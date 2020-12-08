Кирьяков: «Группа на ЧМ-2022 ровная, все мы должны быть довольны»

Бывший российский футболист поделился мнением о результатах жеребьевки отборочного раунда ЧМ -2022.

Группа ровная, все мы должны быть довольны. Могли получить более сильного соперника из первой корзины, ту же Испанию, Германию или Англию. Сейчас хорваты совсем не те, какими мы их видели на чемпионате мира 2018 года. С ними можно играть.

Что касается Словении и Словакии, то вторые немного сильнее. Это неприятная команда, но в них так же нет ничего особенного. Время Марека Гамшика и сотоварищей, наверное, прошло. А словенцы — крепкий орешек и не более того. Сейчас мы должны быть сильнее. Не говорю уже о сборных Мальты и Кипра. Там все должно быть ясно и понятно.

Думаю, что все будет нормально. Может быть, неудачные матчи конца этого года мотивируют наших ребят. Наверняка они понимают, что от них ждут окончания этой неудачной серии. Важно с первых матчей не терять очки, особенно в играх с аутсайдерами, побеждать дома и не проигрывать в гостях.