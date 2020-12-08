Клопп — о травмах в команде: «„Ливерпуль“ пропал бы без молодёжи»

Главный тренер «Ливерпуля» перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мидтьюлландом» заявил, что собирается дать шанс в этой встрече молодым игрокам.

Это первый раз, когда нам не нужен результат в финальной игре. Нужно учитывать общую ситуацию, но мы — «Ливерпуль», и мы хотим выиграть игру.

Наша команда уже очень молода, пять или шесть молодых игроков в этом сезоне. Да, они [молодежь] прибудут с нами на игру. У меня есть несколько часов, чтобы принять решение. Все они сыграют свою роль.

Без них мы бы пропали. У нас были некоторые проблемы с травмами, это понятно. Мы потеряли первоклассных игроков, но когда одна дверь закрывается, другая открывается, но вам нужны правильные молодые игроки, чтобы использовать их.