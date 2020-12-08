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Малафеев: «Увольнение Семака нецелесообразно»

вчера, 13:27

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал слухи о возможном увольнении Сергея Семака с поста главного тренера петербургской команды.

Говоря о целесообразности смены тренера для успешного выступления в еврокубках, не нужно забывать, что «Зенит» с Семаком дважды стал чемпионом России и сейчас борется за первое место. Стабильность попадания в Лигу чемпионов — тоже очень важный фактор. При смене тренера они могут более успешно играть в Лиге чемпионов, но потом проваливаться в Премьер-Лиге. Так что не считаю увольнение Сергея Богдановича рациональным решением сейчас.

Тут основной упор нужно делать на то, что «Зенит» должен каждый год попадать в еврокубки. Частая смена тренеров не всегда положительно влияет на команду. Если у руководства стоит задача обязательно добиться результата в Лиге чемпионов, то они будут принимать такое решение. Но если стабильное попадание туда важнее, чем одна успешная кампания, то оно не будет принято в ближайшее время.

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Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 02:16
Эксперимент продолжается?
ermak6848
ermak6848
вчера в 18:45
пора менять стиль игры и избавляться от длиной скамейки
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:18
Рука руку моет))
Project Pandora
Project Pandora ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 14:21
))))
112910415
112910415
вчера в 14:09
вот сейчас и поймём, которая задача для них важнее
Альфамен
Альфамен
вчера в 14:08
Владик как обычно чуши наговорил,насколько нужно быть идиотом,что такое говорить!!!???Т.е. есть тренер,который успешно один раз выступит в ЛЧ с Зенитом,но провалится как в премьер лиге,так и в следующих еврокомпаниях???
Интересна,логика такого мышления...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 14:03
Считаю, что чемпионат России "Зенит", исходя из ресурсов, может выиграть и с Талалевым и с Федотов и с Парфеновым и даже с Гамулой. Другое дело на кого сейчас менять Семака. Вышеназванные кандидатуры даже рассматривать наверное не будут, "Почеттино к нам не поедет", Карпин - робин гуд, а нужен просто "гуд", да еще на субординацию плюет, Слуцкий симпатичен, но без Гинера пока ничего не выиграл, лучшие годы Бердыева скорее всего уже позади, да и по стилю не подходит. Можно попробовать не сильно известного немецкого тренера - как это сделали "Динамо" и "Спартак", но сначала интересно посмотреть, как эти команды проявят себя в еврокубках.
JackNorz
JackNorz
вчера в 13:58
Надо менять Дюкова
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:51, ред.
Если я правильно понял....
В РПЛ Зенит будет играть под руководством Семака...
А в еврокубках под руководствам другого тренера....

Главное не перепутать...)))
Семак - в РПЛ....
Опытный топыч - в ЛЧ...
Cat01
Cat01
вчера в 13:40
Надо дать ему шанс на один сезон если они будут чемпионами
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:36
Ждут что он сам уйдет, что бы сэкономить.
oFANATo
oFANATo
вчера в 13:33
Главную поставленную задачу Семак не выполнил.
Не то что не вышел в плей- офф ЛЧ как мечтал миллер, но и опять занял 4-ое место.
А первые места в РПЛ и без Семака нарисуют.
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