Пьянич назвал Месси гением, когда сравнил его с Роналду

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич попытался сравнить форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду со своим товарищем по команде Лионелем Месси. Напомним, что до «Барселоны» Пьянич играл за «Ювентус».
Я могу только хорошее говорить о Роналду как о человеке и, прежде всего, как о спортсмене. Он большой профессионал, очень внимательно относится ко всем деталям.
Месси же — инопланетянин. Каждый раз, когда я играл против него, мне казалось, что его невозможно остановить. Теперь, когда я играю вместе с ним, я вижу, что он настоящий феномен. Он гений.
Полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич признался, что считает своего одноклубника Криштиану Роналду лучшим футболистом в мире. 33-летний португальский форвард стал игроком "бьянконери" 10 июля 2018 года, подписав 4-летний контракт.
- Роналду дает нам очень многое, мы счастливы, что он здесь, - цитирует Пьянича Football Italia. - В последние годы он доказал, что является лучшим в мире футболистом
Полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич признался, что считает своего одноклубника Криштиану Роналду лучшим футболистом в мире. 33-летний португальский форвард стал игроком "бьянконери" 10 июля 2018 года, подписав 4-летний контракт.
- Роналду дает нам очень многое, мы счастливы, что он здесь, - цитирует Пьянича Football Italia. - В последние годы он доказал, что является лучшим в мире футболистом
- Уже лучше.
- Уже лучше.
И, конечно, сегодня, как и в матчах с "Юве", "Ромой" и резервом "Ливерпуля" в плей-офф, он улетит на Альфа Центавру играть в финале межгалактического кубка, поэтому некоторым посредственным ополизам придется одним отдуваться.
И, конечно, сегодня, как и в матчах с "Юве", "Ромой" и резервом "Ливерпуля" в плей-офф, он улетит на Альфа Центавру играть в финале межгалактического кубка, поэтому некоторым посредственным ополизам придется одним отдуваться.