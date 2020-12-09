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Магуайр: «Сложная группа, но мы верили, что МЮ должен пройти дальше»

сегодня, 05:16
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг3 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр прокомментировал поражение от «РБ Лейпциг» (2:3) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов и вылет своей команды из турнира.

Мы слишком медленно начали этот матч. Первые 20 минут мы действовали недостаточно хорошо. Мы не вошли в игру, и «Лейпциг» забил в первых же двух моментах. Мы не справились с их подачами и поэтому проиграли.

При счёте 0:2 мы сказали себе, что следующий гол будет иметь решающее значение. Мы оказывали всевозможное давление на соперника, но они забили гол в первой же атаке второго тайма. Мы продолжали верить, но третий гол, как и ожидалось, стал решающим. Но даже уступая 0:3, мы знали, что должны забить следующими. В итоге мы почти догнали «Лейпциг».

Всем 11 игрокам на поле нужно быть более агрессивными. Это основы футбола. Если вы не можете это сделать, то проиграете.

Это сложная группа, но мы верили, что пройдём дальше. Мы так усердно работали в прошлом сезоне, чтобы попасть в этот турнир. Каждый в клубе заслуживает быть здесь. Мы должны сделать больше.

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Все комментарии
Генадий Павлович
Генадий Павлович
сегодня в 14:12
Из за медленных защитников (Магуайра и Линделеффа) опорным полузащитникам постоянно приходится подстраховывать их балбесов вместо того чтобы помогать атаке, как происходит это в Челси, Сити, Ливере, поэтому игра не идет у МЮ.

Нужно срочно ставить более быстрых защитников.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 10:04
Самый переоценённый и слабый защитник сборной Англии. Даже Фердинанд в старости и то лучше смотрелся. Тактически крайне слаб. Обороной не руководит, явно не Рамос. Напарник - балбес ещё тот (Линделёф). Всё что может Магуайер - взять нахрапом, выиграть силовое единоборство. Средний защитник, не более.
Обидно, что вчера Ван Биссака провалился. Игрок с огромным потенциалом, как некогда Байи, но он не прогрессирует. А значит кто виноват? Тренер конечно же.

Почему играл Шоу? который не играл до того? Был вообще не в форме. А его подача со штрафного перед заменой, это вообще тихий ужас. Как профессиональный футболист может себе такое позволить?
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 08:51
В обороне надо хорошо играть.
YNWA
YNWA
сегодня в 06:14, ред.
Смешно так сказал. Как будто у них была сложная группа и они верили, что их должны были протащить дальше.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 06:06
Отсутствует поставленная устойчивая игра.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 05:17
После первого тура казалось, что проблем с выходом из группы не будет.
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