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Сенников: «Считаю, что жеребьевка для сборной России достаточно удачная»

вчера, 11:43

Бывший российский футболист Дмитрий Сенников поделился мнением о результатах жеребьевки отборочного этапа ЧМ-2022.

Считаю, что жеребьевка достаточно удачная. Из топ-команд сборная Хорватии, доставшаяся нам, находится не в лучшей форме. Они проиграли пять из шести матчей Лиги Наций, в команде происходит смена поколений. Наверное, хорваты — это очень хороший вариант, говоря о том, кто помимо них мог достаться нам из первой корзины.

Остальные соперники достаточно ровные. Словакия, Словения, Кипр — команды, с которыми будет непросто. Но я считаю, что по уровню они ниже сборной России. Это даже не Сербия, многие футболисты которой выступают в европейских чемпионатах. У них тоже есть хорошие игроки, однако Россия должна их обыгрывать.

Если бы из топов нам достались Испания, Германия, Франция или Англия, то, скорее всего, ты борешься за второе место. А в такой группе ты борешься за первую строчку. Тут, мне кажется, не важно, кого обыгрывать и как настраиваться. Есть три очка за победу в каждом матче. Будет сложно. И понятно, что те же Словения, Словакия и Кипр просто так очки не отдадут. Интересно, как все закончится. Может быть, эти равные соперники будут отбирать очки друг у друга, тем самым помогут нам выйти на чемпионат мира.

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Все комментарии
Cat01
Cat01
вчера в 12:35
Для нас все команды хороши
mihaluch
mihaluch
вчера в 12:11
Да конечно повезло неслыханно.
Faustello
Faustello
вчера в 12:04
Кипр особливо опасно выглядит, ничью бы вытянуть!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 11:50
Представляю, как наши соперники обрадовались, что им нужно будет играть против сб. России, а не ТОП-команд.
winston.smith.1995
winston.smith.1995
вчера в 11:48
Главное, чтобы и команда была удачливой на отборе к ЧМ-22. Без везения из группы не выйти.
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