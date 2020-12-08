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Бородюк: «России по силам выйти на ЧМ-2022 из такой группы»

вчера, 08:27

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк оценил соперников российской национальной команды по группе в отборочном цикле чемпионата мира 2022 года. Россияне в группе H сыграют со сборными Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты.

С одной стороны, нам везет в плане жеребьевки. Нам не попались сильные соперники из первой группы, такие команды, как Испания, Германия, Португалия — это фавориты.

Хорватия на данный момент — это не топ-сборная. У них идет смена поколений, нет ярких звезд, которые были раньше. Сейчас это сборная, которую без сомнения можно обыгрывать.

Из нижестоящих групп нам попались не самые слабые соперники — Кипр и Мальта. Те команды, которые потеряют очки в матчах с ними, не попадут на ЧМ. Мальта и Кипр могут преподнести сюрприз. К ним нужно отнестись очень внимательно. Это такие «темные лошадки».

Нам по силам выйти на ЧМ из такой группы, но мы не являемся явными фаворитами. К каждому матчу нужно отнестись очень серьезно.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 11:30
Хорватия по-прежнему сильно выше нас в рейтинге, и Словакия выше ...
А мы меж тем и слабейшим проигрываем уверенно !
так какие наши шансы ?
Великолепный
Великолепный
вчера в 10:20
Бородюк, не говори гоп раньше времени, примета плохая.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 09:56
Я,как завзятый оптимист,не могу разделить его мнение о возможностях футбольной России. А тут целых ТРИ опасных соперника,с которыми мы имели негативный опыт встреч.Если спасёт,так то,как эти три сборные разойдутся удачно для нас,в своих внутренних разборках.
нечитайло
нечитайло
вчера в 09:35
Каждый раз так говорим, а потом не можем обыграть Кипр, повторяется из года в год
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 09:29
Единственно, что на данный момент времени сборной России по силам - обыграть в упорной борьбе Мальту и на равных сразится с Кипром. Ментальное и физическое состояние нашей сборной далеко от идеальной. Нужно повышать качество РПЛ в плане интенсивности (на сегодняшний день оно немного выше уровня плинтуса), проводить кадровые перестановки в сборной. Не стоит забывать что у классического Черчесовского костяка сборной высокий средний возраст и на Чемпионате Мира нужно будет задействовать подрастающий резерв, которого по словам Черчесова и многочисленных экспертов у нас просто не существует в конкурентно способном виде. В общем, ждем перемен.
Литейный 4
Литейный 4
вчера в 09:23
Теоретически всегда выходим, а вот практически не всегда. Гыгыгы
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:18
Сплошной оптимизм после жеребьевки.
Boricku
Boricku
вчера в 09:10
Статус Олимпионика ему позволяет длать адекватные прогнозы.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
вчера в 09:05
Каждый раз можем,должны,обязаны и в итоге обас... и тишина)))
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:00
Ещё один фантазер
beefs
beefs
вчера в 08:36
каждый цикл одно и тоже можем, а там как получится...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 08:29
Будем на это надееться
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