ГлавнаяНовости

Малафеев: «„Зенит“ не будет экономить силы в матче с „Боруссией“»

вчера, 13:30
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал предстоящий матч петербургской команды против «Боруссии» Д в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Я думаю, что «Зенит» не будет экономить силы, так как это последний матч Лиги чемпионов, каждому игроку захочется показать, на что он способен в сравнении с «Боруссией». Да, тренерский штаб держит в мыслях два предстоящих тура РПЛ, но этот матч тоже важен с точки зрения морального удовлетворения и психологии.

Немцы в этой игре также не захотят уступать и лишаться потенциального первого места в группе. Так что ожидаю, что команды будут играть в первую очередь на результат. Надеюсь, что матч будет зрелищным, с большим количеством моментов с обеих сторон.

Все новости
Мартынович: «„Краснодару“ не хватило хладнокровия перед воротами „Челси“»
Сегодня, 03:52 Комментарии1
Мусаев: «В Лиге Европы мысли будут только о проходе как можно дальше»
Сегодня, 03:20 Комментарии3
Сутормин: «Матч показал, что „Зенит“ может играть и с такими соперниками»
Сегодня, 02:34 Комментарии1
Малком: «„Зенит“ сыграл ниже своих возможностей в Лиге чемпионов»
Сегодня, 02:24 Комментарии1
Дриусси: «Был только больше мотивирован из-за ситуации после моих слов»
Сегодня, 02:20 Комментарии1
Семак: «Поставленные передо мной задачи выполняются так, как и должно быть»
Сегодня, 01:16 Комментарии31
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
memphis
memphis
вчера в 17:59
Сегодня силы не будут экономить, ведь когда с тобой играют в немецкое порно, то волей- неволей устанешь. Так что Дзюба тренирует не то место. По их игре не с руки (как это не пародоксально) стараться быть активами. Поэтому и посыл видео Дзюбы становится ясен. Он как бы спрашивает: может не Дзюбить, а нагнуться...?
112910415
112910415
вчера в 14:29
до чего странно рассуждает !
экономили - экономили ...а когда ничего уже не надо, а когда ждут важные матчи в РПЛ ...
эх, кинутся вперёд, да как начнут дверями хлопать ... странно
makkie
makkie
вчера в 14:28
это последний матч Лиги чемпионов, каждому игроку захочется показать, на что он способен в сравнении с «Боруссией».
___________________________

Логика на сто баллов!
То есть в предыдущих 5 турах ЛЧ игроки Зенита не хотели себя проявить, а тут прям жилы рвать начнут? И ради чего? Из группы то всё равно не вышли.
А силёнок у Зенита хватает только на Урал сейчас... который встаёт в позу и ждёт своей участи аж с 1996 года!

Зенит возьмёт очки только если Боруссия приедет играть дублёрами или начнёт валять дурака!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:21
Если Зенит ещё имея шансы на евровесну не особо напрягался....то что уж говорить об игре в отсутствии мотивации как таковой...
Впереди Динамо и Спартак....
И 6 очков с ними куда как полезней чем какой то пресловутый никому не нужный "хлопок дверью"....
Правильно расставленные приоритеты в ходе подготовки к предстоящим трём матчам - залог набора хоть каких то очков...
Project Pandora
Project Pandora ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 14:17
Да, при такой игре запасное очко зениту не помешает ))
А чемпион то не настоящий
А чемпион то не настоящий
вчера в 14:12
Они и так там 5 матчей ели ходили,а сегодня ползать будут!!
Им одинаково на своих фанатов,хотя их и так практически НЕТ!
Главное что бы нам сделали весело
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:11
Слава знает что говорит!Ему сам капитан обещал)))
ЧиП
ЧиП
вчера в 13:45
Показать хороший футбол дутый чемпион не сможет в силу отсутствия способностей👨‍🦼
А вот насмешить народ, это легко у них получиться 🎃
shlomo
shlomo
вчера в 13:44
Да чё уж теперь...хоть дверью хлопнуть, как мужики...
oFANATo
oFANATo
вчера в 13:37, ред.
У зенита последний шанс хотя бы сыграть в ничью и набрать в группе 2 очка а не 1
Силы беречь нет смысла ))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 13:35
Ожидаем семь и более, желаю дерзкой охоты на тухлятинку Дортмунду
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 13:33
теперь всё внимание и силы нужны к чемпионату иначе просто глупо и не профессионально))
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 13:31
будут))результат уже не изменить))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100