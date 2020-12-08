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Мальдини: «Искра Пиоли вспыхнула в „Милане“»

вчера, 15:38

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини заявил, что главный тренер команды Стефано Пиоли играет важную роль в клубе.

У Пиоли особая роль в клубе. Он приносит спокойствие, уравновешенность, знание футбола.

Он кажется со стороны чересчур спокойным? Это то, как выглядит со стороны. Но я уверяю вас, Пиоли прекрасный специалист. Он знает, как нужно подтолкнуть команду, но делает это по-своему.

Все растут вместе с ним, его искра вспыхнула в «Милане», чего, возможно, не было в других клубах.

Ранее Мальдини заявил, что «Милан» мечтает о Скудетто.

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot ответ Альфамен (раскрыть)
вчера в 23:41
Результаты были, и отличные, просто тогда Гаттузо играл в партизанский футбол. Он запирался в обороне, расставлял ловушки, а затем ловил соперников на контратаках. Так он с «Наполи» и взял Кубок Италии. Мальдини и Бобан же хотели, чтобы «Милан» играл в атакующий футбол и много забивал. Это было требованием и владельцев клуба, ибо надо делать шоу и рубить бабки. Да и Мальдини в плане персональном очень такой крепкий эгоист, который не терпит конкуренцию, поэтому он и избавился от Леонардо, Бобана и Гаттузо )
Сейчас, в принципе, и Гаттузо подучился, поэтому и «Милан», и «Наполи» играют вполне себе в атакующий быстрый футбол. Короче, все довольны.
Альфамен
Альфамен ответ Ozabot (раскрыть)
вчера в 22:51
Ну не знаю,по моему,если команда показывает результат,а он как вы говорите был,то тренера не убирают.Точнее бывает,что и убирают,но не клубах уровня нынешнего Милана.
dzvinka
dzvinka
вчера в 20:22
рановато начинают перь... но конкуренты тоже в стагнации, так что все может быть.
Ozabot
Ozabot ответ Альфамен (раскрыть)
вчера в 18:54
Гаттузо ничего не мог показать в «Милане»? Он очень даже неплохо показал себя. До конца боролись за зону ЛЧ и только сомнительное судейство в матче «Эмполи» и «Интера» решило все не в пользу «Милана». Учитывая, какой кризис тогда творился в клубе, Гаттузо был отличным тренером. Просто тогда он играл от обороны, а это не нравилось Мальдини и Бобану, поэтому и уволили, чтобы позвать «креативного и творческого» Джампаоло.
А так как это вообще был первый клуб в тренерской карьере, то Гаттузо стартовал как топчик.
Альфамен
Альфамен ответ Ozabot (раскрыть)
вчера в 17:07
Ну тот же Гаттузо,что сейчас отлично руководит Наполи,ничего не смог показать в Милане.Так,что проблема не только в тренерах,но и в самом клубе.В данном случае мне кажется пазл(Милан,Пиоли, Ибрагимович)сложился идеально.
матос
матос
вчера в 16:52
в январе-феврале эта звезда потухнет
Ozabot
Ozabot
вчера в 16:34
После всяких случайных людей на позиции тренеров, Пиоли прям праздник, а не тренер. Ну, и ему повезло, что «Милан» это сплошь молодежь без выкидонов и звезданутости, а Златан это прям подарок судьбы, потому что пришел в клуб зрелым взрослым лидером, а не тем конфликтным звездой, которым он раньше был.
mihaluch
mihaluch
вчера в 15:58
Тренер играет в Милане важную роль.
David Young
David Young
вчера в 15:42
Желаю Пиоли ещё много лет отлично работы в Милане.
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