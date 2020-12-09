Магуайр: «Сложная группа, но мы верили, что МЮ должен пройти дальше»

Защитник «Манчестер Юнайтед» прокомментировал поражение от «РБ Лейпциг» (2:3) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов и вылет своей команды из турнира.

Мы слишком медленно начали этот матч. Первые 20 минут мы действовали недостаточно хорошо. Мы не вошли в игру, и «Лейпциг» забил в первых же двух моментах. Мы не справились с их подачами и поэтому проиграли.

При счёте 0:2 мы сказали себе, что следующий гол будет иметь решающее значение. Мы оказывали всевозможное давление на соперника, но они забили гол в первой же атаке второго тайма. Мы продолжали верить, но третий гол, как и ожидалось, стал решающим. Но даже уступая 0:3, мы знали, что должны забить следующими. В итоге мы почти догнали «Лейпциг».

Всем 11 игрокам на поле нужно быть более агрессивными. Это основы футбола. Если вы не можете это сделать, то проиграете.

Это сложная группа, но мы верили, что пройдём дальше. Мы так усердно работали в прошлом сезоне, чтобы попасть в этот турнир. Каждый в клубе заслуживает быть здесь. Мы должны сделать больше.