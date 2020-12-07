Витсель: «В 2014 году с „Зенитом“ мы заслуженно победили в Дортмунде»

Полузащитник «Боруссии» Дортмунд , ранее выступавший за «Зенит», поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против питерской команды.

Я не люблю терять мячи, поэтому стараюсь всегда отдавать точные пасы. Всё зависит от того, по какой схеме мы играем. Пытаюсь подключаться к атакам. Для меня, как для опорника, важно не терять мяч.

Нужно просто стараться не пропускать, быть сконцентрированными. Сейчас думаем только о «Зените», хотим занять первое место в группе. Этот сезон очень тяжелый даже для топ-команд в ЛЧ . Хотим занять первое место в группе. Расклад нам известен, в Петербурге мы можем сделать следующий шаг.

Победа над «Боруссией» в 2014 году в составе «Зенита»? Конечно, помню те игры, два тяжелых матча. «Боруссия» была очень сильной командой. Дома мы уступили 2:4, а в Дортмунде выиграли 2:1. Мы хорошо играли в Дортмунде и заслуженно победили. Но не прошли в следующий раунд. Очень интересная была дуэль.