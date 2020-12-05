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Ойеволе о долгах «Тамбова»: «Если ситуация не изменится, играть не будем»

05 декабря 2020, 02:59
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)5 : 1Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовМатч завершен

Защитник «Тамбова» Адесойе Ойеволе в преддверии матча со «Спартаком» в 17-м туре РПЛ рассказал о тяжёлой финансовой ситуации в своём клубе.

Ситуация тяжёлая. Нам не платят деньги. На встрече с губернатором в июле самой яркой из фраз, прозвучавших из его уст, было: «Для меня это дело чести! Я обещаю, что долги будут закрыты!» Так он тогда выразился. Но как оказалось, это не так. Конечно, практически у всех нас были какие-то предложения от других клубов. В том числе у меня. Но только из-за обещаний губернатора, что всё наладится, большинство игроков осталось в «Тамбове».

За какой срок нам должны деньги? Я, если честно, уже боюсь считать. Скажу так: должны премиальные ещё за прошлый сезон.

Насколько серьёзны намерения бойкотировать матч со «Спартаком»? Мы, конечно, играть не будем, если ситуация не сдвинется с мёртвой точки. Для меня это дело чести. Один раз мы пошли на компромисс. Сейчас компромиссов быть не может.

Ищу ли новый клуб? В любом случае сейчас остаётся три тура в Премьер-Лиге в этом году. Дальше зимний перерыв. И не хочу сейчас раньше времени забивать себе голову всеми этими проблемами. Их и так много. Хочется в начале перерыва немного отдохнуть, расслабиться. А после Нового года буду думать, что делать дальше.

Ранее спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил о том, что 7-8 игроков будут бойкотировать матч со «Спартаком».

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Все комментарии
Брулин
Брулин
05 декабря в 17:16
Судя по стартовому составу дело сдвинулось , транш из северной столицы прошел 😂
санек002
санек002
05 декабря в 16:59
смешно будет если дублерам продуют!скоро тайм кончится а нули на табло!
lobsterdam
lobsterdam
05 декабря в 14:29
на "расслабиться" у него, видимо, монета есть. Трутся тут у нас всякие и еще денег требуют, за что им платить?
pomor45
pomor45
05 декабря в 13:40
Скажу так: должны премиальные ещё за прошлый сезон.
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За что премиальные? Они и зарплату не отрабатывают.
sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
05 декабря в 13:10
Ну конечно!Думаю Ваши тоже были бы рады получить 3 очка без борьбы! Ну а в этой ситуации обязательно надо подкинуть на вентилятор)))
Indian
Indian
05 декабря в 13:09
Не хватало ещё, чтобы тамбовцы без 7-8 бойкотёров надрали Спартак... Ладно основным составом, это нормально, к этому все готовы
Dinamo
Dinamo ответ kolpankolpan (раскрыть)
05 декабря в 11:10
    Шуnя771
    Шуnя771
    05 декабря в 11:07
    Сложная ситуация)

    Как бы сливать не начали...)
    Azu-Killah37
    Azu-Killah37 ответ kolpankolpan (раскрыть)
    05 декабря в 10:32
    Это наш, русский негр! Такой же, как и мы, только чёрненький)
    kolpankolpan
    kolpankolpan
    05 декабря в 10:18
    И что, Россия должна платить зарплату этому негру? Пусть раздеваются до гола те кто подписывал эту игрушку. И отвечают личным состоянием.Нет в стране порядка.
    Pashok00786
    Pashok00786
    05 декабря в 10:14, ред.
    Коротко о том почему все клубы должны быть частными...даже в Украине не смотря на слабый чемп все клубы частные (лишь пару поддерживают муниципалитеты)
    Союзник противников
    Союзник противников
    05 декабря в 10:08
    Ты чё лепечешь,иноземец??? Да у нас полстраны мечтает о 18 клубах в РПЛ,а часть руководства аж о 24!!!Главное-участие,а бюджет,стадионы и болельщики нам ваще не нужны!Было бы желание,не подкреплённое ничем,на том стоим:Хачу-хачу...
    Over 9000
    Over 9000 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    05 декабря в 10:04
    щас будет скандал на всю страну по типу сочи-ростов 10-1
    мудовые рыдания на матч-тв, бурление говн по всему интернету
    как же это всё... надоело
    beefs
    beefs
    05 декабря в 09:54
    болтуны, довели ребят до крайних мер...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    05 декабря в 09:46
    Спартак молится: "Хоть бы ситуация НЕ изменилась". 3 очка без напряга и свеженькие к 18 туру...
    ermak6848
    ermak6848
    05 декабря в 09:24
    С слабым бюджетом надо игрть в IV дивизионе с командами ПТУ...
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    05 декабря в 09:17
    Для некоторых чиновников слово честь несёт иной смысл чем для обычных людей
    112910415
    112910415
    05 декабря в 09:03
    совсем беда ... губернатору точно не до футбола
    yrasikos22
    yrasikos22
    05 декабря в 08:57
    Прошлые матчи Тамбов кое как отыграл без бойкота,а именно матч со Спартаком надо сбойкотировать,халявные очки Спартаку надо подарить обязательно,а то судьи дарят как в прошлом матче Спартака,и нам тоже надо а то вдруг ещё и финансово помогут...
    Некакойшенко
    Некакойшенко
    05 декабря в 08:36
    Благая новость.Не одному ж Зениту на судьях выезжать.А тут вообще всё честно.
    Бубнин
    Бубнин
    05 декабря в 08:35
    Ясно..Федун оплатил бойкот.
    d_fincher
    d_fincher
    05 декабря в 08:08
    Отличная новость. Техническое поражение. Спартаку +3 очка не лишние будут.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    05 декабря в 07:49
    Похоже Спартак ждет очередной разгром, если Гинер деньжат подбросит Тамбову !
    Over 9000
    Over 9000 ответ mortid (раскрыть)
    05 декабря в 07:38, ред.
    не хочется никого защищать в этой истории там все хороши и область и клуб и наша лига
    но как спортивный проект фк тамбов успешен
    по спортивному принципу вышел в РПЛ
    также по спортивному и на второй сезон остался
    началось с того что РФС докопался до стадиона и не дали там играть
    а фк оренбург например спокойно играл на таком же стадике, и никого это не волновало. а тут нельзя, ну понятно, это ж не газпром.
    а щас им бабла не хватает, потому что за каждый домашний матч по 4 ляма за аренду платят
    mortid
    mortid
    05 декабря в 07:12
    Зачем вообще такие клубы пускают в РПЛ? Губернаторы бабло что ли так отмывают? Нет денег на 10 лет вперёд, играйте на задворках, нечего делать таким клубам в РПЛ.
    cska vperiod
    cska vperiod
    05 декабря в 06:46
    А Тамбов ещё и выступает за расширение лиги а сами не справляются.
    Over 9000
    Over 9000 ответ КЭТиК (раскрыть)
    05 декабря в 05:18
    так-то он воспитанник Торпедо и всю жизнь играл в России
    yasukuni
    yasukuni
    05 декабря в 04:53
    Бедняжки! Совсем оголодали! Забыли фразочку одного ногомячера, которого сослали в дубль? НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ, КАК Я БУДУ НА ЖАЛКИЕ ТРИСТА ТЫСЯЧ В МЕСЯЦ ЖИТЬ!!!
    КЭТиК
    КЭТиК
    05 декабря в 04:46
    Надо возвращаться обратно в Африку, там наверное платят.
    Introvert
    Introvert
    05 декабря в 03:07
    Ситуация не изменится.
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