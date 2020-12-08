Матч «Вильярреал» — «Карабах» перенесён из-за вспышки коронавируса

Встреча 6-го тура Лиги Европы «Вильярреал» — «Карабах» не состоится в назначенный срок (10 декабря). Причина — вспышка коронавируса в азербайджанском клубе.
Пока неизвестно, когда теперь состоится этот матч. Возможно, «Карабаху» просто засчитают техническое поражение, поскольку испанцы уже гарантировали себе первое место в группе, а азербайджанцы — последнее.
Значит матч в Лиге Наций Швейцария -Украина в котором обе сборные бились бы за место в Лиге А, они не перенесли,а просто засчитали технарь Украинцам...а тут решили перенести игру
Возможно я опережаю события, и завтра решат засчитать технарь Карабаху, но все же...та игра с турнирной точки зрения имела смысл состояться(пусть и позже)
Значит матч в Лиге Наций Швейцария -Украина в котором обе сборные бились бы за место в Лиге А, они не перенесли,а просто засчитали технарь Украинцам...а тут решили перенести игру
Возможно я опережаю события, и завтра решат засчитать технарь Карабаху, но все же...та игра с турнирной точки зрения имела смысл состояться(пусть и позже)