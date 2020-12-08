Малафеев: «„Зенит“ не будет экономить силы в матче с „Боруссией“»

Бывший голкипер «Зенита» прокомментировал предстоящий матч петербургской команды против «Боруссии» Д в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Я думаю, что «Зенит» не будет экономить силы, так как это последний матч Лиги чемпионов, каждому игроку захочется показать, на что он способен в сравнении с «Боруссией». Да, тренерский штаб держит в мыслях два предстоящих тура РПЛ , но этот матч тоже важен с точки зрения морального удовлетворения и психологии.

Немцы в этой игре также не захотят уступать и лишаться потенциального первого места в группе. Так что ожидаю, что команды будут играть в первую очередь на результат. Надеюсь, что матч будет зрелищным, с большим количеством моментов с обеих сторон.