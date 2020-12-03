Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско положительно отреагировал на новость об уходе из клуба генерального директора Шамиля Газизова.
Как сообщается, немецкий наставник не нашёл общий язык с Газизовым, особенно касательно трансферной политики команды. Теперь, когда генеральный директор может покинуть свою должность, Тедеско с оптимизмом смотрит на своё будущее в московском клубе.
Отмечается, что Доменико положительно встретил новость о возвращении в «Спартак» Дмитрия Попова, с которым он сможет свободно общаться на испанском языке.
Газизов хочет,что б Тедеско...
а Зарема в своей постели
за яйца Лёню держит крепко.
Газизов хочет,что б Тедеско...
а Зарема в своей постели
за яйца Лёню держит крепко.
Это опечатка свыше)
Это опечатка свыше)
Эти змеи в кбанке - не счастливы вполне...
(с) Почти "Машина Времени"
Эти змеи в кбанке - не счастливы вполне...
(с) Почти "Машина Времени"
Увольняют почти всех кроме Чистякова и Тедеско. Ну и Чистякова вскоре тоже в расход. А Тедеско живее всех живых.
От чего Газизов жутко негодовал и даже пытался зайти через блокировку трансферов. Искали ПЗ три месяца, в итоге взяли Мозеса в аренду. И всё бы ничего, но команда не сломалась, а идёт в тройке лидеров - то есть тренер даёт результат даже с не самым сильным составом.
И ежу понятно, что у Тедди и Шамиля был конфликт. Первый был недоволен вторым, второй пытался слить первого. В итоге, похоже, сливают самого Газизова.
Увольняют почти всех кроме Чистякова и Тедеско. Ну и Чистякова вскоре тоже в расход. А Тедеско живее всех живых.
От чего Газизов жутко негодовал и даже пытался зайти через блокировку трансферов. Искали ПЗ три месяца, в итоге взяли Мозеса в аренду. И всё бы ничего, но команда не сломалась, а идёт в тройке лидеров - то есть тренер даёт результат даже с не самым сильным составом.
И ежу понятно, что у Тедди и Шамиля был конфликт. Первый был недоволен вторым, второй пытался слить первого. В итоге, похоже, сливают самого Газизова.
Тедеско хочет, чтобы Газизов покинул «Спартак»
Газизов хочет, чтобы Тедеско покинул «Спартак»
Федун хочет чтоб оба покинули «Спартак»
«Спартак» хочет чтоб Федун покинул «Спартак»
Тедеско хочет, чтобы Газизов покинул «Спартак»
Газизов хочет, чтобы Тедеско покинул «Спартак»
Федун хочет чтоб оба покинули «Спартак»
«Спартак» хочет чтоб Федун покинул «Спартак»