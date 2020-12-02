Гасперини и Гомес повздорили во время матча с «Мидтьюлландом»

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02 декабря 2020, 15:12

La Gazzetta dello Sport утверждает, что капитан «Аталанты» и главный тренер повздорили между собой во время матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Мидтьюлланда».

Нападающий отказался выполнять установки тренера. Незадолго до перерыва наставник попросил футболиста перейти на правый фланг, однако тот отказался. В итоге Гомес после перерыва на поле уже не вышел, его заменил Йосип Иличич.