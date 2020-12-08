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Пьянич: «Не понимаю, почему редко играю в „Барсе“. Меня это не устраивает»

вчера, 07:01

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич признался, что недоволен своим положением в команде.

Да, я считаю, что должен играть больше, и это то, чего я хочу. Честно говоря, я не понимаю причины сложившейся ситуации. Очевидно, я хочу играть больше и могу дать команде больше.

Я не удовлетворён положением, в своей карьере никогда не мирился с тем, чтобы играть мало, и не собираюсь делать это сейчас. Я хорошо тренируюсь и жду, потому что больше ничего сделать не могу. Это деликатная ситуация, которая меня не устраивает.

Я доволен клубом и моими товарищами по команде. У меня было замечательное время в «Роме» и «Ювентусе», провёл там очень значимые сезоны. Теперь у меня новый вызов в самом большом клубе в мире, и я должен адаптироваться к игре здесь.

Напомним, форвард «Барселоны» Усман Дембеле недавно вновь получил повреждение.

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Все комментарии
Стеллс
Стеллс
вчера в 13:10, ред.
Ни одного комментария болельщика Барсы,тоько вы.Со своими клубами скучно?Следите,как играет Пьянич?Ну продолжайте наблюдение.не пропустите,сегодня матч.
Juve14
Juve14
вчера в 09:37
Вот сегодня отдашь красивый, изумительный, офигенный голевой пас на Роналду, все тебя зауважают)
Ми Ша
Ми Ша
вчера в 09:04
Что только не скажешь, чтобы попасть в основу, даже Барсу самым большим клубом назовёшь)). Только вот «пароль» не верный, все знают кого нужно назвать великим для постоянной игры в основе...)).
Incredulous
Incredulous
вчера в 07:55
Если ты будешь играть регулярно, то возможно начнёшь показывать хорошую игру. А Месси оно надо?
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 07:47
Так неважно выглядишь, потому и не играешь.
STVA 1
STVA 1
вчера в 07:10
Надо было в Юве оставться
ОПС
ОПС
вчера в 07:02
Мало кого может устроить когда ты не играешь.
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