Малафеев: «„Зенит“ не будет экономить силы в матче с „Боруссией“»

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал предстоящий матч петербургской команды против «Боруссии» Д в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Я думаю, что «Зенит» не будет экономить силы, так как это последний матч Лиги чемпионов, каждому игроку захочется показать, на что он способен в сравнении с «Боруссией». Да, тренерский штаб держит в мыслях два предстоящих тура РПЛ, но этот матч тоже важен с точки зрения морального удовлетворения и психологии.
Немцы в этой игре также не захотят уступать и лишаться потенциального первого места в группе. Так что ожидаю, что команды будут играть в первую очередь на результат. Надеюсь, что матч будет зрелищным, с большим количеством моментов с обеих сторон.
экономили - экономили ...а когда ничего уже не надо, а когда ждут важные матчи в РПЛ ...
эх, кинутся вперёд, да как начнут дверями хлопать ... странно
экономили - экономили ...а когда ничего уже не надо, а когда ждут важные матчи в РПЛ ...
эх, кинутся вперёд, да как начнут дверями хлопать ... странно
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Логика на сто баллов!
То есть в предыдущих 5 турах ЛЧ игроки Зенита не хотели себя проявить, а тут прям жилы рвать начнут? И ради чего? Из группы то всё равно не вышли.
А силёнок у Зенита хватает только на Урал сейчас... который встаёт в позу и ждёт своей участи аж с 1996 года!
Зенит возьмёт очки только если Боруссия приедет играть дублёрами или начнёт валять дурака!
___________________________
Логика на сто баллов!
То есть в предыдущих 5 турах ЛЧ игроки Зенита не хотели себя проявить, а тут прям жилы рвать начнут? И ради чего? Из группы то всё равно не вышли.
А силёнок у Зенита хватает только на Урал сейчас... который встаёт в позу и ждёт своей участи аж с 1996 года!
Зенит возьмёт очки только если Боруссия приедет играть дублёрами или начнёт валять дурака!
Впереди Динамо и Спартак....
И 6 очков с ними куда как полезней чем какой то пресловутый никому не нужный "хлопок дверью"....
Правильно расставленные приоритеты в ходе подготовки к предстоящим трём матчам - залог набора хоть каких то очков...
Впереди Динамо и Спартак....
И 6 очков с ними куда как полезней чем какой то пресловутый никому не нужный "хлопок дверью"....
Правильно расставленные приоритеты в ходе подготовки к предстоящим трём матчам - залог набора хоть каких то очков...
Им одинаково на своих фанатов,хотя их и так практически НЕТ!
Главное что бы нам сделали весело
Им одинаково на своих фанатов,хотя их и так практически НЕТ!
Главное что бы нам сделали весело
А вот насмешить народ, это легко у них получиться 🎃
А вот насмешить народ, это легко у них получиться 🎃
Силы беречь нет смысла ))
Силы беречь нет смысла ))