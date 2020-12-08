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«Как фамилия твоя?» Черчесов вступил в перепалку с шоуменом в прямом эфире

сегодня, 02:03

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вступил в перепалку с шоуменом ТНТ Дмитрием Позовым.

В прямом эфире, организованном РФС во время жеребьёвки отборочного этапа ЧМ-2022, Позов выразил недовольство тем, что, по его мнению, Черчесов оправдывается за крупное поражение национальной команды в матче Лиги Наций против Сербии (0:5). Черчесов попросил снова подключить его к трансляции и ответил шоумену.

Как фамилия твоя? Я тебя, во-первых, приветствую. У меня складывается впечатление, что вы по-русски плохо понимаете. Кто оправдывается?! Когда вопрос задают, главный тренер отвечает, а не оправдывается. Мы не оправдываемся, а говорим: если это с нами случится, чтобы у нас был план A, B, C, D.

Вы, пожалуйста, слушайте. Рядом с тобой сидят два Димы (Прим. — Сычёв и Баринов). С одним я играл, а другого тренирую. И они тебе точно скажут, Черчесов оправдывается когда-то или нет.

Хорошего вам вечера. Если вам рупор дают, вы, пожалуйста, оценки не выставляйте, молодой человек.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 04:47
Ещё немного, ещё чуть-чуть и блогер был бы в душевой. Дальше хруст шеи.
Из Саламыча вышел бы хороший палач). Топ-палач.
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 03:51, ред.
Госсподи, какое же "оно" у нас главным тренером:(
kyxy
kyxy ответ Командир танка (раскрыть)
сегодня в 03:34
Не будет такого даже нашим игрокам в Европе и Азии легко будут платить больше 200000 руб. И чемпионат умрёт
Командир танка
Командир танка
сегодня в 03:24
будем честны в первую очередь к самим себе, у нас самые бездарные, зажравшиеся и ленивые быдло-футболисты (за некоторым исключением), и чтобы такое 77 превратить в конфетку нужно палками их 3.14здить днем и ночью ,нужен не 1 а 11 черчесовых, чтобы если 1 где-то отвернулся то остальные этих деревоногих били. а так работает человек с чем возможно да прибудет с нами лимит....... закрыть границу для иностранных соплежуев, ввести потолки зарплат 200 000 руб в месяц. это не мало но зато отрезвит этих звездарей бездарных, а бонусы и повышение зп зп результат, чтобы они 63 рвали чтобы приблизиться к своей бывшей зарплате, а не пешком ходили, устали они блин бедненькие..... вобщем менять систему !
mangox23
mangox23
сегодня в 03:07
Перевод со сленга Черчасова: " Когда пропадают овцы, то чабан не горюет , чабану все равно он не хозяин, а наемный работник"
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 02:40, ред.
Вообще не понимаю что все на Станислава Черчесова набросились....
Критикуют с утра до ночи.....
Работает мужик и работает...а результаты работы увидим...через год и через 2....на ЧЕ и ЧМ...

Это другим тренерам легко сборные лепить из игроков играющих в топ-5.....
Попробовали бы они как Черчесов....из ЗМСов сборную смастерить...которые в основе то клубов то благодаря паспорту....да и там если по-честноку не особо напрягаются....
Нельзя сделать Феррари из запчастей от Жигулёнка......

Не оплошал в 2018-м...не подведёт и теперь....на турнирах...
А результаты ненужных товарняков - коту под хвост.....ибо не показатель...
Да и глуповато "критиковать" человека за полгода до проверки его работы....

PS Перед ЧМ 2018 мы вообще 7 матчей подряд в товарняках выиграть не могли....
shlifen
shlifen
сегодня в 02:25
"Если вам рупор дают, вы, пожалуйста, оценки не выставляйте, молодой человек.", ну да ну да "парламент - это не место для дискуссий" =)))
Классно, что сам Черчесов не навидит когда кто-то говорит ему как делать его работу, но также уверенно говорит как должен делать свою работу кто-то другой....
Простите, а чем ещё должен заниматься журналист, после" отличного" выступления команды в Лиге Наций вообще и в матче с Сербами в частности?? Видимо хвалить Черчесова нужно, хотя погодите, хвалить - это ведь выставлять позитивные оценки... Чёрт... Я завис... =))
4RT
4RT
сегодня в 02:23
"Ленин и печник", часть вторая 😁
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 02:15
Пора новый словарь создавать...по Черчесову...старые (по Далю и Ожегову) устарели.....
Матчи не товарищеские...а контрольные....
После 0:5 тренер не оправдывается...а отвечает....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 02:12
Какойто он не правильный!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 02:09
Оправдываться будет после турнира.
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