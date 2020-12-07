Хассельбайнк: «„Челси“ не может позволить себе отпустить Жиру»

Бывший нападающий «Челси» считает, что лондонский клуб должен удержать форварда .

Я не думаю, что они могут позволить себе отпустить Жиру. Даже если он не является основным форвардом, он может усилить игру со скамейки. Я знаю, что он захочет уйти, но я думаю, что Лэмпард должен быть эгоистичным и сказать «нет».

Может быть, он может позвонить Дешаму и поговорить с ним, спросить у него: «Что ему нужно сделать, чтобы быть в вашей команде? Сколько ему нужно играть?» А после поговорить с Жиру: «Хорошо, ты точно сыграешь такое количество матчей, чтобы поехать на чемпионат Европы».