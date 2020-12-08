Мурзагулов: «Я не знаю, по каким причинам уходит Газизов»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов отреагировал на увольнение Шамиля Газизова с поста генерального директора «Спартака».

Не исключаю возвращения Шамиля в «Уфу». Я так понимаю, что предложений у него много. Человек выполнил ту задачу, которая перед ним ставилась — за меньшие деньги сделать больший результат. Команда идет на первом месте, бюджет был сокращен. Я не знаю, по каким причинам он уходит. Пока мы работали в разных командах, мы почти не общались. Я бы таким менеджером был доволен как руководитель клуба.