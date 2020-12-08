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Черчесов: «Футбол осиротел с уходом Марадоны»

вчера, 11:03

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире программы «Полный контакт» на радио «Вести FM» заявил, что Диего Марадона был одним из футболистов, против которых тяжелее всего играть.

Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет.

Есть такое ощущение, что футбол осиротел с уходом Марадоны. Я видел его последний раз на жеребьевке, общались в холодный ноябрьский вечер. Что говорить, утрата в футболе огромная.

Его отличало умение из ничего сделать что-то. Причем на любом участке поля: и штрафные бил, и передачи отдавал, и в обводку уходил. Человек все умел и все фокусировал на себе. Так случилось, что против многих играл, поэтому выделить кого-то сложно, но, естественно, он возглавляет этот рейтинг.

Черчесов дважды играл против Марадоны, защищая ворота московского «Спартака» в двух матчах 1/8 финала Кубка европейских чемпионов в 1990 году против итальянского «Наполи» (0:0, 0:0, 5:3 по пенальти).

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 12:26
точно великий поговорил с Черчесовым ?
или так, помахал рукой толпе , где и он был ?
kolpankolpan
kolpankolpan
вчера в 11:38
Умилило художественное--" общались в холодный ноябрьский вечер..."
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:11
Как то поздновато Стас выступил про Марадону...
Caniggia
Caniggia
вчера в 11:05
Марадона гений, что тут говорить!
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