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Олдридж: «Ориги выглядит далеко не тем игроком, которым он может быть»

вчера, 14:19
МидтьюлландЛоготип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль20:55 Не начался

Бывший нападающий «Ливерпуля» Джон Олдридж считает, что главный тренер «красных» Юрген Клопп должен дать шанс игрокам ротации проявить себя в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мидтьюлландом».

«Ливерпуль» сейчас находится в прекрасном положении, завершив группу Лиги чемпионов в качестве победителей с игрой в запасе. Поэтому он может дать некоторым игрокам отдых перед большими матчами АПЛ против «Фулхэма» и «Тоттенхэма».

Это должно быть сделано, ведь в команде есть игроки, которые нуждаются в практике, это было бы хорошо для них.

У Такуми Минамино и Дивока Ориги есть шанс всё доказать себе и всем остальным, они могли бы ухватиться за эту возможность, если бы она снова им представилась.

Ориги в данный момент выглядит далеко не тем игроком, которым он может быть, и Минамино показывал некоторые приятные моменты, но ему нужно начать забивать голы и делать голевые передачи, чтобы показать, что он может быть важным звеном для тренера.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
вчера в 20:17
ну все верно, выпустить академку разбавленную резервом.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:22
Надо бы усилиться...
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