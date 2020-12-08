«Как фамилия твоя?» Черчесов вступил в перепалку с шоуменом в прямом эфире

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вступил в перепалку с шоуменом ТНТ Дмитрием Позовым.
В прямом эфире, организованном РФС во время жеребьёвки отборочного этапа ЧМ-2022, Позов выразил недовольство тем, что, по его мнению, Черчесов оправдывается за крупное поражение национальной команды в матче Лиги Наций против Сербии (0:5). Черчесов попросил снова подключить его к трансляции и ответил шоумену.
Как фамилия твоя? Я тебя, во-первых, приветствую. У меня складывается впечатление, что вы по-русски плохо понимаете. Кто оправдывается?! Когда вопрос задают, главный тренер отвечает, а не оправдывается. Мы не оправдываемся, а говорим: если это с нами случится, чтобы у нас был план A, B, C, D.
Вы, пожалуйста, слушайте. Рядом с тобой сидят два Димы (Прим. — Сычёв и Баринов). С одним я играл, а другого тренирую. И они тебе точно скажут, Черчесов оправдывается когда-то или нет.
Хорошего вам вечера. Если вам рупор дают, вы, пожалуйста, оценки не выставляйте, молодой человек.
Из Саламыча вышел бы хороший палач). Топ-палач.
Из Саламыча вышел бы хороший палач). Топ-палач.
Критикуют с утра до ночи.....
Работает мужик и работает...а результаты работы увидим...через год и через 2....на ЧЕ и ЧМ...
Это другим тренерам легко сборные лепить из игроков играющих в топ-5.....
Попробовали бы они как Черчесов....из ЗМСов сборную смастерить...которые в основе то клубов то благодаря паспорту....да и там если по-честноку не особо напрягаются....
Нельзя сделать Феррари из запчастей от Жигулёнка......
Не оплошал в 2018-м...не подведёт и теперь....на турнирах...
А результаты ненужных товарняков - коту под хвост.....ибо не показатель...
Да и глуповато "критиковать" человека за полгода до проверки его работы....
PS Перед ЧМ 2018 мы вообще 7 матчей подряд в товарняках выиграть не могли....
Критикуют с утра до ночи.....
Работает мужик и работает...а результаты работы увидим...через год и через 2....на ЧЕ и ЧМ...
Это другим тренерам легко сборные лепить из игроков играющих в топ-5.....
Попробовали бы они как Черчесов....из ЗМСов сборную смастерить...которые в основе то клубов то благодаря паспорту....да и там если по-честноку не особо напрягаются....
Нельзя сделать Феррари из запчастей от Жигулёнка......
Не оплошал в 2018-м...не подведёт и теперь....на турнирах...
А результаты ненужных товарняков - коту под хвост.....ибо не показатель...
Да и глуповато "критиковать" человека за полгода до проверки его работы....
PS Перед ЧМ 2018 мы вообще 7 матчей подряд в товарняках выиграть не могли....
Классно, что сам Черчесов не навидит когда кто-то говорит ему как делать его работу, но также уверенно говорит как должен делать свою работу кто-то другой....
Простите, а чем ещё должен заниматься журналист, после" отличного" выступления команды в Лиге Наций вообще и в матче с Сербами в частности?? Видимо хвалить Черчесова нужно, хотя погодите, хвалить - это ведь выставлять позитивные оценки... Чёрт... Я завис... =))
Классно, что сам Черчесов не навидит когда кто-то говорит ему как делать его работу, но также уверенно говорит как должен делать свою работу кто-то другой....
Простите, а чем ещё должен заниматься журналист, после" отличного" выступления команды в Лиге Наций вообще и в матче с Сербами в частности?? Видимо хвалить Черчесова нужно, хотя погодите, хвалить - это ведь выставлять позитивные оценки... Чёрт... Я завис... =))
Матчи не товарищеские...а контрольные....
После 0:5 тренер не оправдывается...а отвечает....
Матчи не товарищеские...а контрольные....
После 0:5 тренер не оправдывается...а отвечает....