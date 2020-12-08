Шукер: «У Мбаппе есть желание, необходимое, чтобы играть за „Реал“»

Бывший нападающий «Реала» считает, что форварду ПСЖ стоит перейти в стан мадридского клуба. По словам Шукера, 21-летний футболист в разговоре с ним выразил желание осуществить этот трансфер.

Сейчас в футболе много денег, но если нет «голода», то игрок никогда не добьется успеха. Нужно искать игрока, который голоден, и я думаю, что у [Килиана] Мбаппе есть это желание, необходимое, чтобы играть за мадридский «Реал».

Я не его представитель и говорю только о том, что Килиан сказал лично мне.