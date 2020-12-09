ГлавнаяНовости

Пирло: «Роналду был очень мотивирован в матче против вечного соперника»

сегодня, 06:26
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона0 : 3Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал выездную победу над «Барселоной» (3:0) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов и выступление форварда своей команды Криштиану Роналду, реализовавшего два пенальти.

Готовясь к матчу, мы планировали получить преимущество в полузащите с тремя игроками против двух и такими хавбеками, как МакКенни, умеющими поддавить, так как знали, что «Барселона» испытывает проблемы, когда соперники пробиваются через центр поля.

Тактический план сработал, а футболисты очень здорово проявили себя в реализации голевых моментов.

Роналду был очень мотивирован, чтобы показать здесь хороший результат в матче против своего вечного соперника. А когда вы так мотивированы, всё становится проще.

В сезоне много матчей, и на такую игру легче настроиться. Но мы не должны упускать из виду нашу настоящую цель — Серию А. Мы должны быть сконцентрированы и мотивированы и в этом турнире тоже.

Роналду после матча подчеркнул, что хорошо ладит с капитаном «Барселоны» Лионелем Месси и не считает его своим соперником.

Все новости
Сестра Роналду выложила картинку с Месси, преклоняющимся перед Криштиану
Сегодня, 21:49 ФотоКомментарии51
Моуриньо: «„Манчестер Юнайтед“ стал фаворитом на победу в Лиге Европы»
Сегодня, 19:27 Комментарии23
Джо Коул: «Хаверц — один из лучших молодых игроков Европы»
Сегодня, 18:33 Комментарии4
Директор «Ювентуса»: «Мы очень любим Погба, но сейчас он в МЮ»
Сегодня, 14:26 Комментарии8
Ребров — после поражения от «Динамо» К: «Я горд за свою команду»
Сегодня, 10:10 Комментарии2
Петржела: «„Зенит“ — самая слабая команда в ЛЧ. На это больно смотреть»
Сегодня, 09:38 Комментарии27
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
наблюдатель_13
наблюдатель_13
сегодня в 12:40
Нырялду, плакса, марроканец, бегал, прессинговал, играл великолепно, хоть и забил только с пенальти! А гений, ну гений как обычно, у него живот прихватило, и с полным памперсом бегать было не удобно, а помочь ему с этим на поле не оказалось Хави с Иньестой.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 09:57
Хоть кто-то скрасил мой вечер (на фоне вылета МЮ). Персонально за Роналду очень рад, вышел и в очередной раз всё доказал, кто в доме батя.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:02
в этом ни кто и не сомневается)) победу заслужили))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 06:30
Мотивация была выше крыши.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 06:29
Барса ни о чем сейчас
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100