Бывший капитан «Рубина» приговорён к 12 годам колонии общего режима

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сегодня, 13:14

Бывший капитан «Рубина» Сергей Харламов приговорен к двенадцати годам колонии общего режима.

Харламов является одним из фигурантов по уголовному делу финансовой пирамиды КПК «Рост». Он будет отбывать наказание в колонии общего режима, когда приговор вступит в законную силу.

Признать Харламова Сергея Сергеевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 («Организация преступного сообщества») и ч. 4 ст. 159 («Мошенничество») УК РФ , и назначить путем частичного сложения наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима

Харламов выступал за «Рубин» (1990-1993 и 1997-2004) и «Нефтехимик» (1994-1996). После завершения игровой карьеры занялся бизнесом. 20 февраля 2016 года Харламов был арестован по подозрению в организации финансовой пирамиды «Рост».

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