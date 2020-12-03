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Тедеско хочет, чтобы Газизов покинул «Спартак»

03 декабря 2020, 20:44

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско положительно отреагировал на новость об уходе из клуба генерального директора Шамиля Газизова.

Как сообщается, немецкий наставник не нашёл общий язык с Газизовым, особенно касательно трансферной политики команды. Теперь, когда генеральный директор может покинуть свою должность, Тедеско с оптимизмом смотрит на своё будущее в московском клубе.

Отмечается, что Доменико положительно встретил новость о возвращении в «Спартак» Дмитрия Попова, с которым он сможет свободно общаться на испанском языке.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
05 декабря в 10:10
Тедеско хочет,что б Газизов,
Газизов хочет,что б Тедеско...
а Зарема в своей постели
за яйца Лёню держит крепко.
Aris
Aris
04 декабря в 13:30
Невежество так и прет! А проблема то оказывается простая! Тренер не знает русского языка!
Danila Nsruts
Danila Nsruts
04 декабря в 11:45
Оооо, пошла жара. только лодочка стала выравниваться журналюги начали свое дело заново. Как же без шатания лодки то. Вы если берете у кого то интервью в таком роде и с такими высказываниями, тем более у таких людей. То делайте это в видеоинтервью. А то как о уж белыми нитками шито. задайте этот вопрос на онлай конференции после матча, что бы все это в оочую увидели. А так все конфликты начинаются. Журнаш..ха написала про слова и мнение Тренера, а Газизов поверил и как им потом работать вместе. пол Круга Газизов и Тедеско дудели в одну дуду по поводу трансферной политики, а тут оказывается, что Доменико не доволен. Как так, толи Газизов 73о, толи Доменико ..здун.
mat73
mat73
04 декабря в 10:06
Это всё Федун виноват, манипулятор-кукловод фигов...
Artemon9
Artemon9 ответ n272nm (раскрыть)
04 декабря в 02:16
Это и карма, и их привычка последних двух десятилетий
Legend 6
Legend 6 ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
03 декабря в 23:22
А Семак на что подсел? На Дзюбу?
alexgurzan
alexgurzan ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
03 декабря в 23:17
.
Sanches65
Sanches65
03 декабря в 23:17
Газизов ещё тот шарлотан. После провала с трансферами Федун пригласил Попова, и Газизов обиделся. Пошел на прием к босу. Договорились, что после матча с Зенитом, Газизов получит волшебный пендаль. Главное чтобы своего клиента узбека забрал обратно в Уфу.
Джон Иванов
Джон Иванов
03 декабря в 23:13
И я тоже
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА ответ Jeck Denielse (раскрыть)
03 декабря в 23:11
Потому и 18 сезонов и смотрят, т. к актёры и режиссёр народные
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА ответ n272nm (раскрыть)
03 декабря в 23:10
Всё по делу, но как тренеру вести команду на перспективу, а не на один взятый сезон пусть и с отличными шансами на чемпионство, когда ему подсовывают узбека, "звезду-пешехода" и кота в мешке под именем Кокоша?
Asper
Asper ответ n272nm (раскрыть)
03 декабря в 22:58
"..руками самим красно-былЫх."
Это опечатка свыше)
an-525
an-525
03 декабря в 22:56
Тедеско хочет игроков, а не откатов с трансферов, на чем поднялся, как и многие, Гизизов.
alex074
alex074 ответ Бубнин (раскрыть)
03 декабря в 22:52
    Snake Plissken
    Snake Plissken
    03 декабря в 22:46
    Змеи в кбанке на моём окне...
    Эти змеи в кбанке - не счастливы вполне...

    (с) Почти "Машина Времени"
    n272nm
    n272nm
    03 декабря в 22:45
    Я никак не могу понять, почему в Спартаке постоянно какие-то скандалы. Ладно бы, были проблемы в игре, как у Зенита, Локо или Краснодара. Или условный Дзюба мощно выступил. Но ведь нет никаких проблем, команда, считай идет на первом месте, вся борьба за золото впереди, никаких потрясений, все были довольны приходом Газизова, однако, не прошло и пол года, как начинаются нелепые разборки. Это все обязательно отразится на игре команды. И это все на ровном месте и делается руками самих красно-былых. Сейчас, кстати, то самое прекрасное время, когда у всех соперников Спартак большие проблемы. Казалось бы, самое время Спартаку сосредоточится и спокойно играть в чемпионате идя к очередному золоту. Ну, реально же все слились, даже Зенит на последнем издыхании держится. Когда еще такое будет, чтобы Зенит, ЦСКА, Краснодар, Локо были в таком состоянии?! Но Спартак сам себе придумывает проблемы. Реально понять не могу, как так можно.
    mihaluch
    mihaluch
    03 декабря в 22:26
    Если инет конфликта то его надо выдумать.
    makkie
    makkie
    03 декабря в 22:20
    Приходит такой Газизов в Спартак, а параллельно идёт зачистка банды Цорна.
    Увольняют почти всех кроме Чистякова и Тедеско. Ну и Чистякова вскоре тоже в расход. А Тедеско живее всех живых.
    От чего Газизов жутко негодовал и даже пытался зайти через блокировку трансферов. Искали ПЗ три месяца, в итоге взяли Мозеса в аренду. И всё бы ничего, но команда не сломалась, а идёт в тройке лидеров - то есть тренер даёт результат даже с не самым сильным составом.

    И ежу понятно, что у Тедди и Шамиля был конфликт. Первый был недоволен вторым, второй пытался слить первого. В итоге, похоже, сливают самого Газизова.
    ABir
    ABir
    03 декабря в 22:16
    Надежды не правдались. Бывает
    ХУБУЛ
    ХУБУЛ
    03 декабря в 22:12
    Этот тот самый Газизов которого с такими почестями звали в Спартак, и уже гонят. Не прошло и года.
    ArgonS
    ArgonS
    03 декабря в 22:09, ред.
    Так скоро Тедеско и Зарему захочет.
    pomor45
    pomor45
    03 декабря в 22:06
    Зарема, ты моя, Зарема!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    03 декабря в 22:04
    Смотрите в новом (в 18-м) сезоне...

    Тедеско хочет, чтобы Газизов покинул «Спартак»
    Газизов хочет, чтобы Тедеско покинул «Спартак»
    Федун хочет чтоб оба покинули «Спартак»
    «Спартак» хочет чтоб Федун покинул «Спартак»
    nubom
    nubom
    03 декабря в 21:52
    Известный конфликт отцов и детей: Тедеско хочет то, что ему нравится, Газизов - что на его взгляд Доминико полезней...
    kastites
    kastites ответ Мясо69 (раскрыть)
    03 декабря в 21:46
    Ты вспомнил 6 поражений и 1-18
    Мясо69
    Мясо69
    03 декабря в 21:45
    От всей души поздравляю вас с выдающимся еврокубковым сезоном!!! ;)
    Союзник противников
    Союзник противников
    03 декабря в 21:29
    А Газизов наоборот.
    VV V
    VV V
    03 декабря в 21:27
    Это не Тедеско, а завуалированный хохол ТедескО.
    Бубнин
    Бубнин
    03 декабря в 21:26
    Зарема сама решит, кто покинет ""Спартак", а кто нет.
    praporchik zadov
    praporchik zadov
    03 декабря в 21:24
    Пшёл вон...Газиз
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