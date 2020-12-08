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Шукер: «У Мбаппе есть желание, необходимое, чтобы играть за „Реал“»

вчера, 09:30

Бывший нападающий «Реала» Давор Шукер считает, что форварду ПСЖ Килиану Мбаппе стоит перейти в стан мадридского клуба. По словам Шукера, 21-летний футболист в разговоре с ним выразил желание осуществить этот трансфер.

Сейчас в футболе много денег, но если нет «голода», то игрок никогда не добьется успеха. Нужно искать игрока, который голоден, и я думаю, что у [Килиана] Мбаппе есть это желание, необходимое, чтобы играть за мадридский «Реал».

Я не его представитель и говорю только о том, что Килиан сказал лично мне.

Недавно Мбаппе вышел на четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории ПСЖ.

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Все комментарии
Dmitriy Semenov
Dmitriy Semenov
вчера в 17:12
Спалил пацана
sher_84
sher_84
вчера в 13:35
Он рядом со звёздами играет а толку.ноль его коням нужно переходить там он заиграет рядом деревяный федя будет.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 11:22
Кто то должен донести до негритёнка, что в Реале он будет крут.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 11:15
думаю зидан и не против)
Alex12357
Alex12357
вчера в 10:50
Камерунскому Эму 22-года а не 21.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:30
Значит пусть играет!
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