«Спартак» назвал причину расставания с Газизовым

Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов назвал причину отставки генерального директора Шамиля Газизова.

Шамиль Газизов не предложил видение стратегического развития клуба, которое бы разделяли акционеры «Спартака». Это касается и спортивной части, и менеджмента.

Мележиков работает управляющим директором клуба и был приглашен для реализации инвестиционных программ клуба в связи с возросшей нагрузкой на этом направлении работы из-за приближающегося 100-летнего юбилея «Спартака». В данный момент на него также возложены обязанности генерального директора. Дальнейшая структура управления и возможные кандидаты на должность гендиректора будут определяться позднее.