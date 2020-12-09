УЕФА определился с новой бригадой арбитров на матч ПСЖ — «Истанбул»

1607482897

сегодня, 06:01

Стали известны имена новых арбитров, которые будут работать на матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» — «Истанбул», который был прерван из-за расистского скандала и перенесён на 9 декабря.

Главный арбитр: Данни Маккели (Нидерланды), ассистенты: Марио Дикс (Нидерланды), Марчин Бонек (Польша), резервный судья: Бартош Франковски (Польша), арбитр на VAR : Марко Ди Белло (Италия), ассистент арбитра на VAR : Маурицио Мариани (Италия).

Напомним, во время игры резервный арбитр встречи Себастьян Колцеску, предположительно, назвал ассистента главного тренера «Истанбула» Пьера Вебо «чёрным», что вызвало недовольство у Вебо и форварда турецкого клуба Демба Ба. Оба в итоге получили красные карточки, после чего футболисты обеих команд покинули поле, и матч был остановлен.