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Нагельсманн: «„Манчестер Юнайтед“ очень силён в защите»

вчера, 07:31
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг3 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».

Мы сделали выводы из первого матча (0:5). Он чётко показал, что нам требуется другой атакующий подход. «Юнайтед» очень силён в защите. Они не дают вам забрасывать и создавать моменты. Мы должны действовать разнообразнее, больше двигаться, убегать от защитников.

МЮ недавно показал, что хорош в камбэках. Так что матч не закончится до финального свистка. Мы хотим пробиться в плей-офф. Мы должны биться до самого конца, чтобы получить три очка.

Ранее стало известно, что два форварда МЮ Эдинсон Кавани и Антони Марсьяль из-за травм не помогут команде в матче с «Лейпцигом».

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
вчера в 08:12
Шансы есть..
ДСА
ДСА
вчера в 08:10
Дома Лейпциг должен побеждать.
Mangur
Mangur
вчера в 07:48
Есть мнение немцы сломают англичан
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 07:32
Все покажет игра...
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