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Клопп — о травмах в команде: «„Ливерпуль“ пропал бы без молодёжи»

вчера, 16:12
МидтьюлландЛоготип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль20:55 Не начался

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мидтьюлландом» заявил, что собирается дать шанс в этой встрече молодым игрокам.

Это первый раз, когда нам не нужен результат в финальной игре. Нужно учитывать общую ситуацию, но мы — «Ливерпуль», и мы хотим выиграть игру.

Наша команда уже очень молода, пять или шесть молодых игроков в этом сезоне. Да, они [молодежь] прибудут с нами на игру. У меня есть несколько часов, чтобы принять решение. Все они сыграют свою роль.

Без них мы бы пропали. У нас были некоторые проблемы с травмами, это понятно. Мы потеряли первоклассных игроков, но когда одна дверь закрывается, другая открывается, но вам нужны правильные молодые игроки, чтобы использовать их.

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Все комментарии
shlifen
shlifen
вчера в 18:04, ред.
Ливерпуль имеет сейчас полное право выставить второй состав вроде: Келлехер, Неко, Рис Уильямс, Гомес, Цимикас, Кларксон, Минамино, Кёртис-Джонс, Ориги, Шакири, и например Фирмино.
Результат уже не важен для красных, а у Мидтьюланда будет шанс заработать призовые деньги в последнем туре... Плюс для Ливера это ещё и матч на выезде. Так что тут вероятно будет почти "товарищеская" игра, в которой обе команды постараються избежать травм - весь сезон ещё впереди...
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 17:34
пусть молодежь сегодня играет, набирается опыта. основу надо поберечь и так календарь бешенный, не дай Бог травма... и так пол основы в лазарете.. Удачи и успеха сегодня Ливерпулю!
shlomo
shlomo
вчера в 16:26
Радует, что у Юргена такой настрой на игру....молодец!
beefs
beefs
вчера в 16:13
молодежь это будущее клуба...
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