Олдридж: «Ориги выглядит далеко не тем игроком, которым он может быть»

Бывший нападающий «Ливерпуля» Джон Олдридж считает, что главный тренер «красных» Юрген Клопп должен дать шанс игрокам ротации проявить себя в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мидтьюлландом».

«Ливерпуль» сейчас находится в прекрасном положении, завершив группу Лиги чемпионов в качестве победителей с игрой в запасе. Поэтому он может дать некоторым игрокам отдых перед большими матчами АПЛ против «Фулхэма» и «Тоттенхэма».

Это должно быть сделано, ведь в команде есть игроки, которые нуждаются в практике, это было бы хорошо для них.

У Такуми Минамино и Дивока Ориги есть шанс всё доказать себе и всем остальным, они могли бы ухватиться за эту возможность, если бы она снова им представилась.

Ориги в данный момент выглядит далеко не тем игроком, которым он может быть, и Минамино показывал некоторые приятные моменты, но ему нужно начать забивать голы и делать голевые передачи, чтобы показать, что он может быть важным звеном для тренера.