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Мурзагулов: «Я не знаю, по каким причинам уходит Газизов»

вчера, 20:28

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов отреагировал на увольнение Шамиля Газизова с поста генерального директора «Спартака».

Не исключаю возвращения Шамиля в «Уфу». Я так понимаю, что предложений у него много. Человек выполнил ту задачу, которая перед ним ставилась — за меньшие деньги сделать больший результат. Команда идет на первом месте, бюджет был сокращен. Я не знаю, по каким причинам он уходит. Пока мы работали в разных командах, мы почти не общались. Я бы таким менеджером был доволен как руководитель клуба.

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sv_1969
sv_1969 ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 21:11
Эта тема здесь была
Konst56
Konst56
вчера в 20:48
С ним случился Федун
drug01
drug01
вчера в 20:46
Теперь надо новые цели выдвигать
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:46
Газуй в Уфу!
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 20:42
    Союзник противников
    Союзник противников ответ sv_1969 (раскрыть)
    вчера в 20:40
    Ух ты-"борцуха с коррупцией"! Или,как писал Валентин Пикуль :"Дама с большим чувственным ртом,способным больно укусить за кошелёк".
    VAN ARM
    VAN ARM ответ shlomo (раскрыть)
    вчера в 20:40
    забавно))тигры среди свинок))
    VAN ARM
    VAN ARM
    вчера в 20:39
    место не успело остыть))пора домой))
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 20:39
    Не вернётся,с речки Москва выдачи нет,пристроится там.
    sv_1969
    sv_1969 ответ oFANATo (раскрыть)
    вчера в 20:38
    Мне кажется наоборот!Зарема хотела прикрыть отток денег и выплаты больших комиссий!Вот и убрали!
    beefs
    beefs
    вчера в 20:31
    давай возвращайся, чем быстрее тем лучше...
    oFANATo
    oFANATo
    вчера в 20:31, ред.
    Зареме не угодил.
    shlomo
    shlomo
    вчера в 20:31
    Причина одна....тесно двум тиграм в одной клетке
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