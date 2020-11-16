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Бывший футболист «Удинезе» во второй раз похищен в Нигерии

сегодня, 19:11

Бывший футболист «Фиорентины», «Удинезе» и минского «Динамо» Кристиан Ободо похищен вооруженными лицами в городе Варри на юге Нигерии. Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Нигерии Ономэ Оновакпойя.

Полиция работает над его поисками. Пока никакого контакта с преступниками не установлено.

Стоит отметить, что Ободо уже похищали в том же регионе в 2012 году. Тогда правоохранительные органы спасли футболиста на следующий день во время полицейского рейда. Его похитители потребовали выкуп в размере около 188 000 долларов.

Напомним, что в 2018 году отца полузащитника сборной Нигерии Джона Оби Микела похитили перед матчем нигерийской команды с Аргентиной в рамках группового этапа ЧМ-2018.

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Gahi
Gahi
сегодня в 19:14, ред.
Тяжёлая судьба у футболиста. Удачи в поисках.
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