Боярский: «„Зениту“ лучше расстаться с Дриусси»

Народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский порассуждал о предстоящем матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Боруссией» Дортмунд.

У меня никаких ожиданий от этого матча нет. Здесь только вопрос престижа, который может завоевать команда у болельщиков. Исход матча не имеет значения, важен только настрой команды. Я думаю, что они смогут достойно сыграть, потому что на них никакой ответственности не лежит, должны проявить себя Азмун и Дзюба. Ничья — это было бы хорошо.

Что касается возможной отставки Семака, то я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Команда играла очень неровно. Болельщики сваливают всю вину на Семака, но я так не думаю. Семак — достойный тренер, замены ему я не вижу. Нужно более серьезно относиться к тренировкам, команда еще не набрала того уровня, который необходим для дальнейших побед.

Что касается Дриусси, то он не задержится в команде. Такие мысли игрока внутри команды на пользу не пойдут никому, лучше с ним расстаться. Вероятно, он рассчитывал на большее, мечтал быть центральным нападающим, но не получилось. Это недоработка Семака, нужно было выполнять свои обещания. Тем не менее я думаю, что Дриусси в команде не очень нужен, хотя игрок хороший.