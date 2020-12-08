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Дюрица: «Россия и Словакия разыграют первое место в группе»

вчера, 07:50

Бывший защитник «Локомотива» и сборной Словакии Ян Дюрица прокомментировал итоги жеребьёвки отборочного этапа ЧМ-2022.

Интересная группа получилась. Класс Словакии, России, Хорватии и Словении примерно одинаковый. У всех есть шанс пройти на чемпионат мира. Что касается выхода напрямую, то Россия и Словакия разыграют между собой первое место в группе. Мы, словаки, будем бороться до конца (смеётся).

Даже представить не мог, что Россия окажется в одной группе со Словакией. Россия — не чужая для меня страна: долгое время выступал в Москве, завёл много знакомств. Если будет возможность, обязательно приеду в Россию, чтобы вживую посмотреть матч между сборными. Но в нынешней ситуации это практически невозможно.

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 11:20
Рановато эти "эксперты" Мальту с Кипром со счетов списывают. Они вполне могут дать жару черчесовской сборке. ))
Великолепный
Великолепный
вчера в 10:23
Прогнозы дело не благодарное. Играть надо.
Данил Бритвин
Данил Бритвин ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 09:14
Исправили, спасибо!
112910415
112910415
вчера в 09:09
Хорватии, типа, вовсе не существует !
112910415
112910415
вчера в 09:08
Мы, словаки, будет бороться
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1219235/dyurica-yan-rossiya
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
вчера в 09:07, ред.
Хорваты первое место, 2 Словакия , вот Словенией за третье и поборется Россия
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 08:58, ред.
И фантазер и мечтатель в одном лице
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Ravshan878 (раскрыть)
вчера в 08:55
А что про них говорить если там дыра Лаврен в обороне, Соболев продавит его по центру, Мирзов слева и справа Бакаев
mihaluch
mihaluch
вчера в 08:37
Россия должна подойти на максимуме.
Литейный 4
Литейный 4
вчера в 08:21
Как бы не обделаться с усачем. Гыгыгы
Ravshan878
Ravshan878 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 08:20
Маловар дай бог.Что скажешь про хорватов? 🤣.Они мясо или куриный паштеты.🤣.
STVA 1
STVA 1
вчера в 08:11
Боюсь про Хорватов спросить...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 08:09
Это простой комплимент стране, где он зарабатывает деньги.
Fred Devil
Fred Devil
вчера в 08:08
Как обычно, всякие яркие представители Паноптикума, пророчат России великие победы! Старые грабли и шовинизм.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 07:59
О как! Хорватов ни во что не ставят...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 07:56
Россия будет первой а потом все остальные
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