Генич: «Такого цирка, как в „Спартаке“, нет ни в одном топ-клубе РПЛ»

Известный комментатор Константин Генич отреагировал на увольнение Шамиля Газизова с поста генерального директора «Спартака».
Шамилю – удачи! Он отличный менеджер и человек! Но такого цирка, как в «Спартаке», нет ни в одном другом статусном клубе РПЛ. «Локомотив» попробовал, но до «Спартака» все равно недотягивает. Кинокомедия просто.
Теперь вот дал Зареме порулить в Спартаке. Она и рулит - Цорна уволила, Газизова уволила... ждём следующую жертву.
Теперь вот дал Зареме порулить в Спартаке. Она и рулит - Цорна уволила, Газизова уволила... ждём следующую жертву.
Но я же имею право высказать своё мнение
Но я же имею право высказать своё мнение
Это же бардак.
Это же бардак.
Я не знаю чем они там думают.. точно не головой. Это очевидно
Я не знаю чем они там думают.. точно не головой. Это очевидно