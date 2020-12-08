ГлавнаяНовости

Марио Фернандес: «Точно знаю, что никогда не буду тренером»

вчера, 09:00

Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес заявил, что после завершения карьеры футболиста точно не станет тренером.

Я не знаю пока, чем буду заниматься, когда закончу карьеру. Но я точно знаю одно: я никогда не буду тренером. Я не умею и не хочу кричать на людей. А если мне придется кого-то убрать с поля и усадить на скамейку запасных, я две ночи спать не буду из-за переживаний. Нет, это работа не для меня. Но, возможно, открою детскую школу — вот это было бы отличное занятие.

Недавно Марио стал лауреатом премии «Джентльмен года» по итогам 2020 года.

Все новости
Мартынович: «„Краснодару“ не хватило хладнокровия перед воротами „Челси“»
Сегодня, 03:52 Комментарии1
Мусаев: «В Лиге Европы мысли будут только о проходе как можно дальше»
Сегодня, 03:20 Комментарии3
Сутормин: «Матч показал, что „Зенит“ может играть и с такими соперниками»
Сегодня, 02:34 Комментарии1
Малком: «„Зенит“ сыграл ниже своих возможностей в Лиге чемпионов»
Сегодня, 02:24 Комментарии1
Дриусси: «Был только больше мотивирован из-за ситуации после моих слов»
Сегодня, 02:20 Комментарии1
Семак: «Поставленные передо мной задачи выполняются так, как и должно быть»
Сегодня, 01:16 Комментарии31
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
alexamit
alexamit
вчера в 13:24
Весьма умное решение!Все шишки на тренера,каким он не был.
blitz
blitz
вчера в 13:07
Марио также заявил- " И ещё раз заявляю, что хочу остаться в ЦСКА до завершения карьеры."
Юрниекс1
Юрниекс1
вчера в 12:28
Хороший человек Марио.Я думаю д4ти будут счасливы,общаясь с ним..
112910415
112910415
вчера в 12:11
тренерская работа не каждому подойдёт
а с детишками работать - счастье для того, кто умеет
Байкал-38
Байкал-38 ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 12:05
Сказать и сделать это разные вещи! Никогда не говори никогда!
Массу примеров когда клялись в любви и презирали заклятых врагов, а потом переходили к ним. Недавний пример Кокорин и Спартак (это как пример, к Марио думаю это не подходит). Или тот же Аршавин заканчивал далеко не в Зените. Вот поэтому я и написал, что скорее всего он закончит карьеру, а не на сто процентов. Это большая разница. Да не исключён под закат карьеры и уезд на историческую Родину или куда приглашают под этот закат за большие деньги, но зная Марио для него это будет тяжеловато, чисто в психологическом плане.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:30
Няничкой в дедский сад пойдёт!
Я на стреме
Я на стреме
вчера в 10:20, ред.
Чехов как будто с бразильца писал свое..."в футболисте всё должно быть прекрасно : и лицо, и футболка , и душа, и мысли..."
Великолепный
Великолепный
вчера в 10:17
Не каждому дано стать тренером. Раз Марио чувствует что это не его. Значит не стоит и пробовать.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 10:14
это хорошее дело-дети это важно))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 10:12
Че-то после этого признания представил Марио на коленях, в образе коняшки, и деток у него на спине).
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 10:05
Не случайно Марио признан джентльменом года, скромный и, добрый и приятный человек!
Союзник противников
Союзник противников ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 09:53
Почитай его интервью полностью.Он прямо сказал,что хочет завершить футбольную карьеру в ЦСКА.И во всём интервью не покривил душой ни в чём,в том числе,поведав,как было принято решение о гражданстве.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 09:51
Внуши этот вывод Вите,пусть он поймёт,что совершил ошибку при выборе профессии,но время исправит её у него есть.Он-агроном!
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 09:36
На пасеку. Самая спокойная работа. И полезная.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 09:17
Ещё не дочитав до конца статью пришла мысль, что Марио подойдёт общение с детьми. Марио замкнутый человек, но лучше подойдёт слово домашний, для него переезд в ЦСКА был большим стрессом, но со временем привык и армейский клуб стал для него домом. У Марио было много предложении, но он скорее всего закончит карьеру в ЦСКА.
Марио удачи в карьере, а после пусть открывает две футбольные школы, одну в Москве, вторую в Сан-Каэтану-ду-Сул.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:17
После окончание карьеры он может и не работать.
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:14
Время покажет
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:01
Можно в скауты податься.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100