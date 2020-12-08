Каряка: «У России ровная группа на ЧМ-2022 без явного фаворита»

Бывший российский футболист поделился мнением о результатах жеребьевки отборочного раунда ЧМ -2022.

У нас получилась группа одинаковых цветов четырех стран. Когда мы стали третьими, то я был уверен, что следом будут словенцы. В пятой и шестой корзинах не было похожих цветов, поэтому там был слепой жребий (смеется). Если же говорить без шуток, то у нас ровная группа без явного фаворита. Конечно, Хорватия наделала шороху у нас на чемпионате мира, но у них была опытная команда. Посмотрим, как они будут выглядеть и сумеют ли успешно выступить.