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Пирло: «Вероятно, у Месси есть психологические проблемы»

вчера, 05:55
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона0 : 3Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло накануне матча с «Барселоной» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов высказался о неоптимальной форме лидера каталонской команды Лионеля Месси.

Месси переживает особенный момент в своей жизни, не только в карьере, потому что этим летом у него были проблемы. Он не знал, останется он в «Барселоне» или нет.

Но во время матчей он всегда показывал свою ценность. Вероятно, что это больше психологические проблемы, чем футбольные. Но я не хочу заострять на этом внимание. К нам это никакого отношения не имеет. Месси — феномен, и он уже это доказывал.

Наставник «Барселоны» Рональд Куман, в свою очередь, поделился мнением о форварде туринцев Криштиану Роналду.

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Все комментарии
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us ответ Project Pandora (раскрыть)
вчера в 19:52
Ну это вы уже новые правила общения придумываете )))
Project Pandora
Project Pandora ответ Hesus_4erez_us (раскрыть)
вчера в 17:44
В таком случае и Вам не мешало бы представиться )
ermak6848
ermak6848
вчера в 16:54
Это бывает у всех...
У кого-то чуть - чуть, а у кого-то как надо...
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us ответ Project Pandora (раскрыть)
вчера в 16:37
Как говорит тренер одной сборной: Кто вы, молодой человек?
Навзир
Навзир ответ cska vperiod (раскрыть)
вчера в 12:22
Я б очень хотел увидеть тех великанов, что называют Месси гномом.
Project Pandora
Project Pandora ответ Hesus_4erez_us (раскрыть)
вчера в 10:13
Его спросили, он ответил. Вапроси?
112910415
112910415
вчера в 10:01
разумеется, они есть
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us
вчера в 08:28
Пирло бы на Ювентус посмотрел.
Сейчас проблем у самого Пирло выше крыши, а он других ещё оценивает
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 08:25
ну прямо к фрейду не ходи))))
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 08:22
расслабиться Лионелю нужно... может с каким Дзюбой бы созвонился по скайпу
Я на стреме
Я на стреме ответ cska vperiod (раскрыть)
вчера в 07:45, ред.
не ну, обычный гормональный сбой, с возрастом родить гол становится всё сложнее. возможно партнёра пора менять)
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 06:34
Пирло прав на все 100.
STVA 1
STVA 1
вчера в 06:09
Бывает и такое
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 06:08
У него с детства эти проблемы иначе не был гномом.
Zola
Zola
вчера в 05:59
В тяжелом финансовом положении находиться.
Не знает как и чем семью прокормить.
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