Ойеволе о долгах «Тамбова»: «Если ситуация не изменится, играть не будем»

Защитник «Тамбова» в преддверии матча со «Спартаком» в 17-м туре РПЛ рассказал о тяжёлой финансовой ситуации в своём клубе.

Ситуация тяжёлая. Нам не платят деньги. На встрече с губернатором в июле самой яркой из фраз, прозвучавших из его уст, было: «Для меня это дело чести! Я обещаю, что долги будут закрыты!» Так он тогда выразился. Но как оказалось, это не так. Конечно, практически у всех нас были какие-то предложения от других клубов. В том числе у меня. Но только из-за обещаний губернатора, что всё наладится, большинство игроков осталось в «Тамбове».

За какой срок нам должны деньги? Я, если честно, уже боюсь считать. Скажу так: должны премиальные ещё за прошлый сезон.

Насколько серьёзны намерения бойкотировать матч со «Спартаком»? Мы, конечно, играть не будем, если ситуация не сдвинется с мёртвой точки. Для меня это дело чести. Один раз мы пошли на компромисс. Сейчас компромиссов быть не может.

Ищу ли новый клуб? В любом случае сейчас остаётся три тура в Премьер-Лиге в этом году. Дальше зимний перерыв. И не хочу сейчас раньше времени забивать себе голову всеми этими проблемами. Их и так много. Хочется в начале перерыва немного отдохнуть, расслабиться. А после Нового года буду думать, что делать дальше.