ГлавнаяНовости

УЕФА определился с новой бригадой арбитров на матч ПСЖ — «Истанбул»

сегодня, 06:01
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)5 : 1Логотип футбольный клуб Истанбул Башакшехир (Стамбул)Истанбул БашакшехирМатч завершен

Стали известны имена новых арбитров, которые будут работать на матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» — «Истанбул», который был прерван из-за расистского скандала и перенесён на 9 декабря.

Главный арбитр: Данни Маккели (Нидерланды), ассистенты: Марио Дикс (Нидерланды), Марчин Бонек (Польша), резервный судья: Бартош Франковски (Польша), арбитр на VAR: Марко Ди Белло (Италия), ассистент арбитра на VAR: Маурицио Мариани (Италия).

Напомним, во время игры резервный арбитр встречи Себастьян Колцеску, предположительно, назвал ассистента главного тренера «Истанбула» Пьера Вебо «чёрным», что вызвало недовольство у Вебо и форварда турецкого клуба Демба Ба. Оба в итоге получили красные карточки, после чего футболисты обеих команд покинули поле, и матч был остановлен.

Все новости
ЦСКА обратился в ЭСК с просьбой оценить работу арбитра в матче с «Химками»
Сегодня, 13:31 Комментарии23
Федотов: «Наверное, судей попросили не свистеть фолы на Ларссоне»
Сегодня, 12:58 Комментарии9
Сергей Иванов рассудит «Зенит» и «Динамо» в 18-м туре РПЛ
Сегодня, 10:54 Комментарии19
ОфициальноПортугальцы рассудят «Динамо» З и ЦСКА
Вчера, 13:37 Комментарии5
ОфициальноКарасёв и Мешков получили назначения на матчи Лиги Европы
Вчера, 11:52 Комментарии9
ОфициальноВ ЭСК РФС признали ошибку судьи в матче «Урал» — «Сочи»
Вчера, 10:34 Комментарии16
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Блоссия
Блоссия
сегодня в 14:03
А надо было лишить "забастовщиков" лишить права выступать в ЛЧ за симуляцию "расизма".
Жека10
Жека10
сегодня в 10:24
пускай тогда УЕФА не допускает людей на поле сделавших обрезание.
antant1
antant1
сегодня в 10:24
Я не удивлюсь если через пяток лет, на западе будут обижаться если их будут называть белыми)
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
сегодня в 10:04
да сейчас лучше пид-м назвать -этоже комплимент
An Jo
An Jo
сегодня в 09:00
А почему среди них ни одного черного? Расизм?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 08:40
Если ФИФА такие правила установила, значит надо их выполнять. Есть принцип, Пусть закон плохой, но он закон. Об этом все знали и знают, так что цыгане теперь пожизненную дискву получат
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:40
Дак если он действительно черный, чего обижаться то?
А матч будет с первой минуты или доиграют не доигранное?
sihafazatron
sihafazatron ответ VAN ARM (раскрыть)
сегодня в 08:33
альбиносы бывают)
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 08:04
Надо из негров назначить арбитров.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 07:38
Борьба с расизмом во всем мире уже превратилась в довольно странную клоунаду с преклонениями колен, бурными реакциями на слова и зашкварными лозунгами. Причем если разобраться самые ярые борцы из данного движения по определению являются махровыми расистами.
VAN ARM
VAN ARM ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 07:13
чёрный с голубым отливом)))))))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:12
негр он всегда негр и белых их не бывает)))))))))))))))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 06:57
Чего то "загорелые" явно уже перегнули палку. Как его еще назвать??? Не сиреневый же он???
STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:27
А если бы он назвал его гуталином)))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 06:18
Что делать если он не самом деле чёрный.
ДСА
ДСА
сегодня в 06:17
Из ничего негры скандал раздули.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100