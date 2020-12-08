Пирло: «Вероятно, у Месси есть психологические проблемы»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло накануне матча с «Барселоной» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов высказался о неоптимальной форме лидера каталонской команды Лионеля Месси.
Месси переживает особенный момент в своей жизни, не только в карьере, потому что этим летом у него были проблемы. Он не знал, останется он в «Барселоне» или нет.
Но во время матчей он всегда показывал свою ценность. Вероятно, что это больше психологические проблемы, чем футбольные. Но я не хочу заострять на этом внимание. К нам это никакого отношения не имеет. Месси — феномен, и он уже это доказывал.
Наставник «Барселоны» Рональд Куман, в свою очередь, поделился мнением о форварде туринцев Криштиану Роналду.
У кого-то чуть - чуть, а у кого-то как надо...
У кого-то чуть - чуть, а у кого-то как надо...
Сейчас проблем у самого Пирло выше крыши, а он других ещё оценивает
Сейчас проблем у самого Пирло выше крыши, а он других ещё оценивает
Не знает как и чем семью прокормить.
Не знает как и чем семью прокормить.