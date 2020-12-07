Форвард, которому не понравилось играть в полузащите. Дриусси обиделся на «Зенит» и хочет уйти

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07 декабря 2020, 15:30

Аргентинского легионера прорвало.

В субботу Себастьян Дриусси блекло сыграл 58 минут против «Урала», не сумел отметиться результативными действиями, зато в воскресенье аргентинец выступил куда ярче во время общения с фанатами в Twitch. Себу задели за больное, и он ответил без дипломатии:

Я очень скучаю по «Ривер Плейту», очень скучаю по игре на позиции форварда. Очень сильно... Я играл на дерьмовой позиции три года, я устал от этого. Я готов вернуться в «Ривер Плейт» в любой момент.

Что имеет в виду Себастьян Дриусси?

По своему «природному» амплуа Дриусси — легкий центральный нападающий формата Серхио Агуэро или Лаутаро Мартинеса, его место на острие атаки. В «Ривер Плейте» Себастьян в большинстве матчей именно так, и российские клубы (интерес к нему проявлял не только «Зенит», но и «Спартак») обратили внимание на аргентинца именно благодаря его игре в центре нападения — умению открыться, сыграть на опережение, разобраться с вражеской защитой на коротком рывке.

Если помните, именно в таком амплуа Себастьян начинал в «Зените» при Роберто Манчини. Ярким получился первый матч нападающего в стартовом составе «сине-бело-голубых», когда он помог своей команде одержать волевую победу над «Рубином», дважды забив в касание из вратарской площади. Все тогда сказали, что именно ради этого Дриусси и взяли в «Зенит», команде нужен был человек с «инстинктом убийцы», который будет дополнять/заменять Кокорина.

Дзюба в команде Манчини не котировался, а Дриусси удалось даже Кокорина подвинуть на правый фланг атаки, а после травмы Александра Себастьян делил роли в линии атаки с Заболотным и Полозом, иногда приходилось уходить на фланги, в позиции вингеров, однако на действительно «дерьмовую» для себя позицию Себа переместился с приходом Семака на тренерский мостик — около двух лет назад. Отмечаем преувеличение в речи форварда, где он сказал о трех годах.

Как Дриусси стал левым полузащитником?

Придя в «Зенит», Сергей Семак сразу дал понять, что в центре атаки будет делать ставку на большого нападающего: первым выбором стал герой только что отгремевшего чемпионата мира Дзюба, а его дублером Антон Заболотный. Первые полгода при Семаке «Зенит» играл по схеме 4-2-3-1, а Дриусси даже не рассматривался в качестве игрока на острие атаки, где Сергею Богдановичу нужны были «баскетболисты».

Редкие эксперименты со схемой, когда «Зенит» перестраивался на 4-4-2 или 3-5-2, а Дриусси оказывался в атаке рядом с Дзюбой, оказывались неудачными для команды, и Семак быстро прикрыл лавочку, а зимой пришел Азмун, в результате чего Себастьян на постоянной основе превратился в левого полузащитника «Зенита». Вот что говорил аргентинец после сезона 2018/19:

Мне хорошо знакома эта позиция, в «Ривер Плейт» играл там целый год, поэтому старался выполнять просьбы тренера – использовать свободное пространство на фланге. К счастью, мне это удалось. На перевод в полузащиту отреагировал хорошо, потому что для футболиста самое главное – выходить в стартовом составе. И я готов делать все, что в моих силах, на той позиции, где меня видит главный тренер. Конечно, мне нравится забивать, но, если буду приносить пользу, отдавая голевые передачи – прекрасно. В какой-то момент примерил на себя роль ассистента, но потом вернулись и голы.

И Семак благодарил форварда в ответ:

Нужно сказать Дриусси огромное спасибо, что он играет там, где нужнее команде. Ему комфортнее на позиции второго форварда.

Кто виноват в сложившейся ситуации?

Во-первых, нужно обратить внимание на несоответствие в линии поведения Дриусси: полтора года назад он хорошо отреагировал на перевод в полузащиту и был всем доволен, а теперь оказалось, что три года играет на плохой позиции. Недавно все мы обсуждали Зобнина, который треть чемпионата провел в роли правого латераля. Все были довольны игрой Романа, но и сам футболист, и тренер Тедеско, и руководство клуба подчеркивало, что родная позиция Зобнина — в центре поля, куда он и вернется с приходом игрока на правую бровку. Так и произошло после подписания Виктора Мозеса.

Дриусси не обозначал своих приоритетов, хотя нет никакого нарушения корпоративной этики в том, чтобы сказать: «Буду приносить „Зениту“ максимальную пользу на любой позиции, где меня видит главный тренер, но моя задача — играть в нападении». Впрочем, можно считать, что Себастьян просто не посчитал нужным выносить свое мнение в публичное пространство, в клубе-то обо всем знали. И о том, что Дриусси недоволен своей позицией и положением в команде, и о желании его семьи жить в стране с более мягким климатом и желательно, чтобы вокруг были говорящие на испанском люди. Интересы семьи Дриусси обозначал и публично.

На стыке 2019-го и 2020-го у «Зенита» было достойное предложение по Дриусси от «Интера» из Майами на 20 миллионов евро, которое устраивало, казалось бы, всех, кроме руководства «Зенита». Спустя несколько месяцев решение не отпускать Себастьяна выглядит ошибочным, особенно после его свежего выступления. Как бы ни пытался агент футболиста сгладить ситуацию, очевидно, что «Зениту» и Дриусси дальше не по пути. Кстати, это уже не первый раз, когда агенту Себы приходится оправдываться: в марте прошлого года форвард в эфире аргентинского радио назвал свой переход в «Зенит» ошибкой. Но тогда его тоже «неправильно поняли».