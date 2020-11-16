Бывший футболист «Удинезе» во второй раз похищен в Нигерии

Бывший футболист «Фиорентины», «Удинезе» и минского «Динамо» Кристиан Ободо похищен вооруженными лицами в городе Варри на юге Нигерии. Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Нигерии Ономэ Оновакпойя.
Полиция работает над его поисками. Пока никакого контакта с преступниками не установлено.
Стоит отметить, что Ободо уже похищали в том же регионе в 2012 году. Тогда правоохранительные органы спасли футболиста на следующий день во время полицейского рейда. Его похитители потребовали выкуп в размере около 188 000 долларов.
Напомним, что в 2018 году отца полузащитника сборной Нигерии Джона Оби Микела похитили перед матчем нигерийской команды с Аргентиной в рамках группового этапа ЧМ-2018.