Мальдини: «Искра Пиоли вспыхнула в „Милане“»

Технический директор «Милана» заявил, что главный тренер команды играет важную роль в клубе.

У Пиоли особая роль в клубе. Он приносит спокойствие, уравновешенность, знание футбола.

Он кажется со стороны чересчур спокойным? Это то, как выглядит со стороны. Но я уверяю вас, Пиоли прекрасный специалист. Он знает, как нужно подтолкнуть команду, но делает это по-своему.

Все растут вместе с ним, его искра вспыхнула в «Милане», чего, возможно, не было в других клубах.