Защитник «Байера» Та: «Мой стиль игры хорошо подойдет для АПЛ»

Центральный защитник леверкузенского «Байера» считает, что он смог бы хорошо проявить себя в АПЛ , которая, по его мнению, является сильнейшей лигой в мире.

Премьер-Лига мне нравится, так было всегда. У меня всегда было ощущение, что мой стиль игры хорошо подойдет для чемпионата Англии.

Физика и необходимость быстро соображать — вот качества, которые характеризуют мою игру. Мнения о том, какая лига является лучшей в мире, расходятся, но для меня это АПЛ .

Это может показаться странным, потому что я не играл часто в последнее время, но я убежден, что могу достичь высшего уровня в футболе. Я сделал шаг вперед, как на спортивном уровне, так и на личном, но я не знаю, где в конечном итоге окажусь.