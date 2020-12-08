Нагельсманн: «„Манчестер Юнайтед“ очень силён в защите»

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».
Мы сделали выводы из первого матча (0:5). Он чётко показал, что нам требуется другой атакующий подход. «Юнайтед» очень силён в защите. Они не дают вам забрасывать и создавать моменты. Мы должны действовать разнообразнее, больше двигаться, убегать от защитников.
МЮ недавно показал, что хорош в камбэках. Так что матч не закончится до финального свистка. Мы хотим пробиться в плей-офф. Мы должны биться до самого конца, чтобы получить три очка.
Ранее стало известно, что два форварда МЮ Эдинсон Кавани и Антони Марсьяль из-за травм не помогут команде в матче с «Лейпцигом».