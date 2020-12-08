Пьянич назвал Месси гением, когда сравнил его с Роналду

Полузащитник «Барселоны» попытался сравнить форварда «Ювентуса» со своим товарищем по команде . Напомним, что до «Барселоны» Пьянич играл за «Ювентус».

Я могу только хорошее говорить о Роналду как о человеке и, прежде всего, как о спортсмене. Он большой профессионал, очень внимательно относится ко всем деталям.

Месси же — инопланетянин. Каждый раз, когда я играл против него, мне казалось, что его невозможно остановить. Теперь, когда я играю вместе с ним, я вижу, что он настоящий феномен. Он гений.