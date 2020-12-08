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Появилось расписание матчей сборной России в отборе ЧМ-2022

вчера, 22:24

Стало известно расписание матчей сборной России в отборе к ЧМ-2022.

24 марта, 22.45. Мальта — Россия.
27 марта, 17.00. Россия — Словения.
30 марта, 21.45. Словакия — Россия

1 сентября, 21.45. Россия — Хорватия
4 сентября, 16.00. Кипр — Россия
7 сентября, 21.45. Россия — Мальта

8 октября, 21.45. Россия — Словакия
11 октября, 21.45. Словения — Россия

11 ноября, 20.00. Россия — Кипр
14 ноября, 17.00. Хорватия — Россия

Время начала встреч указано московское. Все матчи пройдут в 2021 году.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 01:33
Расклад игр как-будто под нашу сборную делали.
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 00:44
Я просто тебе напомню, что Словакия заняла последние место в своей группе дивизиона B, уступив даже Израилю) Словения тоже даже в своей 4 корзине не самая сильная команда.
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус
сегодня в 00:41
Последний матч с хорватами, когда они наверняка уже обеспечат 1 место. Всё дяди из УЕФА делают для прохода России ))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 23:31
Только за Мальту и можно быть спокойным.
Ынд
Ынд
вчера в 23:15
Да кому оно нужно-)


Пусть смотрят азиаты и страны Снг_) там будет больше поддержки-)


ЗБарную -смотреть-противно-(((
particular
particular ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 23:08, ред.
Истинно... А под маской, якобы, уважительного нытья, будут торчать уши боязни соперников, страха ответственности и испуг возможных проигрышей...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 23:03
Вероятный набор трех очков 24 марта предположительно сменится нытьем о болезнях, усталости, отсутствии резерва и отправки спортивных журналистов и блогеров, задающих некорректные вопросы, на ближайший хутор для ловли бабочек
winston.smith.1995
winston.smith.1995
вчера в 23:02
Надеюсь, что успеют собрать боеспособную сборную к этому времени. А то надаело запасаться валерьянкой каждый матч.
mihaluch
mihaluch
вчера в 23:02
Быстро расписание матчей составили.
David Young
David Young
вчера в 23:00
Группа не так легка, как может показаться.

Хорватия всё ещё очень сильна, хотя и не относится к числу сильнейших из первой корзины, так что можно сказать и повезло, но радоваться хорватам не стоит.

Словакия и Словения - обе крепкие хорошие сборные, плюс минус по уровню как Россия на данный момент, обе могут создать много проблем России.

Кипр является довольно слабой, но также довольно крепкой сборной, с пятой корзиной скорее не повезло, мог достаться кто-то послабее.

Мальта хоть и явный аутсайдер и здесь явно сборная России обязана уверенно побеждать в обоих матчах, но не из самых слабых сборных своей корзины.

В общем выйти из группы России вполне реально, как и не выйти. Второе место не даст прямого выхода, так что борьба за первое будет упорной, в целом основная борьба будет между Хорватией, Словакией, Россией, и Словенией, но Кипр тоже может удивить, хотя и иметь очень мало шансов даже на второе место, Мальта, очевидно, будет последней.
Introvert
Introvert
вчера в 22:58
С Мальтой будет тяжело.
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 22:56
Ждём 27 марта
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 22:51
    Cat01
    Cat01
    вчера в 22:51
    Будем ждать удачу и первые очки
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 22:50
    Он для нас был нерешающий, а не для немцев. Они удержали первое место, но наши играли более-менее сносно...
    чемпионство с душком
    чемпионство с душком
    вчера в 22:40, ред.
    С Мальты начинаем. ну хотя бы не с поражения
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    вчера в 22:35
    Это не с купленым Дортмундом нерешающий дома гонять
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 22:34
    Решающий матч с хорватами на выезде. Опять встрянем...
    VAN ARM
    VAN ARM
    вчера в 22:34
    ну тут точно устанут))
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 22:27
    Шикарно, Володька, Спасибо
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 22:26
    Первый матч с Мальтой и это неплохо
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