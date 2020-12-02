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Гасперини и Гомес повздорили во время матча с «Мидтьюлландом»

02 декабря 2020, 15:12
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)1 : 1Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)МидтьюлландМатч завершен

La Gazzetta dello Sport утверждает, что капитан «Аталанты» Алехандро Гомес и главный тренер Джан Пьеро Гасперини повздорили между собой во время матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Мидтьюлланда».

Нападающий отказался выполнять установки тренера. Незадолго до перерыва наставник попросил футболиста перейти на правый фланг, однако тот отказался. В итоге Гомес после перерыва на поле уже не вышел, его заменил Йосип Иличич.

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dzvinka
dzvinka
02 декабря в 20:49
все нормально в Аталанте, Гомеса скоро помалу будут убирать, Малиновский для этого и брался.
Ozabot
Ozabot
02 декабря в 19:54
Вот и посыпалась «Аталанта». Отличие клубов больших и великих от маленьких и дерзких в том, что большие клубы выдерживают стресс-тест и перестраиваются.
А «Аталанта» расклеилась после первых же неудач, как только оказалось, что Гасперини не бог и к его тактике быстро приспособились.
Большие клубы это армия с ее дисциплиной и нормами. Маленькие клубы это разбойники, которые красиво куражат, но рано или поздно им перестает везти.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
02 декабря в 15:24
Пр беспределу работают...
Zenit_84
Zenit_84
02 декабря в 15:13
Тренера слушаться надо!
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