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Генич: «Такого цирка, как в „Спартаке“, нет ни в одном топ-клубе РПЛ»

вчера, 20:04

Известный комментатор Константин Генич отреагировал на увольнение Шамиля Газизова с поста генерального директора «Спартака».

Шамилю – удачи! Он отличный менеджер и человек! Но такого цирка, как в «Спартаке», нет ни в одном другом статусном клубе РПЛ. «Локомотив» попробовал, но до «Спартака» все равно недотягивает. Кинокомедия просто.

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Все комментарии
Carradona
Carradona
вчера в 23:58
В рпл нет топ-клубов
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
вчера в 23:05, ред.
Ахаха Такое на соккере бы не прошло цензуру)) Генич бы был постоянно в бане)
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
вчера в 22:33
Генич узко мыслит: такого цирка нет ни в одном клубе мира
протон1
протон1
вчера в 21:44
этот клоун привез кокорина.
4RT
4RT
вчера в 21:37
Какое "искренние"переживание от газпромовского еврея 😁
makkie
makkie
вчера в 21:34
Федуну важнее хайп и обсуждаемость в СМИ - а результаты его мало волнуют.
Теперь вот дал Зареме порулить в Спартаке. Она и рулит - Цорна уволила, Газизова уволила... ждём следующую жертву.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:13
У Федуна явное заболевание - нетерпеж называется. Не может он долго терпеть тренеров , директоров .
Konst56
Konst56 ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 21:09
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 21:01
    Не ходите в Спартак работать.
    cska vperiod
    cska vperiod
    вчера в 20:52
    Оценили клопп, плопп, клоун 25% нет makkle, ждём его умозаключительного выхода.
    isamsn
    isamsn
    вчера в 20:52
    У нас в стране комментаторы комментируют всё что угодно кроме матча. Во время трансляции не замолкают и несут бредятину о чём угодно кроме сути происходящего на поле. В основном приходится отключать звук чтобы игру посмотреть....
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец. ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 20:50
    Так я тоже не работаю в Спартаке..
    Но я же имею право высказать своё мнение
    LOpp
    LOpp
    вчера в 20:47
    Сегодня опять не будут говорить про провальное выступление Зенита в ЛЧ, все будут обсуждаться увольнение Газизова
    cska vperiod
    cska vperiod
    вчера в 20:46
    Во первых спартак не топ клуб даже РПЛ, не может команда с седьмого места быть топом, во вторых весь спартак и есть цирк шапито и ничего удивительного.
    А чемпион то не настоящий
    А чемпион то не настоящий
    вчера в 20:46
    Кинокомедия ша будет в питере)))))
    Konst56
    Konst56 ответ Литейный 4 (раскрыть)
    вчера в 20:45
    И, да... Клоунада через десять минут начнется, на Газпром арене
    Eirek
    Eirek ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 20:45
    Почему?
    Futurista
    Futurista ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 20:36, ред.
    Согласен...зря он это сказал...ему еще аукнется...перед Ростовом извинялся уже...видимо не дошло...
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 20:34
    Тут Генич прав,хотя бывает это нечасто.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
    вчера в 20:33
    В руководстве давно бардак, но какой-то там генич не имеет права иметь мнение, он работает на тв
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец. ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 20:32
    А ты согласен с тем, что творит руководство?
    Это же бардак.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 20:32
    Цирк сейчас у Гинера, на всю европу
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
    вчера в 20:31
    Значит ты ненавидешь Спартак так же как и он))
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 20:30
    А может наказать это изделие за язык? Это слова не блогера а представителя матч тв и я думаю он не в праве поливать грязью политику клуба, как и судейство
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
    вчера в 20:29
    Полностью согласен с Геничем.
    Я не знаю чем они там думают.. точно не головой. Это очевидно
    Futurista
    Futurista
    вчера в 20:29
    Такого нет...есть другой...
    Konst56
    Konst56 ответ Литейный 4 (раскрыть)
    вчера в 20:27
    Я тоже думаю, что с такой игрой Зеня наврядли выше закончит
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 20:26
    Зачем вообще человека вызывали из Уфы?
    Я на стреме
    Я на стреме
    вчера в 20:21
    да если бы директор цирка "Шахерезаду" не притащил, может быть номеров с клоунадой и поменьше было
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 20:20
    У Генича очень небольшой словарный запас. Когда что то смешное длится бесконечно , это не цирк, это Санта Барбара. Сейчас началась 253 серия. А первая серия была 18 лет назад, когда Федун только пришел в Спартак. Он и автор сценария и режиссер. В цирке обычно или смешно, или страшно, а здесь скорее грустно, но и смешно тоже.
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