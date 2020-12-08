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Защитник «Байера» Та: «Мой стиль игры хорошо подойдет для АПЛ»

вчера, 14:28

Центральный защитник леверкузенского «Байера» Джонатан Та считает, что он смог бы хорошо проявить себя в АПЛ, которая, по его мнению, является сильнейшей лигой в мире.

Премьер-Лига мне нравится, так было всегда. У меня всегда было ощущение, что мой стиль игры хорошо подойдет для чемпионата Англии.

Физика и необходимость быстро соображать — вот качества, которые характеризуют мою игру. Мнения о том, какая лига является лучшей в мире, расходятся, но для меня это АПЛ.

Это может показаться странным, потому что я не играл часто в последнее время, но я убежден, что могу достичь высшего уровня в футболе. Я сделал шаг вперед, как на спортивном уровне, так и на личном, но я не знаю, где в конечном итоге окажусь.

Недавно сообщалось, что подписать Джонатана хочет «Лестер».

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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:33
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