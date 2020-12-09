Пирло: «Роналду был очень мотивирован в матче против вечного соперника»

Главный тренер «Ювентуса» прокомментировал выездную победу над «Барселоной» (3:0) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов и выступление форварда своей команды , реализовавшего два пенальти.

Готовясь к матчу, мы планировали получить преимущество в полузащите с тремя игроками против двух и такими хавбеками, как МакКенни, умеющими поддавить, так как знали, что «Барселона» испытывает проблемы, когда соперники пробиваются через центр поля.

Тактический план сработал, а футболисты очень здорово проявили себя в реализации голевых моментов.

Роналду был очень мотивирован, чтобы показать здесь хороший результат в матче против своего вечного соперника. А когда вы так мотивированы, всё становится проще.

В сезоне много матчей, и на такую игру легче настроиться. Но мы не должны упускать из виду нашу настоящую цель — Серию А. Мы должны быть сконцентрированы и мотивированы и в этом турнире тоже.