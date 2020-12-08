Семак: «Дзюба на данный момент уставший, мы его бережем»

Наставник «Зенита» дал комментарий перед началом матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

Сегодня играют те, кто лучше готов, за исключением Дзюбы. Он на данный момент уставший, мы его бережем, как и Юру Жиркова. Сложно его постоянно использовать, ему и так много досталось за последнее время.

Мотивация? Самая главная — спортивная, она всегда есть и будет. Мы выходим побеждать. Посмотрим, как сложится матч.