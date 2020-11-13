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Бывший капитан «Рубина» приговорён к 12 годам колонии общего режима

сегодня, 13:14

Бывший капитан «Рубина» Сергей Харламов приговорен к двенадцати годам колонии общего режима.

Харламов является одним из фигурантов по уголовному делу финансовой пирамиды КПК «Рост». Он будет отбывать наказание в колонии общего режима, когда приговор вступит в законную силу.

Признать Харламова Сергея Сергеевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 («Организация преступного сообщества») и ч. 4 ст. 159 («Мошенничество») УК РФ, и назначить путем частичного сложения наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима

Харламов выступал за «Рубин» (1990-1993 и 1997-2004) и «Нефтехимик» (1994-1996). После завершения игровой карьеры занялся бизнесом. 20 февраля 2016 года Харламов был арестован по подозрению в организации финансовой пирамиды «Рост».

Ранее футболист «Реала» Лука Йович заплатил штраф, чтобы избежать тюремного заключения.

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rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 13:45
Награда нашла своего героя...,и это еще,что-то тявкало про аферы Бекеича.((Вместе с тобой,еще-бы пару-тройку человек из желтой газетенки "Бизнес-онлайн",на "курорт" отправить..(
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:31
Воровать не умеет да и кто футболиста учил воровать.
Mangur
Mangur
сегодня в 13:30
Вор обязан сидеть в тюрьме-Жеглов
drug01
drug01
сегодня в 13:22
Деньги всегда губят людей!!!!
Footbolista
Footbolista ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 13:21, ред.
"От тюрьмы и от сумы не застрахован ни один строитель пирамид"...
Народная египетская мудрость...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:15
От сумы и тюрьмы никто не застрахован.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:15
Сделали козлом отпущения.
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