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Кирьяков: «Группа на ЧМ-2022 ровная, все мы должны быть довольны»

вчера, 11:38

Бывший российский футболист Сергей Кирьяков поделился мнением о результатах жеребьевки отборочного раунда ЧМ-2022.

Группа ровная, все мы должны быть довольны. Могли получить более сильного соперника из первой корзины, ту же Испанию, Германию или Англию. Сейчас хорваты совсем не те, какими мы их видели на чемпионате мира 2018 года. С ними можно играть.

Что касается Словении и Словакии, то вторые немного сильнее. Это неприятная команда, но в них так же нет ничего особенного. Время Марека Гамшика и сотоварищей, наверное, прошло. А словенцы — крепкий орешек и не более того. Сейчас мы должны быть сильнее. Не говорю уже о сборных Мальты и Кипра. Там все должно быть ясно и понятно.

Думаю, что все будет нормально. Может быть, неудачные матчи конца этого года мотивируют наших ребят. Наверняка они понимают, что от них ждут окончания этой неудачной серии. Важно с первых матчей не терять очки, особенно в играх с аутсайдерами, побеждать дома и не проигрывать в гостях.

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Байкал-38
Байкал-38
вчера в 12:18, ред.
Как часто бывало для нас «Чем лучше, тем хуже»!
Так, что не стоит прыгать от счастья и покупать заранее билеты в Катар, надо не делать громких заявлении, а делать всё на футбольном поле!
Удачи в исправлении всех ошибок и выполнения задачи!
mihaluch
mihaluch
вчера в 12:08
Всё должно когда-нибудь кончиться неудачи уйти.
112910415
112910415
вчера в 11:42
ну да, соперники крайне довольны ..
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