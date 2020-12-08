Малафеев: «Увольнение Семака нецелесообразно»

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал слухи о возможном увольнении Сергея Семака с поста главного тренера петербургской команды.
Говоря о целесообразности смены тренера для успешного выступления в еврокубках, не нужно забывать, что «Зенит» с Семаком дважды стал чемпионом России и сейчас борется за первое место. Стабильность попадания в Лигу чемпионов — тоже очень важный фактор. При смене тренера они могут более успешно играть в Лиге чемпионов, но потом проваливаться в Премьер-Лиге. Так что не считаю увольнение Сергея Богдановича рациональным решением сейчас.
Тут основной упор нужно делать на то, что «Зенит» должен каждый год попадать в еврокубки. Частая смена тренеров не всегда положительно влияет на команду. Если у руководства стоит задача обязательно добиться результата в Лиге чемпионов, то они будут принимать такое решение. Но если стабильное попадание туда важнее, чем одна успешная кампания, то оно не будет принято в ближайшее время.
Интересна,логика такого мышления...
Интересна,логика такого мышления...
В РПЛ Зенит будет играть под руководством Семака...
А в еврокубках под руководствам другого тренера....
Главное не перепутать...)))
Семак - в РПЛ....
Опытный топыч - в ЛЧ...
В РПЛ Зенит будет играть под руководством Семака...
А в еврокубках под руководствам другого тренера....
Главное не перепутать...)))
Семак - в РПЛ....
Опытный топыч - в ЛЧ...
Не то что не вышел в плей- офф ЛЧ как мечтал миллер, но и опять занял 4-ое место.
А первые места в РПЛ и без Семака нарисуют.
Не то что не вышел в плей- офф ЛЧ как мечтал миллер, но и опять занял 4-ое место.
А первые места в РПЛ и без Семака нарисуют.