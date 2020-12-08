Марио Фернандес: «Точно знаю, что никогда не буду тренером»

Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес заявил, что после завершения карьеры футболиста точно не станет тренером.
Я не знаю пока, чем буду заниматься, когда закончу карьеру. Но я точно знаю одно: я никогда не буду тренером. Я не умею и не хочу кричать на людей. А если мне придется кого-то убрать с поля и усадить на скамейку запасных, я две ночи спать не буду из-за переживаний. Нет, это работа не для меня. Но, возможно, открою детскую школу — вот это было бы отличное занятие.
Недавно Марио стал лауреатом премии «Джентльмен года» по итогам 2020 года.
Марио удачи в карьере, а после пусть открывает две футбольные школы, одну в Москве, вторую в Сан-Каэтану-ду-Сул.
Марио удачи в карьере, а после пусть открывает две футбольные школы, одну в Москве, вторую в Сан-Каэтану-ду-Сул.