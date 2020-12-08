Боярский: «„Зениту“ лучше расстаться с Дриусси»

Народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский порассуждал о предстоящем матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Боруссией» Дортмунд.
У меня никаких ожиданий от этого матча нет. Здесь только вопрос престижа, который может завоевать команда у болельщиков. Исход матча не имеет значения, важен только настрой команды. Я думаю, что они смогут достойно сыграть, потому что на них никакой ответственности не лежит, должны проявить себя Азмун и Дзюба. Ничья — это было бы хорошо.
Что касается возможной отставки Семака, то я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Команда играла очень неровно. Болельщики сваливают всю вину на Семака, но я так не думаю. Семак — достойный тренер, замены ему я не вижу. Нужно более серьезно относиться к тренировкам, команда еще не набрала того уровня, который необходим для дальнейших побед.
Что касается Дриусси, то он не задержится в команде. Такие мысли игрока внутри команды на пользу не пойдут никому, лучше с ним расстаться. Вероятно, он рассчитывал на большее, мечтал быть центральным нападающим, но не получилось. Это недоработка Семака, нужно было выполнять свои обещания. Тем не менее я думаю, что Дриусси в команде не очень нужен, хотя игрок хороший.
не светит однозначно боруссия 2-0
не светит однозначно боруссия 2-0
Порой работоспособность и полезность на поле впечатляла....но чаще игрок без постоянной игровой практики просто не знал что делать на поле......
Жаль...парнишка не показал и половину своего потенциала....
Вроде адаптированный...подвижный...но не вписался в тот вид спорта что тут футболом зовётся....
Удачи ему...парню 24...две трети карьеры впереди.....
Порой работоспособность и полезность на поле впечатляла....но чаще игрок без постоянной игровой практики просто не знал что делать на поле......
Жаль...парнишка не показал и половину своего потенциала....
Вроде адаптированный...подвижный...но не вписался в тот вид спорта что тут футболом зовётся....
Удачи ему...парню 24...две трети карьеры впереди.....
даже знает, что Семак обещал Дриусси !
вместо Медведева поставить - справится !
даже знает, что Семак обещал Дриусси !
вместо Медведева поставить - справится !
Хорошо чем? Набрать не 1- очко, а 2
1. Боруссия Д - 10
2. Лацио - 9
3. Брюгге - 7
4. Зенит. - 1
Хорошо чем? Набрать не 1- очко, а 2
1. Боруссия Д - 10
2. Лацио - 9
3. Брюгге - 7
4. Зенит. - 1