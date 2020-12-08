Черчесов: «Футбол осиротел с уходом Марадоны»

Главный тренер сборной России в эфире программы «Полный контакт» на радио «Вести FM» заявил, что был одним из футболистов, против которых тяжелее всего играть.

Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет.

Есть такое ощущение, что футбол осиротел с уходом Марадоны. Я видел его последний раз на жеребьевке, общались в холодный ноябрьский вечер. Что говорить, утрата в футболе огромная.

Его отличало умение из ничего сделать что-то. Причем на любом участке поля: и штрафные бил, и передачи отдавал, и в обводку уходил. Человек все умел и все фокусировал на себе. Так случилось, что против многих играл, поэтому выделить кого-то сложно, но, естественно, он возглавляет этот рейтинг.