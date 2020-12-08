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Словенский защитник «Уфы» Йокич: «Тяжёлая группа. Россия — сильная команда»

вчера, 13:30

Защитник «Уфы» и сборной Словении Боян Йокич поделился мыслями о результатах жеребьевки отборочных групп на чемпионат мира–2022. Словенцам будут противостоять сборные России, Хорватии, Словакии, Мальты и Кипра.

Очень тяжёлая группа. Хорваты — фавориты, но нельзя забывать о России. Россия — это очень сильная команда. Там играют футболисты, которых я хорошо знаю и против которых постоянно выхожу за «Уфу». Словакия тоже очень сильная команда, плюс Словения. Эти четыре команды будут бороться за первое место до конца. Для нас жеребьёвка всё равно хорошая, соперники нас устраивают. Если брать историю, то против России и Словакии мы хорошо играли в прошлых матчах. У нас есть шансы выйти на чемпионат мира. У Словении молодая команда, футболисты играют в хороших клубах. Но многое будет зависеть от количества травм. Мальту и Кипр тоже нельзя недооценивать. Надо играть с ними с большим уважением.

Для Словении самая принципиальная игра будет против Хорватии, так как они наши соседи. Надеюсь, болельщики уже будут на стадионах. Хочется, чтобы люди болели за Словению. Надеюсь, у нас получится порадовать своих болельщиков и поехать на чемпионат мира.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 14:22
Как ?! И Словения выйти собирается ?
так мы не договаривались, это ж тогда без нас обойдутся ...
drug01
drug01
вчера в 13:43
Игры и время покажет кто будет играть лучше
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:37
Группа получилась очень ровная.
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
вчера в 13:37
Сглазить боится
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