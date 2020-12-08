Бородюк: «России по силам выйти на ЧМ-2022 из такой группы»

Бывший тренер сборной России оценил соперников российской национальной команды по группе в отборочном цикле чемпионата мира 2022 года. Россияне в группе H сыграют со сборными Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты.

С одной стороны, нам везет в плане жеребьевки. Нам не попались сильные соперники из первой группы, такие команды, как Испания, Германия, Португалия — это фавориты.

Хорватия на данный момент — это не топ-сборная. У них идет смена поколений, нет ярких звезд, которые были раньше. Сейчас это сборная, которую без сомнения можно обыгрывать.

Из нижестоящих групп нам попались не самые слабые соперники — Кипр и Мальта. Те команды, которые потеряют очки в матчах с ними, не попадут на ЧМ . Мальта и Кипр могут преподнести сюрприз. К ним нужно отнестись очень внимательно. Это такие «темные лошадки».