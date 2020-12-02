Гасперини и Гомес повздорили во время матча с «Мидтьюлландом»

La Gazzetta dello Sport утверждает, что капитан «Аталанты» Алехандро Гомес и главный тренер Джан Пьеро Гасперини повздорили между собой во время матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Мидтьюлланда».
Нападающий отказался выполнять установки тренера. Незадолго до перерыва наставник попросил футболиста перейти на правый фланг, однако тот отказался. В итоге Гомес после перерыва на поле уже не вышел, его заменил Йосип Иличич.
А «Аталанта» расклеилась после первых же неудач, как только оказалось, что Гасперини не бог и к его тактике быстро приспособились.
Большие клубы это армия с ее дисциплиной и нормами. Маленькие клубы это разбойники, которые красиво куражат, но рано или поздно им перестает везти.
А «Аталанта» расклеилась после первых же неудач, как только оказалось, что Гасперини не бог и к его тактике быстро приспособились.
Большие клубы это армия с ее дисциплиной и нормами. Маленькие клубы это разбойники, которые красиво куражат, но рано или поздно им перестает везти.