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Черчесов — о критике в свой адрес: «За результат всегда отвечает тренер»

вчера, 11:11

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов в эфире программы «Полный контакт» на радио «Вести FM» заявил, что считает рабочим моментом критику в свой адрес после разгромного поражения от команды Сербии в матче Лиги Наций.

Главное — правильно оценить поражение, правильные выводы сделать и стать сильнее. Есть критика, но и после победных матчей бывает критика. И самокритика тоже, потому что и в победных матчах бывают нюансы, которые надо поправлять, а после поражений тем более. Это рабочий момент, который касается не только меня, но и всех тренеров клубов и сборных.

Наверное, у каждой команды бывают такие дни, что все идет не так, причем с первой минуты. Много можно говорить, что не сложилось. Значит, главный тренер что-то неправильно сложил, что так случилось. За результат всегда отвечает тренер, и двух мнений быть не может.

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Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58 ответ bacek15 (раскрыть)
вчера в 21:35
Для дворовой команды не плохо!.
протон1
протон1
вчера в 19:40
черчесов тут на сайте против тебя 72 процента. вот тебе критика. а где твоя самокритика7. уходи пожалуйста станислав. ты хороший вратарь но на тренера не тянешь.
bacek15
bacek15 ответ Kosmos58 (раскрыть)
вчера в 18:05
Хотите сказать, что сборная плохо играла?
kts
kts
вчера в 17:53
Фигляр
Kosmos58
Kosmos58 ответ bacek15 (раскрыть)
вчера в 17:44
Вы матчи смотрели??? С Испанией тупо повезло: левый пеналь и Акын фееву мячь попал в ногу!. Но вечно везти не может! (Хорватия)
bacek15
bacek15
вчера в 17:00
Продули 5-0 - бывает такое, даже у Барсы и Германии. Главное, что Черчесов достойно сыграл на ЧМ-2018 и вывел сборную на Евро. Так что критических провалов у него на сегодня нет. Да, подправить речь надо бы, и улыбаться журналистам, говоря о том, что всё гуд. И всё ))
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ stavr74 (раскрыть)
вчера в 16:59
Ну ты насмешил, особенно с Кутеповым, Зобнин тоже игрок настроения, по Джикии и Соболеву наверное соглашусь. Если ответить на твой вопрос, то ЦСКА может выставить помимо Марио Дивеева, Облякова, Чалова, Кучаева, но только наверное не по отдельности, а вместе, по отдельности будет мало толку, опыта маловато в отличии от Марио. Ты же сам привел пример предыдущего поколения: Акинфеев, Игнашевич, братья, Алана еще забыл - все они из одной команды, а значит сыграны. Так в основном было и при СССР, когда с нашей сборной считались, за основу сборной бралась одна команда и точечно усиливалась лидерами других команд, а не любимчиками тренера, как сейчас.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:54
Не крутись,как вошь на гребешке-
жизнь твоя сейчас на волоске...
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 16:49
Мне трудно оценивать профессиональные качества чабана, по мне так он плохой тренер, но то, что в сборную многие попадют по блату и личным симпатиям, а не спортивному прнципу мне абсолютно очевидно. То , что усач общается с окружающими через губу и хамским пренебрежением, а порой и откровенным отвращением должно наложить вето на руководство этим человеком сборной.
stavr74
stavr74 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 15:50
а что молчишь про хамское отношение к тренеру сборной
когда хорош можно и на руках носить.
а когда игроки травмированы, не выполняют установку тренера на матч,
когда онанист забил болт на сборную то тренер плохой ???
ты лучше подумай из каких игроков можно собрать костяк сборной,
а таких нет, раньше держались на братья берёзах, Игнашевиче+ Акишка вот уже треть команды которая сыграна годами.
а сейчас где набирать сыграных игроков?
Спартак это Джикия-Кутепов-Зобнин-Соболев последний если сумеет восстановить кондиции .
бомжи кого могут предложить ?
цска кого ? только Фернандоса и всё,
4RT
4RT
вчера в 15:50
Бывает масло масленное,недомасленное,перемасленное...😁
Верг
Верг
вчера в 15:33, ред.
Только вот этот павлин в каждом всратом матче винит футболистов не из своего привелигированного клуба. Черчесов никогда не будет оправдываться, уйдет после сборной к федуну, с которым дружит
Nick Ch
Nick Ch
вчера в 15:07
Что ж ты, павлин усатый, после Сербии всё на футболистов валил?!
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 15:07
Корея в 2002 была в полуфинале) Да пусть обделается по полной. Чуть пропала тяга, и пятак от сербов.
pomor45
pomor45
вчера в 14:54
Главные, им достигнутые результаты: 1/4 ЧМ и выход на Евро - остальное дело будущего. Лига наций не в счёт - развлекательный турнир, придуманный для сокращения числа товарняков.
makerdream
makerdream
вчера в 14:54
будут черкесского тулить во все щелки вместе со сборной. скриньте
Qatar Airways
Qatar Airways ответ Lokoman111 (раскрыть)
вчера в 14:42, ред.
Я счёл бы Ваш ответ за сарказм, если бы в словах не было столько твёрдости. Мне кажется, Вы очень наивны и слишком верите словам. Иногда стоит немного копнуть поглубже и проанализировать самостоятельно, чтобы открылось реальное положение вещей.
Но в одном я с Вами согласен - мне тоже хочется, чтобы на ближайших Евро и Мире наша сборная выступила удачно (при условии отбора на Мир, разумеется).
pomor45
pomor45
вчера в 14:41
За результат всегда отвечает тренер, и двух мнений быть не может.
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За плохой результат - хороший обычно принадлежит многим.
pomor45
pomor45 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 14:39
Можно ли нахамить журналистам? Им, хоть плюнь в глаза - всё божия роса, способствующая увеличению гонорара.
Lokoman111
Lokoman111 ответ Qatar Airways (раскрыть)
вчера в 14:38
У вас своя правда.Хулиен Лопетеги прекрасно подготовил команду к ЧМ.То что без него уверенно вышли из группы с Йерро,говорит о высочайшем классе испанцев.А наша команда была просто сильнее,испанцы не знали что делать с мячом,вот тут то и вышел на сцену Черчесов,он додавил морально Фернандо Йерро.В отличии от других тренеров.И выкинул испанцев с турнира.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 14:32
Вот если отбарусят, тогда и скажешь гоп. Не надо бежать впереди проводниц...
Qatar Airways
Qatar Airways ответ Lokoman111 (раскрыть)
вчера в 14:32
Вы даже не знаете, что Хулен Лопетеги не тренировал уже тогда команду? Ох, а я-то вопросами задался, на ответы понадеялся. Любезно прошу меня извинить, что я Вас потревожил.
А чемпион то не настоящий
А чемпион то не настоящий ответ Qatar Airways (раскрыть)
вчера в 14:20
Объясните мне, что выдающегося сделал Черчесов? За исключением отскока с испанцами?

Объясни мне,что сделали другие тренера???
Кроме Хиддинка,как вы пишите после отскока с Нидерландами?
А чемпион то не настоящий
А чемпион то не настоящий ответ Qatar Airways (раскрыть)
вчера в 14:16
    Мистер Галактикус
    Мистер Галактикус
    вчера в 14:14
    Что значит за результат отвечает тренер?? Каким образом на практике тренер за него отвечает?? Тренеру за это зарплату урезали или какие меры в его сторону были предприняты за плохой результат?? Тупо игра слов и ничего большего.
    Lokoman111
    Lokoman111 ответ Qatar Airways (раскрыть)
    вчера в 14:10
    Хулиен Лопетеги физрук?хорошее начало.И средние команды до финала ЧМ уж точно не добираются.Черчесов пробурил дорогу чуть ли не до полуфинала.Поэтому он и легендарный.А лига наций это так себе турнир.Все силы направят на Евро и на ЧМ в Катаре.Где наши перспективные игроки покажут всем свои зубы.
    шацк
    шацк
    вчера в 14:05
    По радио, видимо по бумажке прочитал - сам бы не додумался. Еще один нюанс, тренер при этом должен быть мужиком, а не бабой с усами!
    VAN ARM
    VAN ARM
    вчера в 13:35
    нужно оценивать результат- он всем очевиден .прогресса 0!!! смена просто необходима!!
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    вчера в 13:32
    Не говори гоп пока не отбарусили семерку
    Qatar Airways
    Qatar Airways ответ Lokoman111 (раскрыть)
    вчера в 12:59, ред.
    А что сделал Черчесов? Давайте вот объективно порассуждаем. Перед чемпионатом мира у нас в стране, Черчесов провалил всю подготовку, мы там в лучшем случае играли вничью. ЧМ ждали с мыслью - хоть бы не сильно опозориться.
    Две победы в группе вселили в игроков и тренеров чувство приобщения к сильным мира сего, а ведь по сути мы победили две команды, которые значительно уступают нам в классе, даром что в одной из них Салах играет. Весь наш уровень показал Уругвай - без шансов, полностью проваленная игра, мы не смогли ничего. Игра из серии «это какой-то позор».
    Испания, о-да. Даже слепой, глухой и немой кивает в эту игру - мы победили испанцев, Стас - ты космос!...Только вот испанцы уже при начавшемся ЧМ отправили тренера в отставку и заменили его человеком, который даже на физрука не тянет, плюс это ещё была та Испания, с уже досыта наевшимися игроками, которые на минуточку провалили до этого ЧМ-14. Но даже с такими испанцами мы всю игру стояли в обороне, вынося мяч чем только можно. Результат игры с Испанией занести в актив можно, а гордиться той игрой - однозначно нет.
    А потом были мечты уже о полуфинале, но довольно средняя сборная Хорватии, у которой всего два топ-игрока, спокойно отправила нашу команду смотреть полуфинал по телевизору.
    После чемпионата мира что-то хорошее было? У Турции - да, у Сербии - тем более, а у нас? А у нас всё по усатому плану. Всё хорошо...
    Так за что Черчесова хвалить, и тем более считать легендой, коли он даже игрока на замену Дзюбе не смог наиграть за длительное время? Хорошие результаты? Их нет. Новые таланты? Там же.
    Объясните мне, что выдающегося сделал Черчесов? За исключением отскока с испанцами?
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