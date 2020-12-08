Дюрица: «Россия и Словакия разыграют первое место в группе»

Бывший защитник «Локомотива» и сборной Словакии прокомментировал итоги жеребьёвки отборочного этапа ЧМ -2022.

Интересная группа получилась. Класс Словакии, России, Хорватии и Словении примерно одинаковый. У всех есть шанс пройти на чемпионат мира. Что касается выхода напрямую, то Россия и Словакия разыграют между собой первое место в группе. Мы, словаки, будем бороться до конца (смеётся).

Даже представить не мог, что Россия окажется в одной группе со Словакией. Россия — не чужая для меня страна: долгое время выступал в Москве, завёл много знакомств. Если будет возможность, обязательно приеду в Россию, чтобы вживую посмотреть матч между сборными. Но в нынешней ситуации это практически невозможно.