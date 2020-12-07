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Хассельбайнк: «„Челси“ не может позволить себе отпустить Жиру»

вчера, 15:31

Бывший нападающий «Челси» Джимми Флойд Хассельбайнк считает, что лондонский клуб должен удержать форварда Оливье Жиру.

Я не думаю, что они могут позволить себе отпустить Жиру. Даже если он не является основным форвардом, он может усилить игру со скамейки. Я знаю, что он захочет уйти, но я думаю, что Лэмпард должен быть эгоистичным и сказать «нет».

Может быть, он может позвонить Дешаму и поговорить с ним, спросить у него: «Что ему нужно сделать, чтобы быть в вашей команде? Сколько ему нужно играть?» А после поговорить с Жиру: «Хорошо, ты точно сыграешь такое количество матчей, чтобы поехать на чемпионат Европы».

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:33
Оливье приносит хороший вклад
alexamit
alexamit
вчера в 17:40
Да без него Челси сдуется.Жиру всегда там,где надо!
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 16:04
Вот это ложь))))можно любого отпустить)))
Mangur
Mangur
вчера в 15:34
Решение руковоства свято
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