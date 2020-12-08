Пьянич: «Не понимаю, почему редко играю в „Барсе“. Меня это не устраивает»

Полузащитник «Барселоны» признался, что недоволен своим положением в команде.

Да, я считаю, что должен играть больше, и это то, чего я хочу. Честно говоря, я не понимаю причины сложившейся ситуации. Очевидно, я хочу играть больше и могу дать команде больше.

Я не удовлетворён положением, в своей карьере никогда не мирился с тем, чтобы играть мало, и не собираюсь делать это сейчас. Я хорошо тренируюсь и жду, потому что больше ничего сделать не могу. Это деликатная ситуация, которая меня не устраивает.

Я доволен клубом и моими товарищами по команде. У меня было замечательное время в «Роме» и «Ювентусе», провёл там очень значимые сезоны. Теперь у меня новый вызов в самом большом клубе в мире, и я должен адаптироваться к игре здесь.