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Лукаку: «Я вхожу в пятерку лучших нападающих мира»

вчера, 14:55

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку заявил, что считает себя одним из сильнейших нападающих в мире.

Я вхожу в пятерку лучших нападающих мира. С точки зрения движения или тактики я практически идеален.

Если Роналду, Месси и Левандовски превысили свои пределы, то почему и я не смогу этого сделать?

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Все комментарии
andrefino13
andrefino13
сегодня в 00:10
Холанд сломался, и запели. Лукаку в двадцатке точно.
Шатаут
Шатаут
вчера в 21:41
От ранальды чтоль набрался себя оценивать???... Но совесть все-таки есть, в отличии от гея не поставил себя выше всех... Только в пятерку... Хе-хе...
Уничтожитель Бомбящего
Уничтожитель Бомбящего
вчера в 20:41
По голам в свои ворота в финалах еврокубков)
Сантус
Сантус
вчера в 20:38
...тогда Дзюба четвёртый что ли?...)
dzvinka
dzvinka
вчера в 20:32
пришел в пред-пенсионную лигу дедов и всяких списаных летчиков возить, и запел))) ахахаха
лучший из лучших уж точно))) "по движению"... условному Кьелини уже кости ноют лишний раз подвинуться.. как тут появляется "лучший по движению" Лукаку и начинает показывать нам что он топ-5 нап))) ахахахаха
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:14
Это он сам себя в пятёрку записал
Джон Иванов
Джон Иванов
вчера в 20:08
С титулами только туговато
Правдин Семён
Правдин Семён
вчера в 19:13
Без Месси и Роналду,лучше Лукаку: Ибрагимович,Левандовски,Холланд (уже точно ), Мбаппе, Неймар, Агуэро, Салах, Бензема (все-таки), Варди, Кейн. Не всех упомянул,конечно.
Leki_chelsea
Leki_chelsea ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 18:47
И пошли Варди , Вернера , Абрахам, Жиру,
Kirgudu
Kirgudu
вчера в 18:39
Шведский дед на голову выше этого анаболика.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 18:36
Лукаку рассуждает как настоящий негр.
marvel777
marvel777
вчера в 17:59
безусловно(нет)
ВиталикManUtdRus
ВиталикManUtdRus
вчера в 17:37
Бревнище )))
Бубнин
Бубнин
вчера в 17:36, ред.
Любой может сказать: «Я не вхожу в пятерку лучших нападающих мира». Звучит так же нескромно.
berda2003
berda2003
вчера в 17:25
... в Африке реки вот такой ширины!
... в Африке горы вот такой вышины!
... крокодилы, бегемоты,
... обезьяны, кашалоты,
... и зеленый попугай!
... и зеленый попугай!
winston.smith.1995
winston.smith.1995
вчера в 17:19
Что тут разглагольствовать? Увидим в конце сезона количество забитых голов.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 17:13
Сомневаюсь. Есть Месси, Левандовски, Мбаппе, Холланд, Кейн. Уже пятеро да и еще можно насчитать немало нападающих не хуже Лукаку.
juvenale
juvenale
вчера в 17:05
а я в 10ку
Introvert
Introvert
вчера в 17:03
Лукаку свободный человек. и может входить куда ему заблагорассудится.
Meruzhan Hakobyan
Meruzhan Hakobyan ответ Ник tyu (раскрыть)
вчера в 16:59
Дзюба лучше!
VERSTECK
VERSTECK
вчера в 16:56
Очень смешно)
старина
старина
вчера в 16:47
Кто не верит,тот расист?
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 16:45
Ты позорник который сбежал из МЮ, когда не справился с критикой. Штампуешь голы, но в важных матчах теряешься. У того, кто входит в топ-5 , всё должно быть нормально с психикой.
А когда 2-метровый гомодрил плачет как его чрезмерно критиковали в МЮ и сбегает оттуда, то это точно не лучший форвард мира.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 16:44
в какую по счету пятерку?
Ник tyu
Ник tyu
вчера в 16:19
Если он входит в 50 лучших нападающих, то я презираю современный футбол
Project Pandora
Project Pandora
вчера в 16:10
На данный момент соглашусь. Хотя последние пару игр не так выразительно смотрелся амбал.
dimagas2
dimagas2
вчера в 16:04
Лукака центнер-форвард)))
сканер
сканер
вчера в 16:03, ред.
Лукаку:"Я о своей скромности могу говорить часами!"
P.S.Как форврд хорош,но в пятерку-перегиб.В десятку-самое то!
particular
particular
вчера в 15:56
В самом деле, - неплох... В ворота попадает, статистику накачивает, иногда приносит пользу и попадает в различные номинации и рейтинги...
Но, пожалуй, самомнение преобладает над устоявшимся мнением☝
Хотя, для наших голеадоров - он, вообще, полубог 🥴
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 15:49
Самомнение Черчесова
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