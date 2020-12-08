Генич: «Такого цирка, как в „Спартаке“, нет ни в одном топ-клубе РПЛ»

Известный комментатор Константин Генич отреагировал на увольнение Шамиля Газизова с поста генерального директора «Спартака».

Шамилю – удачи! Он отличный менеджер и человек! Но такого цирка, как в «Спартаке», нет ни в одном другом статусном клубе РПЛ . «Локомотив» попробовал, но до «Спартака» все равно недотягивает. Кинокомедия просто.