Бородюк: «России по силам выйти на ЧМ-2022 из такой группы»

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк оценил соперников российской национальной команды по группе в отборочном цикле чемпионата мира 2022 года. Россияне в группе H сыграют со сборными Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты.
С одной стороны, нам везет в плане жеребьевки. Нам не попались сильные соперники из первой группы, такие команды, как Испания, Германия, Португалия — это фавориты.
Хорватия на данный момент — это не топ-сборная. У них идет смена поколений, нет ярких звезд, которые были раньше. Сейчас это сборная, которую без сомнения можно обыгрывать.
Из нижестоящих групп нам попались не самые слабые соперники — Кипр и Мальта. Те команды, которые потеряют очки в матчах с ними, не попадут на ЧМ. Мальта и Кипр могут преподнести сюрприз. К ним нужно отнестись очень внимательно. Это такие «темные лошадки».
Нам по силам выйти на ЧМ из такой группы, но мы не являемся явными фаворитами. К каждому матчу нужно отнестись очень серьезно.
А мы меж тем и слабейшим проигрываем уверенно !
так какие наши шансы ?
А мы меж тем и слабейшим проигрываем уверенно !
так какие наши шансы ?