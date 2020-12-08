ГлавнаяНовости

«Спартак» назвал причину расставания с Газизовым

вчера, 20:56

Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов назвал причину отставки генерального директора Шамиля Газизова.

Шамиль Газизов не предложил видение стратегического развития клуба, которое бы разделяли акционеры «Спартака». Это касается и спортивной части, и менеджмента.

Мележиков работает управляющим директором клуба и был приглашен для реализации инвестиционных программ клуба в связи с возросшей нагрузкой на этом направлении работы из-за приближающегося 100-летнего юбилея «Спартака». В данный момент на него также возложены обязанности генерального директора. Дальнейшая структура управления и возможные кандидаты на должность гендиректора будут определяться позднее.

Все новости
Мартынович: «„Краснодару“ не хватило хладнокровия перед воротами „Челси“»
Сегодня, 03:52 Комментарии1
Мусаев: «В Лиге Европы мысли будут только о проходе как можно дальше»
Сегодня, 03:20 Комментарии3
Сутормин: «Матч показал, что „Зенит“ может играть и с такими соперниками»
Сегодня, 02:34 Комментарии1
Малком: «„Зенит“ сыграл ниже своих возможностей в Лиге чемпионов»
Сегодня, 02:24 Комментарии1
Дриусси: «Был только больше мотивирован из-за ситуации после моих слов»
Сегодня, 02:20 Комментарии1
Семак: «Поставленные передо мной задачи выполняются так, как и должно быть»
Сегодня, 01:16 Комментарии31
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 01:11
Да не катил он в Спартаке с самого начала . И вообще ,как можно хозяина "цветочного ларька " сразу поставить министром экономики всей страны ,образно говоря ??? Акавов понял ,что воровать не дадут , вот и свалил . Теперь Газизову - мешок - ишак - Уфа !
Alhunah
Alhunah
сегодня в 01:00
кто сдедующий прям интиресно)))
Землянин
Землянин ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 00:52
Что за анекдот ❓😯
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
вчера в 23:42
    мангo
    мангo
    вчера в 23:29
    ВИдать застукали его с Заремой , а так хорошо с судьями контачил
    Беспределов
    Беспределов
    вчера в 23:22
    Беспредел в команде затянулся
    oFANATo
    oFANATo
    вчера в 23:05
    Ай, я яй....поматросили и бросили!
    Александр Нeвский
    Александр Нeвский
    вчера в 22:56
      ABir
      ABir
      вчера в 22:53
      А была ли вообще стратегия развития
      mortid
      mortid
      вчера в 22:50
      А по моему Газизов предложил избавиться от мутных финансовых операций и заняться футболом, без участия женщин, что для совета директоров неприемлено.
      Lucho Gonzalez
      Lucho Gonzalez
      вчера в 22:30
        Оновтун
        Оновтун
        вчера в 22:10
        "Не предложил видение стратегического развития клуба, которое бы разделяли акционеры «Спартака». И хотел продать топ-игрока Урунова!"
        Evilhuman
        Evilhuman
        вчера в 22:08
        Этот персонаж продержался ещё меньше кристально честного цорна, сразу видно, что Тарасовка притягивает к себе лучших, под крылом федуна любой может чувствовать себя уверенно, ведь его обещания незыблемы
        Leha-ha50
        Leha-ha50
        вчера в 22:00
        Прям как в анекдоте : даже "чайку" не попил.
        Introvert
        Introvert
        вчера в 21:54
        Я ничо не понял.
        vm777
        vm777
        вчера в 21:21
        Газизов дал много интервью, но ни в одном из них не рассказал о стратегическом плане развития команды. Только общие фразы. Конечно, это не значит, что плана у него не было. Но публично он об этом не заявлял, вот и как заступаться в этой ситуации?
        Другой вопрос к Федуну: как вы назначили менеджера без плана, да еще и продержали его пол сезона?
        Faustello
        Faustello
        вчера в 21:12
        Mario84
        Mario84
        вчера в 21:12
        Воровать не давал)
        Байкал-38
        Байкал-38
        вчера в 21:10
        Если коротко, то не пустили к кормушке!
        Konst56
        Konst56
        вчера в 21:04
        Газизов не сказал до скольки мы сегодня работаем, кроме того у него не было закурить...
        ДАША Д
        ДАША Д
        вчера в 21:03
        Какая-то надуманная причина.
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
        вчера в 21:01
        Короче, Зарема рулит...
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100