Матч «Вильярреал» — «Карабах» перенесён из-за вспышки коронавируса

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вчера, 19:53

Встреча 6-го тура Лиги Европы «Вильярреал» — «Карабах» не состоится в назначенный срок (10 декабря). Причина — вспышка коронавируса в азербайджанском клубе.

Пока неизвестно, когда теперь состоится этот матч. Возможно, «Карабаху» просто засчитают техническое поражение, поскольку испанцы уже гарантировали себе первое место в группе, а азербайджанцы — последнее.