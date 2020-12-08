Мальдини: «Искра Пиоли вспыхнула в „Милане“»

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини заявил, что главный тренер команды Стефано Пиоли играет важную роль в клубе.
У Пиоли особая роль в клубе. Он приносит спокойствие, уравновешенность, знание футбола.
Он кажется со стороны чересчур спокойным? Это то, как выглядит со стороны. Но я уверяю вас, Пиоли прекрасный специалист. Он знает, как нужно подтолкнуть команду, но делает это по-своему.
Все растут вместе с ним, его искра вспыхнула в «Милане», чего, возможно, не было в других клубах.
Ранее Мальдини заявил, что «Милан» мечтает о Скудетто.
Сейчас, в принципе, и Гаттузо подучился, поэтому и «Милан», и «Наполи» играют вполне себе в атакующий быстрый футбол. Короче, все довольны.
Сейчас, в принципе, и Гаттузо подучился, поэтому и «Милан», и «Наполи» играют вполне себе в атакующий быстрый футбол. Короче, все довольны.
А так как это вообще был первый клуб в тренерской карьере, то Гаттузо стартовал как топчик.
А так как это вообще был первый клуб в тренерской карьере, то Гаттузо стартовал как топчик.