Появилось расписание матчей сборной России в отборе ЧМ-2022

Стало известно расписание матчей сборной России в отборе к ЧМ-2022.
24 марта, 22.45. Мальта — Россия.
27 марта, 17.00. Россия — Словения.
30 марта, 21.45. Словакия — Россия
1 сентября, 21.45. Россия — Хорватия
4 сентября, 16.00. Кипр — Россия
7 сентября, 21.45. Россия — Мальта
8 октября, 21.45. Россия — Словакия
11 октября, 21.45. Словения — Россия
11 ноября, 20.00. Россия — Кипр
14 ноября, 17.00. Хорватия — Россия
Время начала встреч указано московское. Все матчи пройдут в 2021 году.
Хорватия всё ещё очень сильна, хотя и не относится к числу сильнейших из первой корзины, так что можно сказать и повезло, но радоваться хорватам не стоит.
Словакия и Словения - обе крепкие хорошие сборные, плюс минус по уровню как Россия на данный момент, обе могут создать много проблем России.
Кипр является довольно слабой, но также довольно крепкой сборной, с пятой корзиной скорее не повезло, мог достаться кто-то послабее.
Мальта хоть и явный аутсайдер и здесь явно сборная России обязана уверенно побеждать в обоих матчах, но не из самых слабых сборных своей корзины.
В общем выйти из группы России вполне реально, как и не выйти. Второе место не даст прямого выхода, так что борьба за первое будет упорной, в целом основная борьба будет между Хорватией, Словакией, Россией, и Словенией, но Кипр тоже может удивить, хотя и иметь очень мало шансов даже на второе место, Мальта, очевидно, будет последней.
Хорватия всё ещё очень сильна, хотя и не относится к числу сильнейших из первой корзины, так что можно сказать и повезло, но радоваться хорватам не стоит.
Словакия и Словения - обе крепкие хорошие сборные, плюс минус по уровню как Россия на данный момент, обе могут создать много проблем России.
Кипр является довольно слабой, но также довольно крепкой сборной, с пятой корзиной скорее не повезло, мог достаться кто-то послабее.
Мальта хоть и явный аутсайдер и здесь явно сборная России обязана уверенно побеждать в обоих матчах, но не из самых слабых сборных своей корзины.
В общем выйти из группы России вполне реально, как и не выйти. Второе место не даст прямого выхода, так что борьба за первое будет упорной, в целом основная борьба будет между Хорватией, Словакией, Россией, и Словенией, но Кипр тоже может удивить, хотя и иметь очень мало шансов даже на второе место, Мальта, очевидно, будет последней.