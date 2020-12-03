Тедеско хочет, чтобы Газизов покинул «Спартак»

1607017452

03 декабря 2020, 20:44

Главный тренер «Спартака» положительно отреагировал на новость об уходе из клуба генерального директора Шамиля Газизова.

Как сообщается, немецкий наставник не нашёл общий язык с Газизовым, особенно касательно трансферной политики команды. Теперь, когда генеральный директор может покинуть свою должность, Тедеско с оптимизмом смотрит на своё будущее в московском клубе.

Отмечается, что Доменико положительно встретил новость о возвращении в «Спартак» Дмитрия Попова, с которым он сможет свободно общаться на испанском языке.