в обороне, благодаря которой отбились в Москве и Мадриде. Но восторгов не испытываю. Контригры не было в Лиге чемпионов у команды. Правда, это проблема всех наших клубов в еврокубках. Можно всё списать на пандемию, но я бы глубже посмотрел на проблемы — и на тренировочный процесс, и на селекцию. На мой взгляд, тот же «Рубин» сделал лучшие приобретения, чем «Локомотив». Может быть, «Локо» медленно набирает ход и ещё прибавит, но пока это не экспресс, а пассажирский поезд.