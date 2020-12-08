Райола: «Холанд похож на „Крик“ Мунка. Он вызывает страх у защитников»

Мино Райола, агент форварда дортмундской «Боруссии» , поделился мыслями о норвежском форварде.

Холанд похож на Ибрагимовича, когда Златану было 20 лет. Сульшер – хороший парень, однако он ошибся, сказав, что Эрлинг похож на Лукаку. Было бы лучше, если бы Сульшер вместо разговоров о Холанде подумал о способах заставить Погба показывать чемпионскую игру.

Эрлинг словно картина, он похож на «Крик» Мунка (картина художника-экспрессиониста Эдварда Мунка – прим.), он вызывает страх у защитников. Он позвонил мне после того, как его заменили на 85-й минуте [в матче с «Гертой»]. Эрлинг оформил покер и хотел забить еще. Он был в ярости!

Холанд хочет быть лучшим, даже если играет в шашки.