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Каряка: «У России ровная группа на ЧМ-2022 без явного фаворита»

вчера, 12:46

Бывший российский футболист Андрей Каряка поделился мнением о результатах жеребьевки отборочного раунда ЧМ-2022.

У нас получилась группа одинаковых цветов четырех стран. Когда мы стали третьими, то я был уверен, что следом будут словенцы. В пятой и шестой корзинах не было похожих цветов, поэтому там был слепой жребий (смеется). Если же говорить без шуток, то у нас ровная группа без явного фаворита. Конечно, Хорватия наделала шороху у нас на чемпионате мира, но у них была опытная команда. Посмотрим, как они будут выглядеть и сумеют ли успешно выступить.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 14:05
но некоторые ровнее других !
Introvert
Introvert
вчера в 13:20
Посмотрим, как они будут выглядеть и сумеют ли успешно выступить.
Zimmer
Zimmer
вчера в 13:10
Всё будет ровно? Посмотрим.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 13:03
Ага, особенно ровные островитяне. Но Хорватия это Космос
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
вчера в 12:55
Да уже было так и не раз....
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 12:55
Все-таки по заслугам и игрокам Хорватия выглядит явным фаворитом.
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