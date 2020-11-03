Гиггз задержан по подозрению в нападении на свою девушку

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вчера, 05:01

Главный тренер сборной Уэльса был задержан в Манчестере. 46-летнего специалиста подозревают в нападении на свою девушку Кейт Гревилл.

Как сообщили в полиции Манчестера, женщине не понадобилась помощь врачей. Гиггз после многочасового допроса был освобождён под залог до завершения расследования.

Напомним, недавно капитан «Барселоны» Лионель Месси повторил рекорд Гиггза в Лиге чемпионов.