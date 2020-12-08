Быстров: «Для „Зенита“ матч с „Боруссией“ всё же важен»

Бывший полузащитник «Зенита» прокомментировал предстоящий матч петербургской команды против «Боруссии» Д в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Для «Зенита» матч с «Боруссией» всё же важен, у них всегда есть мотивация выигрывать. Тем более что стоит вопрос престижа клуба на европейском уровне. Обыграть «Боруссию» — это огромный шаг вперед, даже если они выставят второй состав. У немцев все футболисты хорошие, даже те, которые меньше играют. Так что нужно постараться их обыграть и получить максимальный опыт от еще одной игры в Лиге чемпионов.