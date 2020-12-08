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Быстров: «Для „Зенита“ матч с „Боруссией“ всё же важен»

вчера, 13:56
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал предстоящий матч петербургской команды против «Боруссии» Д в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Для «Зенита» матч с «Боруссией» всё же важен, у них всегда есть мотивация выигрывать. Тем более что стоит вопрос престижа клуба на европейском уровне. Обыграть «Боруссию» — это огромный шаг вперед, даже если они выставят второй состав. У немцев все футболисты хорошие, даже те, которые меньше играют. Так что нужно постараться их обыграть и получить максимальный опыт от еще одной игры в Лиге чемпионов.

Я не разделяю мнение, что увольнение Семака поможет добиться результатов в еврокубках. Сергей Богданович возглавил команду, когда она не могла завоевать чемпионство и не играла в ЛЧ. Ему удалось сплотить команду, стать чемпионом России два раза и стабильно попадать в еврокубки, поэтому все еще впереди. Тут многое зависит от игроков: если они наконец начнут показывать результат, то все изменится.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 14:50
не важен
почти совсем не важен
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:27, ред.
Конечно важен...
Без призовых за положительный результат Зенит прям по-миру пойдёт с протянутой рукой....
А как важно закончить еврокубки на 4- месте в группе с победой в концовке - просто крайне важно...
Ведь каждый игрок Зенита очень хочет проявить себя и затрамплиниться в европы....в любые клубы...пусть и с понижением зарплаты в 4-5- раз....
Да и сам Семак понимает что даже ничья с Дортмундом позволит ему в ближайшее время возглавить любой клуб из первой тройки АПЛ......
pomor45
pomor45 ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 14:23, ред.
Клубы РПЛ копят опыт в ЕК уже давно, но он утрачивается по причине невостребованности в российских чемпионатах, в которых главную скрипку играют "автобусники".
Oplot
Oplot
вчера в 14:21
Зениту нужно сегодня побеждать и желательно крупнее!
Project Pandora
Project Pandora
вчера в 14:14
С какой радости немцы будут второй состав выставлять? У них задача с выходом с первого места не решена.
За адекватность
За адекватность
вчера в 14:11
"и получить максимальный опыт" За последние два сезона наши клубы столько опыта получили, что уже наверное полок не хватает складывать. Каждый год только и занимаемся тем, что опыт получаем да складируем. Хотелось бы уже чтобы хоть какая-то польза была от постоянно накапливаемого опыта. А то еще два сезона такими темпами опыт покопим последствия плачевные могут наступить. Как обычно личное мнение.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 14:02
Как этот быстров бесит своими умозаключениями, был бездарным им и остался.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 13:58
Сиена тренера рри поражении. Хиддинг
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