«Как фамилия твоя?» Черчесов вступил в перепалку с шоуменом в прямом эфире

Главный тренер сборной России вступил в перепалку с шоуменом ТНТ Дмитрием Позовым.

В прямом эфире, организованном РФС во время жеребьёвки отборочного этапа ЧМ -2022, Позов выразил недовольство тем, что, по его мнению, Черчесов оправдывается за крупное поражение национальной команды в матче Лиги Наций против Сербии (0:5). Черчесов попросил снова подключить его к трансляции и ответил шоумену.

Как фамилия твоя? Я тебя, во-первых, приветствую. У меня складывается впечатление, что вы по-русски плохо понимаете. Кто оправдывается?! Когда вопрос задают, главный тренер отвечает, а не оправдывается. Мы не оправдываемся, а говорим: если это с нами случится, чтобы у нас был план A, B, C, D.

Вы, пожалуйста, слушайте. Рядом с тобой сидят два Димы (Прим. — Сычёв и Баринов). С одним я играл, а другого тренирую. И они тебе точно скажут, Черчесов оправдывается когда-то или нет.

Хорошего вам вечера. Если вам рупор дают, вы, пожалуйста, оценки не выставляйте, молодой человек.