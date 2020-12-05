Брат Криштиану Роналду находится под следствием

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05 декабря 2020, 14:43

La Stampa и La Repubblica сообщают, что брат нападающего «Ювентуса» находится под следствием по обвинению в мошенничестве.

Источники утверждают, что брат португальского футболиста торговал специальными футболками, несмотря на то, что у него не было разрешения на это со стороны производителя.

Сообщается, что компания Mussara якобы заказала партию футболок на 500 тыс. евро, однако после стало известно, что эта фирма никогда не давала разрешения на производство и продажу специальных футболок. Затем компания дала распоряжение уничтожить весь товар после его производства, оплатив часть издержек.

Суть проблемы заключается в том, что по заявлениям Mussara, после эти футболки продавались по 40 евро за штуку в музее имени Криштиану Роналду.

Напомним, что недавно против Роналду возбуждали уголовное дело из-за неуплаты налогов.