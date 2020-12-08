Быстров: «Для „Зенита“ матч с „Боруссией“ всё же важен»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал предстоящий матч петербургской команды против «Боруссии» Д в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Для «Зенита» матч с «Боруссией» всё же важен, у них всегда есть мотивация выигрывать. Тем более что стоит вопрос престижа клуба на европейском уровне. Обыграть «Боруссию» — это огромный шаг вперед, даже если они выставят второй состав. У немцев все футболисты хорошие, даже те, которые меньше играют. Так что нужно постараться их обыграть и получить максимальный опыт от еще одной игры в Лиге чемпионов.
Я не разделяю мнение, что увольнение Семака поможет добиться результатов в еврокубках. Сергей Богданович возглавил команду, когда она не могла завоевать чемпионство и не играла в ЛЧ. Ему удалось сплотить команду, стать чемпионом России два раза и стабильно попадать в еврокубки, поэтому все еще впереди. Тут многое зависит от игроков: если они наконец начнут показывать результат, то все изменится.