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Семак: «Дзюба на данный момент уставший, мы его бережем»

вчера, 21:01
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

Наставник «Зенита» Сергей Семак дал комментарий перед началом матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

Сегодня играют те, кто лучше готов, за исключением Дзюбы. Он на данный момент уставший, мы его бережем, как и Юру Жиркова. Сложно его постоянно использовать, ему и так много досталось за последнее время.

Мотивация? Самая главная — спортивная, она всегда есть и будет. Мы выходим побеждать. Посмотрим, как сложится матч.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 00:15
Семак уйди в отставку неужели ты не мужик, а баба
VAN ARM
VAN ARM ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:37
помогает усерднее тренироваться наверное)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ VAN ARM (раскрыть)
вчера в 23:29
И Виагра не помогает?
oFANATo
oFANATo
вчера в 23:06
Устал Дзюбить.....
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 22:41
просто тренируется парень не покладая рук)))
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:18, ред.
Утомился бедняга.
Владимир 77
Владимир 77
вчера в 22:12
Устал лысого гонять Артёмка
dimagas2
dimagas2
вчера в 22:05, ред.
Нужно руки беречь, такие нагрузки на тренировках)))
Дзюбиньо живет по принципу:нужно прожить жизнь так,что бы от х.. осталась одна шкурка)))
mihaluch
mihaluch
вчера в 22:02
Дзюба в таком возрасте что через каждый матч усталый будет.
Tostao
Tostao
вчера в 21:48
А что он устаёт, по поле же не на руках бегают?))
drug01
drug01
вчера в 21:47
Надо таких игроков конечно беречь
beefs
beefs
вчера в 21:19
да уж, много вы выиграли в этом году в ЛЧ...
Faustello
Faustello
вчера в 21:16
Тем временем руки Артема!))
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:12
Рука бойца колоть устала)))
fiksa777
fiksa777
вчера в 21:12
Траваеду самому пора бы отдохнуть, хуже в ЛЧ , ни кто так команду не готовил.
Konst56
Konst56
вчера в 21:05, ред.
Еще бы!!! Ясен пень. После такого у меня бы руки вообще не работали...
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО
вчера в 21:03
Когда я выматывался на работе, ничему рад не был, мне ни жена, никто не нужен был! А у этого уставшего сил погонять шкурку хватает!)
ДСА
ДСА
вчера в 21:02
Ну тогда шансов нет.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 21:02
Золотой фонд российского футбола, блин...
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