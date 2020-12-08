Райола: «Холанд похож на „Крик“ Мунка. Он вызывает страх у защитников»

Мино Райола, агент форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, поделился мыслями о норвежском форварде.
Холанд похож на Ибрагимовича, когда Златану было 20 лет. Сульшер – хороший парень, однако он ошибся, сказав, что Эрлинг похож на Лукаку. Было бы лучше, если бы Сульшер вместо разговоров о Холанде подумал о способах заставить Погба показывать чемпионскую игру.
Эрлинг словно картина, он похож на «Крик» Мунка (картина художника-экспрессиониста Эдварда Мунка – прим.), он вызывает страх у защитников. Он позвонил мне после того, как его заменили на 85-й минуте [в матче с «Гертой»]. Эрлинг оформил покер и хотел забить еще. Он был в ярости!
Холанд хочет быть лучшим, даже если играет в шашки.
Недавно Эрлинг попал в число лучших нападающих по итогам года.
нашел свое призвание))
нашел свое призвание))
Что про Сульшера, что про замену !
Умеет рассказывать ярко, жук этакий
Что про Сульшера, что про замену !
Умеет рассказывать ярко, жук этакий