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Гиггз задержан по подозрению в нападении на свою девушку

вчера, 05:01

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз был задержан в Манчестере. 46-летнего специалиста подозревают в нападении на свою девушку Кейт Гревилл.

Как сообщили в полиции Манчестера, женщине не понадобилась помощь врачей. Гиггз после многочасового допроса был освобождён под залог до завершения расследования.

Напомним, недавно капитан «Барселоны» Лионель Месси повторил рекорд Гиггза в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
Legend 6
Legend 6
вчера в 23:22
У манков это нормальная ситуация, понасливают в футбол всяким лестерам и приходят домой злые баб бить...
Александр Нeвский
Александр Нeвский
вчера в 20:54
Напомним, недавно капитан «Барселоны» Лионель Месси повторил рекорд Гиггза в Лиге чемпионов.
___
Ждём повторения и нового рекорда от Гиггза!
Верг
Верг ответ Bеликий Кня3ь (раскрыть)
вчера в 14:55
На девушку своего сына!
dzvinka
dzvinka ответ Mangur (раскрыть)
вчера в 14:14
что за чушь, он с ней 3 года встречался с переменным успехом...
видать п"яным привалил и начал бузить - манк же.
че она... после 3 лет просто так полицию вызывала бы?
112910415
112910415
вчера в 09:08
беспокойный человек
Bеликий Кня3ь
Bеликий Кня3ь
вчера в 08:53
А я думал он только на чужих нападает)
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 07:09
Придется ему поменять девушку.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 06:22
Не повезло с девушкой, истеричка.
Mangur
Mangur
вчера в 05:26
Вот.Просто хотел обнять. Пришили нападение.Это запад.
STVA 1
STVA 1
вчера в 05:09
Попал парень
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