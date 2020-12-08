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Боярский: «„Зениту“ лучше расстаться с Дриусси»

вчера, 12:55
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

Народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский порассуждал о предстоящем матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Боруссией» Дортмунд.

У меня никаких ожиданий от этого матча нет. Здесь только вопрос престижа, который может завоевать команда у болельщиков. Исход матча не имеет значения, важен только настрой команды. Я думаю, что они смогут достойно сыграть, потому что на них никакой ответственности не лежит, должны проявить себя Азмун и Дзюба. Ничья — это было бы хорошо.

Что касается возможной отставки Семака, то я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Команда играла очень неровно. Болельщики сваливают всю вину на Семака, но я так не думаю. Семак — достойный тренер, замены ему я не вижу. Нужно более серьезно относиться к тренировкам, команда еще не набрала того уровня, который необходим для дальнейших побед.

Что касается Дриусси, то он не задержится в команде. Такие мысли игрока внутри команды на пользу не пойдут никому, лучше с ним расстаться. Вероятно, он рассчитывал на большее, мечтал быть центральным нападающим, но не получилось. Это недоработка Семака, нужно было выполнять свои обещания. Тем не менее я думаю, что Дриусси в команде не очень нужен, хотя игрок хороший.

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Все комментарии
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
вчера в 19:02
    memphis
    memphis
    вчера в 18:02
    "Один за всех и Дзюба как бревно! Тысяча спартачей!"
    Alex12357
    Alex12357
    вчера в 16:02
    Мифа шляпу сними!
    4RT
    4RT
    вчера в 15:57
    Чё, сегодня нет спектакля?
    Triem
    Triem
    вчера в 15:28
    ...и с мечтами.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 14:13, ред.
    Дриусси ни месяца не был игроком основы у Семака....
    Порой работоспособность и полезность на поле впечатляла....но чаще игрок без постоянной игровой практики просто не знал что делать на поле......
    Жаль...парнишка не показал и половину своего потенциала....
    Вроде адаптированный...подвижный...но не вписался в тот вид спорта что тут футболом зовётся....

    Удачи ему...парню 24...две трети карьеры впереди.....
    112910415
    112910415
    вчера в 14:01
    компетентный, вдумчивый, мудрый ...
    даже знает, что Семак обещал Дриусси !
    вместо Медведева поставить - справится !
    cska vperiod
    cska vperiod
    вчера в 13:33
    Мишане пора бросать бухать.
    VAN ARM
    VAN ARM
    вчера в 13:30
    зимой расстанутся с ними вот и весь цирк))
    oFANATo
    oFANATo
    вчера в 13:12, ред.
    Боярский:". Ничья — это было бы хорошо."

    Хорошо чем? Набрать не 1- очко, а 2

    1. Боруссия Д - 10
    2. Лацио - 9
    3. Брюгге - 7
    4. Зенит. - 1
    Faustello
    Faustello
    вчера в 13:08, ред.
    Двум драчуси в Зените тесно!)))
    RomzesRZN
    RomzesRZN
    вчера в 13:04
    Дриуся - очередная душа, которую загубил зенит. Теперь дорога либо в Китай, либо в Сочи.
    Литейный 4
    Литейный 4
    вчера в 13:00
    Дриусси после травмы так и не заиграл. Не набрал былую форму. Гыгыгы
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