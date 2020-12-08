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Пьянич назвал Месси гением, когда сравнил его с Роналду

вчера, 15:45

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич попытался сравнить форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду со своим товарищем по команде Лионелем Месси. Напомним, что до «Барселоны» Пьянич играл за «Ювентус».

Я могу только хорошее говорить о Роналду как о человеке и, прежде всего, как о спортсмене. Он большой профессионал, очень внимательно относится ко всем деталям.

Месси же — инопланетянин. Каждый раз, когда я играл против него, мне казалось, что его невозможно остановить. Теперь, когда я играю вместе с ним, я вижу, что он настоящий феномен. Он гений.

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Все комментарии
radone
radone
вчера в 23:17
На двух стульях смог усидеть
juvenale
juvenale ответ Agamaga (раскрыть)
вчера в 21:36
ясно как обычно)))
Agamaga
Agamaga ответ juvenale (раскрыть)
вчера в 21:00
Если самому не лицемерить, то увидишь, что говорят бывшие игроки и тренеры сливок.
juvenale
juvenale ответ Agamaga (раскрыть)
вчера в 20:19
может и пруфы будут))
kolpankolpan
kolpankolpan
вчера в 19:16
У месси большая доля в Барселонских акциях. Все эти пьяничи один за другим возносят дифирамбы своему хозяину.
Agamaga
Agamaga ответ juvenale (раскрыть)
вчера в 19:03
И где он лицемерил? Игроки сливок признают, что Месси всё равно лучше. Тренеры команд отдают предпочтение Лионелю. Они тоже лицемеры?
Тага Дага
Тага Дага
вчера в 18:41
Вот Пьянич точно может сравнить, потому что играл и с дельфином и с Лео...100% поддерживаю.Нельзя сравнивать петуха с орлом.
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
вчера в 18:08
    Василий 50
    Василий 50
    вчера в 17:57
    Так думают все меньше людей.
    kts
    kts
    вчера в 17:54
    Однозначно
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 17:54
    Месси совсем перестал играть, но по прежнему заставляет петь эти песни о себе.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 17:21
    Прогнулся за место в составе
    mangox23
    mangox23
    вчера в 17:15
    Он поиграл и с тем и этим так что может адекватно оценить
    juvenale
    juvenale
    вчера в 17:05, ред.
    лицемерный босниец
    Полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич признался, что считает своего одноклубника Криштиану Роналду лучшим футболистом в мире. 33-летний португальский форвард стал игроком "бьянконери" 10 июля 2018 года, подписав 4-летний контракт.

    - Роналду дает нам очень многое, мы счастливы, что он здесь, - цитирует Пьянича Football Italia. - В последние годы он доказал, что является лучшим в мире футболистом
    cska vperiod
    cska vperiod
    вчера в 17:05
    Могу сказать одно, фамилия Пьянич исходное слова пьяница, поэтому неудивитильно.
    Ironigor
    Ironigor ответ Manny_Pacquiao (раскрыть)
    вчера в 16:47
    Причём пару раз точно узнает Барса .
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 16:45
    Лео уже совсем не тот. Рон на данный момент лучше!!!
    Бубнин
    Бубнин
    вчера в 16:38
    - Вот, Лео, я добавил "гений", как ты просил.
    - Уже лучше.
    RamonCSKA
    RamonCSKA
    вчера в 16:28
    Видимо хвалить месси, даже, Когда незачто, входит в условия контракта
    League1
    League1
    вчера в 16:22
    Смешно)))
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    вчера в 16:16, ред.
    Пеонель косметический галактический инопланетянин, тут никто не поспорит.

    И, конечно, сегодня, как и в матчах с "Юве", "Ромой" и резервом "Ливерпуля" в плей-офф, он улетит на Альфа Центавру играть в финале межгалактического кубка, поэтому некоторым посредственным ополизам придется одним отдуваться.
    particular
    particular
    вчера в 16:13
    От одного дистанцировался, на другого феноменально залип 😉
    Project Pandora
    Project Pandora
    вчера в 16:02
    Пункт с вылизыванием в работе. Никуда не денешься.
    Manny_Pacquiao
    Manny_Pacquiao
    вчера в 16:01
    Сегодня узнаем кто инопланетянин
    Artemon9
    Artemon9
    вчера в 15:52
    Одно и то же...сколько можно их сравнивать?
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