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Витсель: «В 2014 году с „Зенитом“ мы заслуженно победили в Дортмунде»

вчера, 15:19
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)Боруссия20:55 Не начался

Полузащитник «Боруссии» Дортмунд Аксель Витсель, ранее выступавший за «Зенит», поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против питерской команды.

Я не люблю терять мячи, поэтому стараюсь всегда отдавать точные пасы. Всё зависит от того, по какой схеме мы играем. Пытаюсь подключаться к атакам. Для меня, как для опорника, важно не терять мяч.

Нужно просто стараться не пропускать, быть сконцентрированными. Сейчас думаем только о «Зените», хотим занять первое место в группе. Этот сезон очень тяжелый даже для топ-команд в ЛЧ. Хотим занять первое место в группе. Расклад нам известен, в Петербурге мы можем сделать следующий шаг.

Победа над «Боруссией» в 2014 году в составе «Зенита»? Конечно, помню те игры, два тяжелых матча. «Боруссия» была очень сильной командой. Дома мы уступили 2:4, а в Дортмунде выиграли 2:1. Мы хорошо играли в Дортмунде и заслуженно победили. Но не прошли в следующий раунд. Очень интересная была дуэль.

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Литейный 4
Литейный 4
вчера в 19:00
Знатная была заруба. Немного не хватило пройти Боруссию. Гыгыгы
praporchik zadov
praporchik zadov
вчера в 17:34
Дзюба 74 на Боруссию
Z. Kramer
Z. Kramer
вчера в 16:20
Когда дома пропускаешь 4 мяча, о каких то победах в ответном матче лучше не говорить.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:04
Только и осталось заниматься воспоминаниями. Витсель очень сильно сдал, брак просто запредельный и на данный момент - это слабое звено в Боруссии. Парень играет очень невыразительно, выглядит очень бледно. Не знаю , чем это вызвано??? Может возраст, а может просто сдал - это бывает. Напрягает то, что тренерский штаб не видит ему альтернативы, а ведь позиция у него очень значимая.
Боруссия очень нестабильна и тут есть и вина Витселя, который выглядит инородным телом на поле.
Всем здоровья.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:27
Это было уже давно и почти неправда.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 15:24, ред.
Бенефисы шестилетней давности позабыты и заброшены. Сейчас для европейских клубов встреча с российскими командами, как правило, не более чем унылый проходняк - монотонная работа, приносящая три очка в копилку возможно еще с неплохой разницей забитых - пропущенных.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:21
Эио 100 лет назад было!
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