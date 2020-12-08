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Райола: «Холанд похож на „Крик“ Мунка. Он вызывает страх у защитников»

вчера, 13:45

Мино Райола, агент форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, поделился мыслями о норвежском форварде.

Холанд похож на Ибрагимовича, когда Златану было 20 лет. Сульшер – хороший парень, однако он ошибся, сказав, что Эрлинг похож на Лукаку. Было бы лучше, если бы Сульшер вместо разговоров о Холанде подумал о способах заставить Погба показывать чемпионскую игру.

Эрлинг словно картина, он похож на «Крик» Мунка (картина художника-экспрессиониста Эдварда Мунка – прим.), он вызывает страх у защитников. Он позвонил мне после того, как его заменили на 85-й минуте [в матче с «Гертой»]. Эрлинг оформил покер и хотел забить еще. Он был в ярости!

Холанд хочет быть лучшим, даже если играет в шашки.

Недавно Эрлинг попал в число лучших нападающих по итогам года.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 20:12
он этим на хлеб с маслом, да еще виллу с яхтой, зарабатывает - баснеплет этакий)))
нашел свое призвание))
memphis
memphis
вчера в 18:07
А часть Дзюбы похожа на "Комик" Маурицио Каттелана. Он вызывает смех у защитников и тоже заработал больше всех.
112910415
112910415
вчера в 14:33
Красочно !
Что про Сульшера, что про замену !
Умеет рассказывать ярко, жук этакий
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:17
Жучок Райола не может заставить своего негра играть)))
mihaluch
mihaluch
вчера в 13:49
Не зря попал.
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