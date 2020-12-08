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Матч «Вильярреал» — «Карабах» перенесён из-за вспышки коронавируса

вчера, 19:53
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал-:-Логотип футбольный клуб Карабах (Агдам)КарабахЗавтра в 23:00 Матч перенесен

Встреча 6-го тура Лиги Европы «Вильярреал» — «Карабах» не состоится в назначенный срок (10 декабря). Причина — вспышка коронавируса в азербайджанском клубе.

Пока неизвестно, когда теперь состоится этот матч. Возможно, «Карабаху» просто засчитают техническое поражение, поскольку испанцы уже гарантировали себе первое место в группе, а азербайджанцы — последнее.

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David Young
David Young ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 20:21, ред.
Это действительно является самым важным элементом результата этого матча, поскольку в остальном очки уже не будут играть значительно роли. Но если у азербайджанцев не будет большей части основного состава, то Вильярреала почти наверняка победит, так что здесь техническое поражение может стать даже более благоприятным исходом, чем более крупные разгром с сравнении с 0:3. В целом следует максимально строго следовать регламенту и правилам УЕФА в таких и подобных случаях.
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:15
Двойные стандарты в УЕФА...
Значит матч в Лиге Наций Швейцария -Украина в котором обе сборные бились бы за место в Лиге А, они не перенесли,а просто засчитали технарь Украинцам...а тут решили перенести игру
Возможно я опережаю события, и завтра решат засчитать технарь Карабаху, но все же...та игра с турнирной точки зрения имела смысл состояться(пусть и позже)
sv_1969
sv_1969 ответ David Young (раскрыть)
вчера в 20:05
Вопрос в призовых за очки!Понятно что у испанцев намного больше было шансов, но все таки гости будут давить на то что они могли взять очки!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:57
Надо просто ничью расписать, а призовые Вильярреалу отдать.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 19:57
жаль что это в наше время уже не сенсация))
David Young
David Young
вчера в 19:54
Печальная история. Но в данном случае матч по сути уже ничего не решает, так что возможное техническое поражение Карабаха не станет чем-то совсем уж плохим.
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