Шукер: «У Мбаппе есть желание, необходимое, чтобы играть за „Реал“»

Бывший нападающий «Реала» Давор Шукер считает, что форварду ПСЖ Килиану Мбаппе стоит перейти в стан мадридского клуба. По словам Шукера, 21-летний футболист в разговоре с ним выразил желание осуществить этот трансфер.
Сейчас в футболе много денег, но если нет «голода», то игрок никогда не добьется успеха. Нужно искать игрока, который голоден, и я думаю, что у [Килиана] Мбаппе есть это желание, необходимое, чтобы играть за мадридский «Реал».
Я не его представитель и говорю только о том, что Килиан сказал лично мне.
Недавно Мбаппе вышел на четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории ПСЖ.