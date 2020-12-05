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Брат Криштиану Роналду находится под следствием

05 декабря 2020, 14:43

La Stampa и La Repubblica сообщают, что брат нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду находится под следствием по обвинению в мошенничестве.

Источники утверждают, что брат португальского футболиста торговал специальными футболками, несмотря на то, что у него не было разрешения на это со стороны производителя.

Сообщается, что компания Mussara якобы заказала партию футболок на 500 тыс. евро, однако после стало известно, что эта фирма никогда не давала разрешения на производство и продажу специальных футболок. Затем компания дала распоряжение уничтожить весь товар после его производства, оплатив часть издержек.

Суть проблемы заключается в том, что по заявлениям Mussara, после эти футболки продавались по 40 евро за штуку в музее имени Криштиану Роналду.

Напомним, что недавно против Роналду возбуждали уголовное дело из-за неуплаты налогов.

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Все комментарии
Legend 6
Legend 6 ответ League1 (раскрыть)
05 декабря в 19:49
Роналду виноват в том что законы страны нужно знать прежде чем совать свой смычок во что попало...
Ну и в том что он жулик и брат его мошенник. Построили музей чтобы покрывать делишки родственничков...
League1
League1 ответ Legend 6 (раскрыть)
05 декабря в 19:46
Чпокать бабу - это не преступление. Насиловать - преступление, а так нет. Баба захотела заиметь деньги и заимела, Хитрая прожжённая мошенница. Роналду в чём виноват?
Legend 6
Legend 6 ответ League1 (раскрыть)
05 декабря в 19:39
Ага, и бабу в США он не чпокал🤣🤣🤣поэтому пока не откупился не мог с клубом поехать на сборы.
Роналду жулик и брат его мошенник
League1
League1 ответ Legend 6 (раскрыть)
05 декабря в 19:38
От налогов бездарный гномяра скрывался, а Роналду его бухгалтера подставили. Хотя Роналду наказали, но он чист.
Legend 6
Legend 6 ответ League1 (раскрыть)
05 декабря в 18:35
🤣🤣🤣когда он от налогов в Испании скрывался тоже не знал что можно мизерный штраф заплатить и все)
League1
League1 ответ Legend 6 (раскрыть)
05 декабря в 18:32
Конечно не знал. Роналду честный человек.
League1
League1
05 декабря в 18:31
Нехорошо поступил брат. Оставил пятно на всю семью.
Legend 6
Legend 6 ответ Juve14 (раскрыть)
05 декабря в 17:58
А ты думаешь Роналду не знал что его жулик брат в его музее мошенничеством занимается?😁😁😁
Juve14
Juve14
05 декабря в 16:48
Фанатики главных мошенников осчастливились, только Рон тут не при чем, эта деятельность его брата Рона никак не касается, брат не мошенничал для выгоды Рона и самого его, он не является его агентом который все и везде крадет со своим клиентом на пару, просто человек захотел выехать на имени своего именитого брата
Baggio R.
Baggio R.
05 декабря в 16:48, ред.
Мусара заказали футболки Роналду? Недаром их называют этими)))
ДСА
ДСА
05 декабря в 16:30
Брат просто хотел сам подзаработать.
112910415
112910415
05 декабря в 16:05
родная кровь, спасать придётся
cska vperiod
cska vperiod
05 декабря в 15:48
Гном крутит вертит.
vastudio
vastudio
05 декабря в 15:37, ред.
Такой же гангстер, как и его братишка))))
Introvert
Introvert
05 декабря в 15:19
Вор должен сидеть в тюрьме.
berda2003
berda2003
05 декабря в 15:17
за это можно все тюрьмы мира забить китайцами...
sv_1969
sv_1969
05 декабря в 15:16
Ничего страшного
Legend 6
Legend 6
05 декабря в 15:07
Какой красавчик, весь в брата. Тот жулик и этот такой же🤣🤣🤣
Сантус
Сантус
05 декабря в 15:02
Это как в анекдоте:Если бы я был королём,я был бы чуточку богаче короля..Это как?....я ещё немного бы шил на -дому...)
Mangur
Mangur
05 декабря в 14:56
Семейка из мафии
Loko57
Loko57
05 декабря в 14:48
8а, что сказать...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
05 декабря в 14:44
Рон его вытащит!
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