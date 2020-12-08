Лукаку: «Я вхожу в пятерку лучших нападающих мира»

Нападающий «Интера» заявил, что считает себя одним из сильнейших нападающих в мире.

Я вхожу в пятерку лучших нападающих мира. С точки зрения движения или тактики я практически идеален.

Если Роналду, Месси и Левандовски превысили свои пределы, то почему и я не смогу этого сделать?